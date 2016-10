“Tenemos que preparar a los chicos desde la escuela para la democracia”

El Dr. Isidoro Aramburu, nuevo juez Electoral Provincial, aseguró que “tengo muchas ideas que tienen que ver con la preparación de los chicos que hoy pueden votar voluntariamente desde los 16 años”.



RIO GRANDE.- “Tengo proyectos e ideas que he propuesto en el ámbito del Consejo de la Magistratura y que quiero llevar adelante, que tienen que ver con la cuestión de la docencia y las escuelas secundarias, la preparación de los chicos que hoy pueden votar a partir de los 16 años voluntariamente”, dijo Aramburu en Radio Nacional Ushuaia.

Otra de las cuestiones tiene que ver con la posibilidad de crear y poner en marcha un cuerpo estable de autoridades de mesa. “Un cuerpo que no nos tenga a las corridas a último momento para poder establecer el staff en las elecciones y los escrutinios; y que justamente, ese plantel permanente, sea nutrido del semillero de los jóvenes a partir de la formación docente adecuada que tenga que ver con la enseñanza de los principios democráticos republicanos, el debate de las ideas y el respeto de las minorías y las mayorías, la actitud plural y tolerante ante el que piensa distinto”.

Aramburu señaló que “de a poco todos tenemos que ir contribuyendo en la sociedad para avanzar de una democracia formal a una más sustantiva, hablando de una democracia participativa desde el punto de vista de la tolerancia y el debate de las ideas”.

Y remarcó que “tenemos que avanzar hacia un lugar donde entendamos que el consenso se alcanza a partir del disenso. El disenso es la manifestación de ideas diferentes, pero que necesariamente en una comunidad debe tender a una síntesis que ese es el consenso, y no consensos impuestos. Eso se inculca, se educa y debe ser parte de una cultura de la sociedad y la comunidad”.

Además indicó que “despacito, sin apuros y sin excitaciones tenemos que tender a ir trabajando con nuestros jóvenes para que sean ellos los que tomen conciencia acabada de la importante que significa ser una autoridad de mesa, de lo honorable y jerarquizada que debe ser esa tarea”.

Por último, señaló que “asumo este desafío con mucha energía y ganas de arremangarme con todo el equipo de trabajo y cambiar la impronta manifestándonos como un juzgado no encerrado mirándose el ombligo sino mirando a la sociedad para acompañar cada uno de los procesos democráticos no solo de las autoridades que prevé la Constitución sino de cada una de las organizaciones de la sociedad que así lo requieran y lo necesiten para estar apuntalando humildemente con nuestra contribución al sistema democrático”.

Reforma electoral

El nuevo juez aseguró que parte del cambio está relacionado con los proyectos de reforma electoral que incluyen desde la implementación de las PASO hasta la aplicación de la boleta electrónica en las elecciones provinciales.

“Vamos a tratar de participar con nuestras ideas que las tenemos, hasta el momento venimos escuchando el debate desde Nación hasta las provincias vinculado al tema de las PASO y del voto electrónico. Lo estamos estudiando y en la medida que se nos permita vamos a dar nuestra opinión y participar”, señaló.

Con respecto al voto electrónico expresó que “días atrás me invitaron a conocer una máquina, la verdad que yo parto de la base de que ningún sistema es infalible, la elección de voto papel está plagada de antecedentes a lo largo de un siglo de denuncias de fraude electoral de todo tipo, eso no significa que sea malo, lo mismo con la boleta electrónica. En Europa ha sido cuestionado y en la experiencia ha sido negativa por tanto Holanda, Alemania, Finlandia lo han tenido y lo ha desechado. Lo que pasa es que no hay un solo sistema, habría que ver cuál es el sistema que se termina instalando; yo digo que si los representantes de los fueguinos deciden instalar el sistema, debería darse un debate profundo y tratar de crear un sistema bueno”, expresó.

Para el magistrado la posibilidad de que el voto digital tenga una correspondencia con un voto soporte papel con código de barra sería una muestra confiable. “Algo que a mí me permita como ciudadano saber que tengo en mis manos el voto escrito de la referencia que elegí y que ese voto vaya adentro de la urna para el escrutinio definitivo. Además que sobre el mismo código de barras, peritos de parte o ingenieros de software de los partidos políticos puedan auditar esa máquina para verificar que esa máquina, ese voto electrónico se condice con el voto soporte papel y refleja sin interferencias la elección de la ciudadanía”, agregó.

En cuanto a las PASO, manifestó que “habría que debatirlo, todo sistema que propenda a otorgar mayor legitimidad a las autoridades que asumen las instituciones de la democracia, viene bien. La fragmentación hace la pluralidad. No me parece un sistema malo para las internas y que luego cada partido fortalecido vaya finalmente a las urnas en general. Yo lo estoy analizando y veremos de qué manera vamos a colaborar en el debate”.