Tierra del Fuego festeja la gloria alcanzada por Argentina

RIO GRANDE.- Pocas provincias sienten el Futsal como Tierra del Fuego donde es la disciplina que más se practica y se sigue, tanto en la rama FIFA como AMF, y por ello se festejó en forma especial la nueva consagración de dos jugadores ushuaienses que alcanzaron el título de Campeones del Mundo junto al seleccionado nacional.

Las redes sociales estallaron una vez que Argentina logró vencer a Rusia en la final de la Octava Edición de la Copa del Mundo, los mensajes estaban dirigidos mayoritariamente a los hermanos Alamiro y Costantino Vaporaki, los dos ushuaienses que formaron parte del plantel Campeón y además tuvieron la fortuna de convertir un gol cada uno, el primero y el último de la selección.

Pero además, los mensajes también tuvieron un destinatario que nos visitó en cuatro oportunidades y le fue abriendo la cabeza a muchos entrenadores locales, nos referimos a Diego Giustozzi, el técnico nacional que revolucionó en dos años y medio la disciplina, que le cambió la cara y la mentalidad a sus dirigidos y a los dirigentes de una Asociación del Fútbol Argentino que no cuidaba como correspondía a la disciplina y hoy, pese al mal momento institucional que está atravesando, le dio todo para lograr el objetivo que Giustozzi se había trazado.

Tampoco los fueguinos se olvidaron del licenciado Esteban Pizzi, la mano derecha del entrenador nacional quien también paseó todos sus conocimientos por la Isla y como él mismo lo confirmó, se siente como en casa cada vez que le toca llegar a Tierra del Fuego, y a Río Grande en particular, donde ha cosechado muchas amistades.

Lo de los hermanos Vaporaki es único, al igual que lo alcanzado por la Argentina, dado que nunca antes habían llegado tan lejos en una competencia organizada por la FIFA; Tierra del Fuego ya tenía tres campeones mundiales de Futsal pero en la otra asociación, tanto Alejandro Navarro, como Marcelo Barrientos y Gustavo Ferreiro se habían coronado campeones del mundo en la Copa que había organizado Argentina en 1994 cuando era FiFuSa la que regía los destinos de esa entidad mundial, hoy AMF.

Eran otras épocas y aquella coronación histórica pasó casi desapercibida en el país; no existían las redes sociales como hoy en día, que al instante todo el país se enteró que una selección nacional estaba jugando una Copa del Mundo, agregando además a los medios nacionales que se hicieron eco de esta presentación desde el debut mismo ante Kazajistán donde Alamiro Vaporaki fue el quinto trending topic o tendencia de Twitter Argentina, algo que jamás imaginó el hermano mediano de la dinastía que compone junto a Walter (el mayor) y Constantino que es el menor y que compartió Mundial con él.

Este Futsal, el de FIFA, es el más importante del mundo, de hecho en las grandes ligas europea todos los clubes son profesionales y las grandes potencias en la materia como Inter Movistar o el Barcelona mismo no solo que tienen en sus filas a los mejores jugadores del mundo, sino que además así les pagan.

Los argentinos que juegan en Europa son todos profesionales, mientras que los jugadores locales que se unieron al plantel de Giustozzi son semi profesionales, ya que si bien cobran buen dinero en Boca Juniors o en Kimberley por citar solo dos, en muchos casos aún deben buscar otra salida laboral para vivir.

La historia de los dos hermanos Vaporaki dice que jugaron hasta juveniles en el club familiar que es Los Andes, antes en CAFS hoy en AFA, y ellos al llegar a Buenos Aires directamente comenzaron a jugar en la liga más competitiva del país que es la que lleva adelante AFA y que es el trampolín mayor para llegar a Europa donde los jugadores viven de esto, como ya le pasó a los mencionados hermanos fueguinos, y en donde Kiki espera una segunda chance después del Mundial que jugó.

La repercusión de los medios nacionales fue tal, que El Sureño refleja lo mencionado por los tres más importantes.

Olé: ¡¿Cuántos campeones del mundo tenemos?!

