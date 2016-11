El “Diente” Pérez pidió ampliar su declaración indagatoria y cuestionó a un testigo ausente

El acusado pidió ampliar su declaración. Enfatizó que nunca “tuve una deuda con Claudio Prada por venta de droga” y cuestionó, en duros términos, a un testigo que estaba citado y no se presentó. El mismo aportó mails comprometedores que hablaban de una supuesta disputa entre Pérez y Prada.

USHUAIA.- El imputado Diego “Diente” Pérez amplió ayer su declaración indagatoria y reiteró que “nunca tuve una deuda con Claudio Prada por drogas” y enfatizó que mucho menos lo mandó a matar por circunstancias de esa naturaleza.

Admitió que Prada sí le pagó un pasaje aéreo y una estadía cuando estuvieron en Brasil, pero que nunca le pudo devolver la plata por razones obvias.

Pero la indagatoria no quedó ahí, Pérez se tomó un momento para cuestionar al testigo Mair. “Lamento que este cobarde no haya venido a declarar” sostuvo sobre Mair quien estaba citado como testigo pero reside en Brasil y no compareció ante el Tribunal. Dicho testigo habría aportado algunos mails a la causa donde, supuestamente, hablaba de las amenazas de Pérez hacia Prada por una deuda por droga. Pérez dijo que a pesar de que le había prestado plata terminó siendo “una persona con pocos códigos”.

El imputado dijo que esos correos electrónicos eran falsos y que Mair lo había perjudicado más allá de que habían compartido momentos de esparcimiento en Brasil e inclusive habían compartido la misma casa.

Cuando quiso adentrarse en los cuestionamientos sobre dicho testigo, el presidente del Tribunal, el juez Rodolfo Bembihy Videla, lo frenó en seco y le dijo que no era el momento para tales apreciaciones. Que para proferir dichas observaciones, iba a tener el momento durante las últimas palabras, que es el espacio que se le concede a los enjuiciados antes de que los jueces pasen a deliberar y dicten el veredicto.

Hasta el viernes

Tras concluir la etapa de testigos y de recepción de pruebas en el juicio oral contra Diego “El Diente” Pérez, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Omar Prada; el Tribunal de Juicio resolvió que el viernes las partes expresen sus alegatos, donde la Fiscalía deberá establecer si mantiene la acusación y la pena a pedir.

Por su parte, el abogado defensor, Pedro Fernández, también expresará sus alegatos y, de acuerdo a lo que adelantó públicamente, ratificará la inocencia de su defendido, al entender que las pruebas que surgieron en las audiencias de debate no confirman la situación procesal de Pérez.

Este martes concluyó la ronda de 18 testigos que fueron citados para prestar declaración ante los Jueces del Tribunal, conformado por los jueces: Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Fernández y Gustavo González; estos dos últimos en calidad de subrogantes.

Otros testigos

En la última jornada de testimoniales, el Tribunal recibió a Lino Gómez Adillon, quien refirió sobre la personalidad de Prada que pese a que “era cambiante” y que, “por ahí inventaba algunas historias y era un poco mitómano”, “era una persona amigable y divertida”.

Otra testigo fue Isabel López, quien conoció a Prada muchos años antes de ocurrido el crimen que terminó con su vida. “Él era como yo, agrandamos un poco las cosas, pero no inventamos”, aclaró la mujer, ante la consulta de la veracidad de la historia del velero, que se averió en las costas de Brasil.

López, sostuvo que Prada le contó a ella esa historia, como también lo hizo con muchas personas de Ushuaia. “Era vox populi”, acentuó, y remarcó luego que “no obstante mucha gente tiene miedo y no quiere contar esta historia”.

En otro tramo de su relato, especificó que “Claudio (Prada) contaba el relato del velero con miedo, y que había adquirido un arma de fuego, con la autorización pertinente, porque lo venían amenazando”. Y puntualizó que Diego Pérez y Prada estaban “muy enojados entre sí por lo que pasó en Brasil”.

Otra testigo citada fue Julieta Delorenzo, amiga de Prada y luego ingresó Lucas Sulca (hijo de Diego Pérez), quien vivió junto a su padre muchos años en el hostel, en el que “vio hospedarse a los hermanos Gustavo y Maximiliano Farías” (condenados por ser coautores del asesinato), según expuso en su declaración.

El joven contó además que en oportunidad de un viaje hacía Brasil junto a su padre, éste le dijo que “tenía problemas con la justicia y que yo debía volverme a la Argentina con mi madre”.

También prestó declaración testimonial Sergio Gustavo Martínez, quien viajó a Brasil en 2015, cuando Pérez estaba prófugo de la justicia, y durante su testimonial mencionó a Sebastián Mair, un sujeto que le brindó alojamiento a Pérez en Brasil, y uno de los testigos de los que se desistió se presentara.

Martínez indicó al Tribunal que esa última vez que lo vio a Pérez, éste le dijo que “no quería volver a Ushuaia porque tenía miedo, pero no por la causa de la muerte de Claudio Prada. Yo le creí, nunca me dejé llevar por los comentarios que escuchaba”.