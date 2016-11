Finaliza hoy la última campaña de castración masiva del año

Se espera llegar a los 200 animales esterilizados en esta última campaña de castración masiva del año. También se colocará chip identificatorio a las mascotas, sin necesidad de turno previo. Según la Coordinación de Tenencia Responsable, hay más de siete mil animales sueltos en la ciudad.

RÍO GRANDE.- Hoy desde las 9:00 los equipos de las Coordinaciones de Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas estarán trabajando en la última campaña de castración masiva de perros de este 2016. El lugar es el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Margen Sur, sobre la esquina de Oroski y Wonska.

Ayer fueron operados cerca de 80 animales y se entregaron 100 turnos para el día de hoy. También pueden acercarse a partir de la misma hora quienes solamente quieran llevar a sus animales para colocarles el chip identificatorio, sin necesidad de sacar turno.

“En el día de ayer llegamos a los 80 animales esterilizados. Para hoy el sector había otorgado más de 100 turnos. Si bien la mayoría es de la Margen Sur, se pudo abarcar también otros barrios porque teníamos turnos disponibles que los daba la Coordinación de Zoonosis, también pudimos abarcar otros barrios como el barrio Policial, Chacra II, Mutual, Centro, Perón”, explicó Daniela Díaz, coordinadora de Tenencia Responsable de Mascotas.

En esta campaña, como ya es usual, los veterinarios de la Coordinación de Zoonosis contaron con la colaboración de los veterinarios que trabajan en el área de Zoonosis de la Municipalidad de Ushuaia. Estas campañas, según comentó Díaz, se hacen desde hace nueve años. Por otra parte, la Coordinación de Zoonosis de la ciudad realiza también estas cirugías, todo el año, de lunes a viernes, en los diferentes quirófanos móviles que hay en la ciudad, aunque nunca se llega a cubrir la cantidad de animales que deambulan. “Se hacen diez cirugías por día -explica Díaz- y en este caso se arma todo un aparato para hacerlo acá por el fin de semana, para abarcar mucha más cantidad de perros. Por ahí castrar 200 perros en una campaña de castración masiva es lo que se hace en un mes en todos los quirófanos”.

Los perros que están en la calle

La funcionaria asegura que si bien suelen trabajar con algunas protectoras de animales, que sacan turnos para esterilizar a los animales que tienen en tránsito o en adopción, hay mucho por hacer en cuanto a educar a los amos de los perros y concientizar acerca del peligro que representan los animales sin esterilizar, y sueltos en la calle: “Los animales que estaban para adoptar en Zoonosis, aún esperan ser adoptados, pero están desde hace una semana en el refugio del Parque. Hicimos una última encuesta, y dio unos siete mil perros sueltos. Siempre se piensa de los perros callejeros. Pero siempre se da con el dueño. Parece mentira pero cuando se sale a capturar, salen los dueños de todos lados. Es decir, que son pocos los perros que son de la calle. Hay muchos perros que duermen en la casa pero están todo el día en la calle. Los que no tienen dueño son los cachorros, las crías no deseadas, por eso el Municipio está en constante campaña para hacer estas castraciones, para evitar las crías no deseadas, el abandono y el maltrato animal”, insiste Díaz.

Esta campaña representa el cierre de las actividades de Zoonosis y Tenencia Responsable por el 2016. El año que viene están estipuladas otras cuatro campañas de castración masiva en diferentes barrios de la ciudad.

Recomendaciones antes de la cirugía

si bien el procedimiento para la esterilización de los perros es sencilla, es importante seguir atentamente las instrucciones del veterinario antes de la cirugía. “El riesgo siempre existe cuando se anestesia un animal de forma total, por eso se dan algunas recomendaciones en el prequirúrgico: que vengan en ayunas, que el perro esté tranquilo, en estado general bueno, para someterlo a la anestesia general. La cirugía en sí es una cirugía sencilla, la recuperación también. Son muy poco probables los accidentes. Pero ha pasado, aunque son perritos que generalmente vienen sin un control, del prequirúrgico. Por eso tratamos de hacer animales que sean más bien jóvenes, y en un estado general bueno. Si la persona lo quiere castrar sí o sí y es un animal viejo, sabe los riesgos que existen en la cirugía. Se puede hacer un análisis prequirúrgico, y traerlo, si está en condiciones se lo opera, pero los riesgos generalmente son mínimos. Se toman todas las precauciones”, explicó el médico Veterinario Lui Ruiz, coordinador de Zoonosis.

Y agregó: “Con la cirugía, uno previene un montón de enfermedades castrándolo, y bueno… el andar deambulando por la calle atrás de la perra en época de celo, el pelear con otros animales, morder a personas, morderse entre perros, romper basura, todo lo que nosotros ya sabemos que genera el perro estando en la calle”.