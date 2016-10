Tempranito llegó la primera medalla de oro de la mano de Diana Franco, buenas actuaciones en general del Atletismo

MAR DEL PLATA (Enviados especiales).- Comenzaron ayer los Juegos formalmente ya que los chicos salieron a las canchas, pistas, gimnasios y demás, muy temprano, pero madrugar valió la pena ya que hubo muy buenas actuaciones en lo que al deporte individual se refiere, y la primera alegría llegó del brazo poderoso de la ushuaiense Diana Franco quien obtuvo la primera medalla de oro para Tierra del Fuego.

La chica Sub 14 fue la mejor en lanzamiento de bala para deportistas especiales y no solo que fue la ganadora, sino que fue la encargada de abrir el torneo en esta categoría pero luego ella comentaba a sus profesores que jamás sintió nervios, que fue, lanzó y listo, así de fácil emocionó a todos los fueguinos allí presentes, comenzando por su profesora que no podía ocultar las lágrimas.

En la pista también se destacaron corredores y saltadores de la provincia, y una de las mejores actuaciones de la mañana fue la de Felipe Isoba quien se quedó con la cuarta serie clasificatoria en 80 metros vallas y se metió en las semifinales con uno de los mejores registros de la competencia.

También fue bueno lo realizado por el capitalino Inti Bugnes quien alcanzó las semifinales en dos especialidades, 110 metros vallas y salto en alto; mientras que también fue muy bueno lo realizado por Zacarías Jardín quien mejoró sus marcas locales tanto en salto en largo como en salto en alto.

Muy cerca de la pista, en el club de Tiro de Mar del Plata, dos fueguinos en su primera serie están obteniendo sus pasajes a la definición; se trata de Guadalupe Saguer quien en Sub 16 quedó novena con 275 puntos pero deberá mantener como mínimo una segunda serie similar ya que detrás de ella clasificaron cuatro chicas a una sola unidad de ella.

En Sub 16 caballero, Braian Torres volvió a ubicarse noveno como en el año pasado en su primera serie, y con 285 no puede descuidarse al igual que su compañera ya que detrás de él viene un malón.

En horas del mediodía comenzó la actividad en levantamiento olímpico, y el primero en competir fue Federico Quiroga en Sub 15 que en 56 kilogramos terminó sexto y se clasificó a la Final A en una divisional muy competitiva.

También muy temprano comenzaron a jugar sus partidas los chicos y chicas de Ajedrez, y tras cuatro rondas en individuales, la mejor clasificada es Liz Ayelem Mamaní Martínez en Sub 16 quien sumó 3 puntos de los 4 posibles y se encuentra décima en la clasificación general, Vanesa Quichu Mamaní tiene 1,5 puntos. Mientras que en caballeros el riograndense Demian Sena con 2 puntos y medio es el mejor ubicado y está en el puesto 25. Juan Castillo tiene 1,5 e Ignacio Monte una unidad.

En Sub 14 masculino los mejores clasificados son Tomás Alderete con 2 puntos al igual que Brandon González. En femenino, Martina Fontenla es la mejor clasificada con 2 unidades, mientras que un punto tiene Soledad Mamaní Martínez.

Por último a la mañana, compitió en ciclismo de ruta Julio Cárcamo, y si bien aún no teníamos su posición final, los 41 segundos, 755 milésimas lo dejaban del medio hacia abajo, aunque esta prueba fue de 500 metros en velocidad, una contrarreloj que ayudó a romper el hielo para las carreras callejeras que se desarrollarán hoy desde el mediodía.

Derrota de las chicas de vóley

En los que fue la primera presentación de las chicas de vóley Sub-14, el equipo de Tierra del Fuego no pudo con su similar de Santa Cruz y terminó cayendo por dos sets a cero.

El equipo conducido por Laura Sosa tuvo un primer set muy parejo, en donde jugó de igual a igual ante el combinado representativo de la localidad santacruceña de Gobernador Gregores, pero cayó por 25 a 22.

En el segundo set, las fueguinas metieron tres puntos consecutivos de entrada -parecía que se venia la remontada- pero los problemas en la recepción y varias indecisiones hicieron que las santacruceñas reviertan el marcador y se pongan 12-5 arriba.

El conjunto de Tierra del Fuego se mostró errático en el ataque y las chicas sufrieron los nervios del debut. Santa Cruz, con una buena efectividad de puntos desde el saque estiró la diferencia y terminó sellando una victoria por 25-10.

Traspié ante Misiones

En otro de los partidos de la jornada de domingo inaugural, el equipo de handball Sub-16 de Tierra del Fuego, en su primer partido, cayó derrotado ante el seleccionado de Misiones por 28 a 22 y no tuvo un buen comienzo.

El equipo fueguino que representa a Universitario había tenido un comienzo esperanzador, clavando un parcial de 3-0 que le permitió ver el partido desde otro lugar. Sin embargo los misioneros se fueron soltando dentro de la cancha, y mas allá de un par de buenas intervenciones del arquero Santiago Barki, los mesopotámicos metieron 4-0 y dieron vuelta el marcador.

Un nuevo gol de Misiones ponía el juego 5-3 y a partir de ese momento, el equipo fueguino tuvo un bajón considerable en su juego. Desconcentrados en la marca y con poco juego colectivo en las ofensivas, las chances se fueron diluyendo y los ataques terminaban afuera o chocando en las manos del aquero rival.

En el intercambio de ataques, Misiones fue mucho mas simple y efectivo y con un buen trabajo de su número 10, Darío Márquez (autor de 12 goles), los norteños se fueron arriba 18-7 al término del primer tiempo.

Una fuerte critica llegó desde el banco de suplentes, principalmente por parte del entrenador Luciano Obiol, quien les pidió mas actitud y un poco mas de agresividad en la marca. Y los pibes demostraron en el complemento.

Los chicos salieron con otra actitud y primero metieron un parcial de 5-0 para ponerse 19-12 y mas tarde achicaron la brecha con un par de buenas ofensivas que se metieron en el fondo del arco. El equipo empezó a mover la bola y a hacerla llegar a los extremos para que estos puedan desplegar su elasticidad y anotar goles importantes.

Pero Misiones mantuvo la eficacia, y a pesar de que jugó por varios minuto con hombres menos, mantuvo la diferencia, no se amilanó ante la presión defensiva del rival (los últimos cuatro minutos TDF fue a presionar arriba personal) y terminó sellando el juego con una victoria 28-22.

Buen trabajo de Mariano Gutiérrez autor de siete goles, al igual que Juan Soria que también anotó la misma cantidad. Además convirtieron Manuel Roca (4), Lucas Heredia (3) y Matías Villalba.