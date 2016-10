Servidores públicos ante la emergencia: “Hay que desterrar el modelo de héroe”

Lo dijo la psicóloga Susana Galfaso, quien llegó a Río Grande para capacitar a bomberos, policías y rescatistas en los cuidados emocionales de la emergencia, tanto de la víctima como de ellos mismos. En ese marco se presentó el Departamento de Primeros Auxilios Emocionales en la provincia.

RIO GRANDE.- Los Bomberos Voluntarios de la Provincia cuentan desde este año con un Departamento de Primeros Auxilios Emocionales, que apunta a realizar un trabajo específico, para que los servidores públicos que acuden a situaciones de emergencia estén preparados emocionalmente, tanto para el cuidado de la víctima como de su propio cuidado.

Así lo contó a Crítica Sur el cabo Primero Marcos Núñez, coordinador del Departamento de Primeros Auxilios Emocionales, luego de presentar formalmente la nueva área durante una charla sobre prevención del suicidio organizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande.

Bomberos, rescatistas, enfermeros, primeros respondientes, profesionales de la salud emocional, entre otros; asistieron a la charla que brindó el sábado en Río Grande la licenciada Alicia Galfaso, especialista en la temática de primeros auxilios emocionales.

“La emergencia es muy dinámica, podemos tener situaciones que son más sencillas a las que estamos acostumbrados, pero no porque sean sencillas no implica que nos no pase nada. Siempre hay un ida y vuelta. Siempre hay emociones”, asegura Núñez y remarca que “un simple accidente puede despertar emociones, puede que haya incluso un familiar involucrado, entonces tenemos que trabajar sobre lo que nos pasa”.

El taller del sábado estuvo enfocado a la prevención del suicidio, hechos cada vez más habituales en Río Grande y para los cuales el personal que asiste a la emergencia debe estar preparado. “Qué hacemos nosotros como primeros rescatistas ante esas situaciones. Qué hacemos con la familia, con la persona que quiere suicidarse o llamar la atención de alguna manera. Ante esas preguntas la respuesta es capacitarnos y trabajar en este sentido. Son situaciones que suceden y nosotros intervenimos todo el tiempo, algunas se conocen y otras no”, cuenta Núñez.

“La carga de héroe es un estigma muy fuerte”

La psicóloga Alicia Galfasó sostiene que el trabajo a realizar apunta a cómo se trabaja la emergencia, cómo se trabaja con la víctima y el autocuidado de los servidores públicos en distintos ámbitos de emergencia.

Hace más de 20 años que se dedica al tema, dirige un posgrado en la Universidad de la UBA y brinda cursos y capacitaciones a primeros respondientes. “El cuidado emocional atraviesa todas las instancias de la emergencia, es lo que nos hace darnos cuenta que somos personas que trabajamos con personas. Cualquier técnica que vos tengas va a depender de lo que te pase con esa persona y lo que te esté pasando a vos”, dice.

Por eso remarca que “una cosa es trabajar con alguien que te cae bien y otra que no, una persona que esté agresiva y otra que no; que sea un niño o sea un adulto es diferente; algo que te impacte porque te pasó algo parecido, te dé miedo, te dé asco, la emoción siempre presente”.

Galfaso asegura que “el cuidado emocional, el autocuidado y el cuidado de las víctimas es fundamental, porque en la escena la gente se desborda, grita, llora, se tira al suelo y el servidor público tiene que saber qué hacer con eso, más allá de que sea peligroso o no, el tema es el cómo lo hago para no generar más violencia”.

La psicóloga señala que “hay gente no está preparada en general para esto, ni siquiera hay conciencia porque todavía tristemente todavía tenemos el modelo de héroe, y el héroe no necesita nada, no le pasa nada, puede con todo”.

Entonces hablar del cuidado emocional es –para la especialista– “hablar de límites, es hablar de que uno es vulnerable también, de que uno no puede todo y en general es algo que cuesta instalar en los equipos de trabajo”.

“Es tremendo cuando se habla de héroes, porque la carga que te ponen encima es tremenda, vos sos una persona que como todos tenés un buen día o un mal día, que hay cosas que no podés o no sabés, que no querés, que puede no terminar una situación como querés y te puede salir mal. La carga del héroe es un estigma muy fuerte a nivel social que hay que empezar a dejar de lado”, sostiene.

El suicidio, el desarraigo y el clima

Particularmente ante situaciones de emergencia donde la escena es un suicidio o un intento de suicidio, la asistencia tiene un peso diferente. “Son personas que eligen morir, que en general el instinto que tenemos es de supervivencia, cuando ese instinto está vulnerado porque hay alguien que elige morir en vez de vivir, nos enfrenta a algo muy básico y no tenemos herramientas para eso”, dice Galfaso.

Pero además indica que en Río Grande “lo que ocurre a nivel social en cuanto al suicidio es diferente a lo que ocurre en otros lugares, especialmente en esta ciudad porque hay una multiplicidad cultural, una cantidad de formas muy distintas de ver las cosas, gente de distintas provincias con distintas costumbres, con miradas distintas sobre la vida y la muerte”.

A todo eso suma que “es mucha la cantidad de gente desarraigada y que no hay una cultura todavía riograndense por decirlo así, porque es toda una generación muy mezclada, y a eso se atraviesa la cuestión climática, que tiene mucho que ver porque limita los espacios sociales”.

La psicóloga aclara que “no porque deprima como por ahí se piensa, en algunos casos puede ser, pero lo más fuerte es que limita la cuestión social porque no podés ir a la plaza o a la playa a tomar mates todos los días, generar lazos sociales abiertos, la gente está retraída dentro de sus casas y eso limita o lleva a la comunicación virtual que también es complicada”.

Por último apuntó al cuidado que deben tener los medios de comunicación al informar y cómo, en casos de suicidios. “El contagio se da más que nada en los grupos de jóvenes, por eso cuando se da un suicidio en jóvenes hay que intervenir en las escuelas, en las familias y en los grupos sociales inmediatamente porque es altamente probable que se produzca un efecto contagio. Esto lamentablemente la mayoría de las veces no ocurre pero debería ser así. Hay que intervenir muy rápidamente en el contexto de ese joven porque es muy probable que se esté gestando un futuro suicidio”.