La Selección se futsal se consagró sin un Messi sino en base al equipo, cuando no suelen repetirse estos títulos en los deportes colectivos. Hay que valorar este inmenso logro de un deporte en crecimiento.

La Selección Argentina de futsal logró lo que no pudo Messi, y sin tener un Lionel en el plantel. El Messi sería Falcao, de Brasil, o Ricardinho, de Portugal, este último eliminado por Argentina en la semifinal. El Messi de Argentina del fútbol de salón es el equipo. Porque no fue por uno que se salió campeón del mundo, fueron todos juntos, con un conductor, Diego Giustozzi él, los que hace dos años y medio vienen laburando en silencio, sin aparecer en las primeras planas, para llegar a esto, ser campeones del mundo por primera vez en la historia.

No ganan millones, no salvan el futuro de sus nietos, ni de los hijos ni el de ellos. Es amor al deporte, con sacrificio y esfuerzo. Tipos que años atrás han salido del laburo para ir a entrenar hasta las 23:00 como mínimo. Jugadores a los que nadie les regaló nada, que dieron más de lo que recibieron…

Cómo no valorar este inmenso logro, si la Argentina no tiene campeones del mundo actuales. Y son pocas selecciones nacionales las que han podido conseguir esta consagración mundial. Este premio está a la altura de un oro olímpico (insólito que el Futsal no sea un deporte olímpico, pero ésa es otra historia…). O superior, porque ¿¡cuántas selecciones argentinas consiguieron ser campeonas del mundo!?

Aplausos para estos jugadores que hicieron la hazaña, que son mimados por la gloria, porque campeones del mundo no se sale todos los días. Ellos lo consiguieron y se ganaron las primeras planas.

Clarín: Histórico: Argentina campeón del mundo en Futsal

Argentina es el campeón del mundo en futsal y es histórico. Una selección que lleva un proceso de dos años y medio, desde que Diego Giustozzi asumió como entrenador, y que tiene la base en una liga local que todavía es amateur. La Selección venció 5-4 en la final a Rusia, una de las potencias y logró el título del mundo en Colombia, sede del Mundial que organizó la FIFA.

El partido comenzó con los nervios lógicos de una final. Una pelota que se fue al lateral por debajo de la suela del capitán Fernando Wilhelm fue una clara muestra del momento de tensión que se vivía en el estadio. Pero poco a poco Argentina se acomodó en el partido.

El equipo de Diego Giustozzi se apoyó en su arquero, Nicolás Sarmiento, que otra vez tuvo una destacada actuación en el primer tiempo. Le ahogó el festejo a Abramov que ejecutó una volea en la puerta del área, a los 9 minutos. Y antes contuvo un tiro libre de Robinho.

Pero Argentina también generó situaciones: primero Rescia le acertó al palo tras una contra, a los 6. Y el arquero Gustavo desvió el remate de Wilhelm, a los 15, tras una buena jugada de estrategia a la salida de un tiro libre. Pero enseguida, en el mejor momento de Argentina, Rusia abrió el marcador. Eder Lima empujó al gol una pelota que quedó viva en el área tras un rebote en Sarmiento: 0-1 y a sufrir.

Pero le duró poco la alegría a Rusia. Argentina salió con voracidad en busca del empate y lo consiguió en su primer avance. A los 16, Borruto remató y Gustavo dio el rebote, Rescia lo capturó y la cruzó al segundo palo donde Alamiro Vaporaki esperaba para tocar al gol y estampar el 1-1. Alivio inmediato. Y después, Argentina presionó por la ventaja.

A los 19, Kiki Vaporaki aprovechó una distracción de la defensa rusa y definió, pero Rómulo despejó sobre la línea. Y cuando faltaba menos de medio minuto, Basile fabrió una falta contra la esquina y Argentina tenía la chance con un doble penal (se cobra cuando un equipo acumula seis faltas). Cuzzolino -como contra Ucrania- la clavó de zurda desde los diez metros y puso el 2-1 para ir al vestuario en ventaja.

