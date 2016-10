En un rincón del Centro Médico Mamá Margarita nos encontramos con el busto del presidente Arturo Illia. -¿Cómo le va doctor? -Aquí me tiene esperando… -Que está esperando Su Excelencia? -Ver qué destino me dan, capaz que voy al CGP de la esquina, que lleva mi nombre, o a lo mejor rumbeo para Chacra, a la calle que también me identifica. -Y Ud qué prefiere? -Y yo quisiera conocerla a Mamá Margarita!