River se desquitó de Boca en la Copa y lo dejó afuera

BUENOS AIRES (Pasión Futsal).- Los Millonarios, que habían perdido el domingo pasado por el torneo, se quedaron con el superclásico en los penales, eliminaron a Boca y se clasificaron a los Cuartos de Final de la Copa Argentina. El partido fue transmitido en directo por TyC Sports Play.

Se hizo esperar. Ocho años de traspiés frente a Boca, justo el superclásico rival. Pero River pudo cortar la racha. Y si bien el partido en tiempo regular terminó empatado 2-2, los “Millonarios” se impusieron en los penales ante el Xeneize en la cancha de Racing, lo sacaron de la competencia y se clasificaron a los Cuartos de Final, donde enfrentarán al ganador de Barracas Central y Villa La Ñata.

Los de la Banda perdían 2-0 y se lograron recuperar en la segunda mitad del complemento, tras un gol de Lucas Mejuto y otro de Nicolás Rolón, a tres minutos del final, cuando su equipo ya atacaba con arquero jugador. Así, River obligó a ir a la definición por penales y por esa vía se quedó con la clasificación y con toda la alegría de la noche.

Boca había marcado el ritmo del juego y había logrado una ventaja de dos goles que parecía importante en el desarrollo del juego. Cerca del descanso, el fueguino Alamiro Vaporaki había abierto el marcador para los de la Ribera y en el inicio del complemento aumentó el otro fueguino, Pablo Vidal.

Sin embargo, River reaccionó y con todo su esfuerzo llegó al empate. En la definición por penales fue más efectivo. Ramiro Martínez Dios, de gran partido, convirtió para los de Núñez. El arquero Javier López le detuvo el primer remate a Alamiro Vaporaki. Ignacio Caviglia marcó el segundo para River y Martín Amás desvió el remate para los dirigidos por Hernán Garcías.

Jugadores, cuerpo técnico y algunos dirigentes se unieron en un abrazo de cara al arco de la hazaña. River acababa de eliminar a Boca de la Copa Argentina, pero significaba mucho más. Ocho años de sinsabores ante el clásico rival quedaban atrás. Con un plantel compuesto en la mayoría por jugadores surgidos en el club, el “Millonario” dio muestras de sus genes. Ahora deberá enderezar el rumbo en el tramo final del torneo, para clasificar a los Playoff.

“Me tenía fe en los penales”

Javier López, uno de los máximos referentes de River, dialogó con Olé al finalizar el partido de Copa Argentina donde el Millonario eliminó nada menos que a su eterno rival, Boca, en la definición por penales. El 1 del Millo no ocultó su alegría.

“Parece una frase hecha pero es verdad que este grupo lo merecía, hace nueve meses venimos matándonos por obtener un logro como este. Ojalá sea lo que el Club necesita para volver a estar en los primeros planos…”.

Javier López, el arquero de River, venía de una lesión en su rodilla, tal es así que no jugó el superclásico del fin de semana con derrota millonaria cuidándose para el partido de Copa. “Sabía la importancia del partido por el rival y decidí hacer el esfuerzo de jugar aún con algo de dolor pero no me lo quería perder”. Además River ahora tiene el doble desafío ya que en el Torneo lucha por ingresar al playoff. “Ni ganando los cuatro partidos restantes dependemos de nosotros, pero tenemos confianza que si logramos buenos resultados vamos a entrar al playoff, ahora estamos en cuartos de la Copa y volvimos a poner al Club en el lugar que supo estar años atrás.”

Javier hace referencia a su anterior paso por el club 15 años atrás donde River luchaba los primeros lugares en el Torneo Oficial. “Ojalá se vuelva a repetir la costumbre de ganarle a Boca como pasaba hacía 15 años cuando me tocó irme de River. Hoy los dejamos afuera de la Copa y se festeja muchísimo.”

En cuanto a los penales, López contó que no veía mal el empate ya que se tenía fe en los penales. “Yo sabía que uno atajaba. Por suerte metimos dos y ellos el segundo lo tiraron afuera y se definió rápido. Por conocer a muchos chicos de Boca de Selecciones pasadas, podía imaginarme quienes iban a patear y de qué manera se ejecuta en este tipo de instancias, me tenía mucha fe para los penales”.

River ahora espera por Barracas o Villa La Ñata en cuartos de final de la Copa Argentina y por ese mismo cuadro llegan Jorge Newbery, puntero de la B y Alvear, último campeón del Certamen.

River Plate (3) 2 – 2 (1) Boca Juniors

River: Javier López; Caviglia, Rolón, Ramos y Martínez Dios. Ingresaron: Roveda, Crocco, Mejuto, Gómez y Romero. Suplentes: Fajardo, Bontempo, Lotito y Tomás Rodríguez. DT: Alejandro Pérez.

Boca: Loreto; Kruger, Constantino Vaporaki, Farina y Vidal. Ingresaron: Amás, Flores, Giménez, Lucho González, Santos, Alamiro Vaporaki y Thorp. Suplentes: Raigada y Quispe. DT: Hernán Garcías.

Gol en el PT: 17m Alamiro Vaporaki (B).

Goles en el ST: 3m Vidal (B), 8m Mejuto (R) y 17m Rolón (R).

Definición por penales: Martínez Dios (R), Gol; Alamiro Vaporaki (B) se lo atajó Javier López (R); Caviglia (R), Gol y Amás (B), desviado.

Árbitro principal: Leandro Lorenzo.

Árbitro asistente: Juan Pablo Gallego.

Cancha: Racing.