Cumplió 20 años la Escuela Rural de Estancia Cullen

Toda la comunidad participó del evento que incluyó los festejos por el día de la Tradición y un asado para más de 200 personas. Todos se llevaron de regalo un diario, cuyo contenido fue creado por los integrantes de la comunidad educativa, cuyo diseño diagramación e impresión les regaló el diario El Sureño.

RIO GRANDE.- La Escuela Rural “Patricio O`Byrne” ubicada en Estancia Cullen, casi 200 kilómetros al norte de esta ciudad, celebró a lo grande el domingo. La escuela, que nació hace 20 años en medio de la estepa del norte de la isla, cumplió un nuevo aniversario.

Hubo una gran fiesta a la que concurrieron las familias de la Estancia y muchos invitados: el Ministro de Educación, Diego Romero, la legisladora Andrea Freites, excombatientes, docentes, exdocentes y muchos amigos.

Pocas veces tanta concurrencia visitó la Estancia un mismo día. Los festejos coincidieron con la propuesta que hace quince años realizan por el día de la Tradición, en la que la estancia ofreció un asado de cordero para toda la concurrencia.

Todos se llevaron de regalo un diario, el Noti Cullen, cuyo contenido fue creado por los integrantes de la comunidad educativa, y cuyo diseño, diagramación e impresión les regaló el diario El Sureño.

La directora de la Escuela Rural, Silvia Huichulef, aseguró que es “un privilegio ser parte de la historia de esta Escuela y participar de esta celebración” y destacó que “sé lo que significa una escuela para una comunidad rural, me imagino las sensaciones de las primeras familias, los primeros alumnos, su primera maestra la señora Delia Lares al inaugurar y estrenar esta Escuela en el año 1996, cuando finalmente se creó”.

Se trata de una Escuela se gestó en el corazón mismo de la estancia, gracias a un grupo de padres que participó para acondicionar un lugar, así como participó para elegirle un nombre.

“Tenemos una Escuela Rural plena”, describió la directora. Se trata de un establecimiento donde la comunidad no se queda afuera, este detalle fundamental es lo que le da la identidad a la Escuela de Cullen y la diferencia.”No es solo el lugar donde los alumnos de un nivel o del otro concurren y aprenden, sino que es también el lugar de las mamás, los papás y otros alumnos que esperan encontrarse y reunirse”, agregó.

Desde su creación se han sucedido docentes y familias cuyos hijos pudieron conocer y completar su escolaridad primaria. En 2013 se implementó el nivel secundario y actualmente cuenta con 8 alumnos, de los cuales cuatro son del nivel primario y cuatro del secundario.

La incorporación de un nuevo nivel trajo además de cambios, nuevos aires a la Escuela. “Por un lado la valiosa oportunidad a los alumnos de continuar estudiando aquí sin tener que trasladarse a la ciudad, evitando el desarraigo familiar, y por otra parte, la maravillosa posibilidad de sumar docentes de otro nivel y otras áreas permitiendo un intercambio rico entre niveles, docentes y alumnos”, describió Hiuchulef.

Delia Fresone, exsupervisora Escolar y directora de la Escuela recordó que “me invitaron a la inauguración el 19 de junio de 1996, así conocí a la familia O`Byrne, y ahí empezamos a transitar este camino de la ruralidad, porque nunca lo había hecho y para mí era descubrir un mundo nuevo”. “En el 2000 la ‘seño’ Dela Lares se enferma y ahí van todos a la supervisión a buscarnos porque nosotros no sabíamos y era una situación complicada. Así empecé a venir a la escuela, y daba clases dos veces por semana si el camino lo permitía”, contó.

Luego llegó el turno de Érica Coloniello exdocente y también directora por cinco años, que emocionó a todos con sus recuerdos y un poema que escribió especialmente para este aniversario.

“Para mi es muy emocionante porque este año hace diez años que me fui de la escuela por razones personales. Yo vine a vivir en Río Grande en el año 2000 en plena crisis, nos habíamos conocido por internet con quien es hoy mi marido, y por amor me vine a vivir a la ciudad. Ese año no hubo trabajo, en el 2001 algo que me marcó el corazón a fuego fue el haber comenzado a trabajar acá. Yo trabajaba como cajera en la Anónima. En ese momento Delia que era supervisora estaba anunciando que se iba a a elegir a la directora de la Escuela de Cullen que tenía que tener un perfil rural. Soy más porteña que el tango, no había transitado nunca por el campo más que alguna salida a pasear”. Sin embargo, el viernes 5 de marzo el 2002 se ofreció el cargo. “Creía que no me lo iban a dar, pero mi marido llegó ese mediodía al supermercado, hizo la fila del otro lado porque yo no le podía cobrar a ningún pariente, para decirme ´es tuyo, es tuyo´. Era mío el cargo. Así empezó mi transcurrir en la escuela, el mismo sábado me acerqué y empezó la aventura”.

Finalmente, el ministro de Educación, Diego Romero, recordó que “este año se hizo muy famosa esta comunidad porque Silvia (Huichulef) fue en representación de todos los maestros de Tierra del Fuego a recibir el premio a los buenos educadores en San Juan”.

Además precisó que “este año tenemos los niveles primario, secundario y Fines, así que estamos muy contentos porque no solo estudian los hijos sino también los padres de muchos chicos”.

El ministro remarcó que en 20 años hay una trayectoria que no la hacen solamente los docentes sino que también la tienen las instituciones “por eso es muy lindo que hayan hablado las personas involucrado en el proyecto educativo; todos los docentes han marcado esta trayectoria”.

Durante la jornada, además de bailes, recuerdos y encuentros las autoridades realizaron la entrega de regalos: placas de reconocimiento conmemorativas, un proyector y un televisor; también la familia O`Byrne regaló una guitarra y otros elementos de música para el desempeño diario de los chicos que crecen con la escuela.