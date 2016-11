Un auto volcó en la costa de la Bahía y el conductor fue retirado del lugar por la Policía

La identidad no trascendió debido a que ni bien sucedió el siniestro fue subido a un patrullero. Sería un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio. Los bomberos intentaron asistirlo pero no pudieron tomar contacto con él. Al parecer no revestía lesiones.

USHUAIA.- Un hombre que sería efectivo de la Policía de la Provincia y que se encontraba fuera de servicio, protagonizó un violento incidente de tránsito al despistarse en la zona de la Pasarela Luis Pedro Fique, en inmediaciones de la Bahía Ushuaia.

El siniestro se produjo alrededor de las 17.15 de ayer en momentos que el conductor de una camioneta Ford, modelo Ecosport, color blanca, se desplazaba por la zona de la pasarela y avenida Jorge Garramuño.

Por causas que se investigan, el conductor de la unidad, único ocupante, se salió de la calzada y tras caer por una hondonada terminó volcando el rodado a escasos metros del Canal Beagle.

Inmediatamente arribaron al lugar los bomberos y patrulleros de la Policía de la Provincia. Lo más curioso del caso, es que el protagonista, quien sería un integrante de la Policía, fue socorrido por sus compañeros y subido rápidamente a un patrullero policial.

Esto impidió que los bomberos del Cuartel Cuartel Central pudieran prestarle los primeros auxilios, aunque los uniformados que estaban en el lugar, argumentaron que estaba sin lesión alguna.

Tampoco se informó si el mismo conducía bajo los efectos del alcohol o si se despistó tras una mala maniobra producto de alguna distracción.

Fuentes consultadas del Cuartel Central, informaron que se abocaron a verificar que el rodado no evidenciara pérdidas de combustible y luego se fueron del lugar sin poder tomar contacto para asistir al misterioso conductor, el cual en todo momento permaneció en el móvil policial, hasta que se retiró del lugar.