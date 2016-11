Finalizó el enduro con la indisciplina que sigue vigente

El domingo pasado se completó el calendario correspondiente al campeonato provincial de enduro 2016, el cual organizaron a lo largo del año el Moto Club Río Grande, la Asociación Motociclística Ushuaia y el Club Único de Motociclismo Tolhuin, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) Delegación Tierra del Fuego. A través de la página de Facebook Oficial Moto Club Río Grande Equipo Deportivo se dieron a conocer resultados provisorios de la competencia, los cuales serán definidos el miércoles de acuerdo al reglamento de la prueba.

RIO GRANDE.- Con dos jornadas a pleno sol en la zona de Tolhuin se realizó el cierre de las actividades de una de las especialidades del motociclismo provincial en la Reserva Aborigen. Los encargados y responsables de la última competencia se trasladaron a ese sector para que sea el escenario del cierre de un enduro que presentó varias alternativas en cuanto a los diagramas para motos, cuatriciclos, categorías escuelas y los pre mini.

Todo comenzó el sábado con lo establecido dentro del reglamento particular de la prueba donde había pautado reagrupamiento, vuelta guiada y pruebas libres, las cuales estaban detalladas con horarios establecidos para todo el cronograma del día. De arranque se observaron anomalías con pilotos que llegaron tarde a las mismas, los cuales fueron informados que quedaban sujetos a sanción o determinación de las autoridades de la prueba.

Dentro del cronograma del día sábado, en letra roja el RPP establecía lo siguiente: “Piloto que no entra en el horario del REAGRUPAMIENTO no podrá ser de la partida, donde además deberá tener la pulsera del seguro para hacer el reconocimiento y pruebas libres. NO HABRA EXCEPCIONES.

Sabiendo a lo que se exponían, decidieron ingresar al trazado como para no desaprovechar la oportunidad de haberse trasladado hasta allí y por lo menos girar. Hubo un caso puntual de un piloto de ATV al que no se le pudo avisar, se trata de Lucas Zorjan que al ingresar al sector de reagrupamiento se detuvo cerca de la ambulancia e ingresó.

Al regresar se le informa de que había ingresado tarde al mismo, donde quedaba sujeto a determinación de las autoridades de la prueba, donde ni siquiera terminó de escuchar encendiendo su ATV #22 saliendo fuerte, tirándole tierra en la cara a quien le explicaba la situación.

Esta reacción es lamentable donde ningún dirigente o integrante del grupo de trabajo la merece, cuando todo el mundo sabe que todos los que integran una comisión directiva, asumen ese rol y compromiso para que la actividad siga avanzando tratando de mejorarla en todo lo que se pueda. El temple de un dirigente es único cuando pasan este tipo de situaciones, porque no debe ponerse a la altura de una persona desubicada e irrespetuosa.

El mismo piloto genera otro disgusto al momento de la premiación, cuando el reglamento indica que todo piloto que termina entre los tres primeros asiste al podio con su respectiva unidad. Nuevamente Lucas Zorjan da la nota manifestando que no va a asistir con su cuatriciclo al podio en un acto de rebeldía en contra de quien estaba entregando los premios, trabajando por el motociclismo.

Muchas veces no se logra entender cómo pasan este tipo de situaciones, cuando hay un reglamento que te indica lo que se debe hacer para un normal desarrollo. Ese reglamento se publica y se entiende que el piloto al inscribirse está de acuerdo con esas reglas para ser parte del evento o lo que fuera. Pero pareciera que tiempo para leer no tienen, luego de incurrir en infracciones te discuten y nunca dan el brazo a torcer. Así es como llegan también a situaciones límites como la que generó Zorjan; donde te acelera el cuatriciclo de tracción trasera en la cara, te llena de tierra y te deja con la palabra en la boca de manera totalmente gratuita.

Por eso cada vez hay menos gente que levante la mano a la hora de un recambio de autoridades, nadie quiere involucrarse en una comisión a cambio de situaciones totalmente fuera de lugar, y es más; para ser parte de una comisión hay que ser socio activo lo cual genera que saques dinero de tu bolsillo, que pagues la cuota mensualmente y de esa manera se puede llegar a la misma. Después te aparece un “Luquitas” y te deja sin ganas de hacer más nada, y ahí ponés en la balanza tu tiempo, tu familia y sentís que estás perdiendo el tiempo ante personas que no se merecen que trabajes para ellos.

Punto y aparte para todos los que se inscriben fuera de término, para los que andan sin casco dentro del predio probando motos a toda velocidad, a los pilotos que llevan a otro detrás sin casco dentro del predio, los que te increpan cuando no están de acuerdo y no asumen errores, y todos los que cuestionan todo donde no hay nada que para ellos esté bien. Todos hablan, todos escriben en Facebook, todos son dirigentes deportivos detrás del teclado cuando no tienen una dimensión de lo que un dirigente o integrante de trabajo deja para armarles las carreritas.

De acuerdo a datos provisorios de las clasificaciones de la 6ta. fecha del campeonato, los ganadores fueron; Gerónimo Martínez (ATV Mini), Mara Fontes (ATV Damas), Lorenzo Melogno (ATV Limitada Junior), Roberto Romero (ATV Limitada 350), Enzo Cassino (ATV Master), Diego Gómez (ATV Pro B) y Arturo Forestello (Pro A). En cuanto a motos Julieta Jerez (Junior), Gustavo Palleres (Promocional), Martín Bleuer (Open) y Federico Velázquez (Experto).

PROVINCIAL DE CROSS

Posible cambio de fecha

RIO GRANDE.- Autoridades dirigenciales del Club Único de Motociclismo Tolhuin hicieron la propuesta a sus pares del Moto Club Río Grande y la Asociación Motociclística Ushuaia de modificar la fecha prevista para la finalización del certamen de motocross. De acuerdo al reglamento deportivo la misma está pautada para el domingo 4 de diciembre donde la idea es posponerla una semana y hacerla el fin de semana largo donde hay dos feriados en el segundo fin de semana de diciembre.

Esto vendría bien por la fecha de cobro para varios pilotos que están por definir campeonatos en el cross, porque no habría superposición de actividades en el mismo lugar (Tolhuin) y por los tiempos de trabajo para reacondicionar el circuito de Cross de la Reserva, el cual sería el escenario para el cierre de las actividades 2016 del motociclismo provincial, con la entrega de premios correspondiente a las dos especialidades.