Argentina salió dormido a jugar el segundo tiempo. Iba 75 segundos cuando Eder Lima recibió de espaldas al arco, giró y sacó un zurdazo al ángulo para poner 2-2. Hielo por la espalda de los argentinos. Pero otra vez, duró poco el desconcierto. Agarró la pelota el capitán Wilhelm, cruzó la mitad de la cancha y sacó un zurdazo cruzado que encontró a Alan Brandi. El pivot tocó de zurda, Gustavo le tapó el tiro, pero en el rebote el argentino definió para que Argentina recuperara rápido la ventaja.

Un minuto y quince segundos pasaron para el gol de Lima, el 3-2 de Argentina fue 20 segundos más tarde y el 4-2 llegó a los 2:30 minutos del complemento. Otra vez Brandi, de derecha, definió tras un pase al medio de Cuzzolino para que la Selección se despegara del marcador.

Después, Argentina empezó a jugar con el reloj y con la desesperación de su rival, que no encontraba los caminos hasta Sarmiento, y que cuando lo hacía chocaba con los reflejos felinos del arquero argentino.

A los 11, Sarmiento desvió una nueva media vuelta de Eder Lima. Y a los 15, el arquero tuvo una doble tapada espectacular para mantener la ventaja. Fue clave Sarmiento, que al final recibió el Guante de oro, al mejor arquero del torneo.

Ambos habían llegado a la quinta falta a cinco minutos del final. Argentina volvió a contar con un doble penal, pero esta vez el arquero Zamtaradze. Rusia ya jugaba con arquero-jugador y se jugaba entero por el empate. Pero tras un par de remates desde el campo de Argentina que se fueron desviados (uno de Wilhelm, otro de Brandi), Kiki Vaporaki acertó a los 18:20 para el 5-2 y desató el festejo en el banco argentino.

La Selección se empezó a sentir campeona del mundo antes de tiempo. El futsal es un deporte de vértigo puro y hasta que el reloj no llega a cero nada esta dicho. Lyskov puso el 3-5 tras encontrar un rebote en el área. Y a 20 segundos del final, Eder Lima puso el 4-5. Argentina sacó del medio, Rusia recuperó la pelota y se fue con todo por el empate, pero no le alcanzó y Kiki Vaporaki, otra vez desde su campo, le acertó al travesaño en el último segundo del partido. Después, fue todo alegría.

La Nación: Histórico: Argentina por primera vez

La Argentina se consagró campeón mundial de futsal por primera vez en la historia. En Colombia, le ganó a Rusia 5-4 en la final. El mejor resultado argentino había sido el cuarto puesto en China Taipéi, en el año 2004.

El equipo que conduce Diego Giustozzi no perdió ningún encuentro en el torneo. En la fase de grupos ganó dos partidos y empató (finalizó líder en el grupo E), y desde octavos de final ganó todos los partidos con 11 goles a favor y tan solo dos en contra (1-0 vs. Ucrania, 5-0 vs. Egipto y 5-2 vs. Portugal). Además, es la primera vez que el campeón mundial no es ni Brasil ni España, que ganaron las siete ediciones anteriores.

Wilhelm fue elegido como el mejor jugador del campeonato. Y Nicolás Sarmiento, de 23 años, fue elegido como el mejor arquero del Mundial.

La emoción se adueñó del capitán del equipo, Fernando Wilhelm, quien, llorando, comenzó diciendo: “Antes que nada, dejame decir: Gime, Caro, Emi, las amo. Esto es increíble. No se puede describir con palabras. Podíamos ganar, podíamos perder. Rusia es una potencia”.

HISTORIAL – COPA DEL MUNDO DE FUTSAL FIFA

Año/sede Campeón Segundo Res. Tercero Cuarto

1989 – Holanda Brasil Holanda 2-1 EE.UU Bélgica

1992 – Hong Kong Brasil EE.UU 4-1 España Irán

1996 – España Brasil España 6-4 Rusia Ucrania

2000 – Guatemala España Brasil 4-3 Portugal Rusia

2004 – China Taipéi España Italia 2-1 Brasil Argentina

2008 – Brasil Brasil España 2-2 (4-3) Italia Rusia

2012 – Tailandia Brasil España 3-2 Italia Colombia

2016 – Colombia Argentina Rusia 5-4 Irán Portugal