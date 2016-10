Resultados oficializados determinan cinco campeones de enduro

El lunes por la noche el Club Único de Motociclismo Tolhuin dio a conocer los resultados oficiales de la 5ta. fecha del campeonato provincial de enduro, disputado el pasado domingo 23 en inmediaciones del camping de Estancia La Correntina. Con las cifras y puntos otorgados los nuevos campeones anticipados de la especialidad son: Guillermo Iglesias en Moto Master, Martín Bleuer en Moto Open, Aaron Pintos en Moto Experto, Guido Galindo en ATV Limitada Junior y Leandro Muñoz en ATV Pro A. Las confirmaciones de las posiciones corroboran lo que el Sureño había anunciado al pasado martes 25, de acuerdo las estadísticas de nuestras coberturas motociclísticas. La próxima cita será la que ponga el punto final a la temporada 2016, la cual está programada para el 27 de noviembre.

RIO GRANDE.- Lo que estábamos esperando ansiosamente terminó de ratificar las cifras y estadísticas que barajábamos antes de la oficialización de los resultados correspondientes a la 5ta. fecha del campeonato provincial de enduro. La misma fue anunciada por el Club Único de Motociclismo Tolhuin en su Facebook oficial, donde confirmamos en un 100% toda nuestra teoría numérica sobre los pilotos consagrados oficialmente.

En la Categoría Moto Master el ganador de la fecha fue Daniel Medina, hombre que asiduamente participa de los campeonatos regionales de enduro en Chile y en la Vuelta a la Tierra del Fuego. Es raro verlo a Medina en una fecha nuestra, pero cuando se suma, lo hace mostrando su gran nivel endurístico; y qué bien le vendría a la divisional tener animadores constantes como Daniel Medina, José Villegas o Germán Núñez, entre otros, sumados a Pecho Andrade quien retornó a la competencia en la fecha anterior.

De todas maneras, los números entre los Master determinaron el título 2016 en manos del piloto Beta Guillermo Iglesias, quien con esta corona corrobora un excelente año deportivo donde también fue el campeón de la Vuelta a la Tierra del Fuego 2016. La sexta ubicación en la carrera del fin de semana le alcanzó para adjudicarse el campeonato al “Químico”, ya que con esos 27 puntos le queda una diferencia de 42 puntos sobre su escolta cuando restan 40 en juego.

En la divisional de Moto Open el título quedó en manos del piloto oficial Sherco “Tino” Bleuer, el hombre de Ushuaia fue un relojito en las cinco competencias disputadas, ganando las últimas cuatro de manera consecutiva. Esto también ratifica la seriedad que le pone el joven piloto desde su llegada al motociclismo donde suma un título más a su historial. No se equivocó Sherco a la hora de poner ojos sobre su trabajo deportivo, el cual retribuye de manera espectacular a la marca que desembarcó hace poco tiempo en nuestra provincia. Bleuer no dejó dudas, fue el ganador de la competencia del fin de semana sumando 40 puntos más para una suma final que le da 197. Su escolta Esteban Lewis sumó podio (3º), pero matemáticamente no llega a pelearle el título cuando restan 40 unidades en juego y la diferencia la sentenció Bleuer con 52 a favor.

Por su parte Pintos cumple otro objetivo en sus 26 meses de motociclismo, logra adjudicarse el campeonato en la divisional mayor del motociclismo, haciéndolo a falta de una carrera para el cierre del certamen. No deja de sorprender con tan poca experiencia, el fin de semana no estaba concentrado y algunas caídas sumadas a errores le dieron la tercera colocación de la fecha (34 puntos). Eso no lo dejaba conforme, él quería ganar la carrera, pero no se le dio. Hay que destacar la gran labor que viene haciendo Mariano Felicito que en la fecha anterior había logrado el 2º puesto, y en ésta se dio el gusto de llegar a lo más alto del podio entre los expertos.

Los 34 puntos de Pintos le dan en total 185 unidades, mientras que el piloto Javier Velázquez (escolta) alcanzó la 6º ubicación con una suma de 138. El rider # 12 sacó una diferencia de 47 puntos y es por eso que se corona campeón ratificando un gran año. Fue el ganador de la Vuelta a la Tierra del Fuego en la divisional Moto Open, fue el ganador de la terna motociclística de los Premios Ciudad de Río Grande, en su primer año con fondo verde obtiene el título, y hace pocos días logró podio en el desarrollo de la sexta edición del Enduro de Monte Hermoso en un terreno totalmente desconocido. No sabemos si Pintos aparecerá con algo más en lo que le resta del 2016, cuando sabemos que será protagonista del Enduro Cuesta del Gallo en Chile el próximo 20 de noviembre.

Guido Galindo se consagró en ATV Limitada Junior, una divisional escuela del motociclismo donde no hubo grandes parques, solo tres animadores tuvo la primera parte donde Galindo supo cuidar unidades luego de la segunda carrera cuando fue el único participante. De ahí en más fue muy regular en su primer año en la divisional, fue en busca de lograr puntos y sumar experiencia, lo cual hoy le da el campeonato anticipadamente. El triunfo finalmente quedó en manos de Tomás Agnes el fin de semana que en su segunda participación logra imponerse.

El otro campeón es Leandro Muñoz, más conocido como “El Cabezón” en la jerga motoquera. A sus 33 años logra la corona en la divisional de mayor jerarquía entre los cuatriciclos. Un apasionado de los fierros, al igual que su entorno más íntimo. El podio del segundo puesto del fin de semana le termina inclinando la balanza en la puntuación con una diferencia muy amplia sobre su escolta que es Matías Del Barco con una fecha menos corrida. Un total de 61 puntos sentencia el campeonato para Muñoz quien ahora piensa de lleno en la Vuelta a la Tierra del Fuego 2017, y créannos que a esta altura ya marcha como candidato.