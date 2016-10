Renacer vendió sus productos en Río Grande

En la sede del SUTEF se realizó la venta de los 700 productos que trajeron para ofrecer en esta ciudad: microondas de 25 litros a $2200, de 20 litros a $1800 y aspiradoras a $1200. “Era una deuda pendiente con Río Grande” dijo Mónica Acosta, referente de la Cooperativa. El sábado volverán a vender durante la Expo Salesiana.



RIO GRANDE.- Durante la primera jornada de venta en Río Grande, los integrantes de la Cooperativa Renacer vendieron 220 de los 700 productos que trajeron a la ciudad.

“Entendíamos que era como una especie de deuda pendiente, porque en Ushuaia nos fue muy bien, en 22 días vendimos 1000 microondas que para nosotros fue fundamental el mes pasado, ya que parte del dinero de esa venta fue para salarios pero también para pagar parte de los proveedores”, dijo Mónica Acosta.

La referente de la fábrica recuperada indicó que no solo a la cooperativa le sirve, sino que además es una opción que también le es útil a la comunidad, que pudo comprar productos al 50% del valor que se encuentran en las tiendas electrónicas.

El mayor stock correspondía a los microondas Oster 25 litros digital con grill. “Tenemos cuatro mil para la venta a un precio insuperable de $2200, cuando este equipo en cualquier comercio supera los $ 4300”, graficó Acosta.

A eso le sumaron el menor stock que quedó del microondas de 20 litros digital con grill marca Oster. “Lo tenemos a $ 1800 mientras que en Frávega o Garbarino sale $ 3500”, dijo.

Y finalmente la aspiradora Candy de 1800 watts de potencia con bolsa. “Tenemos 100 unidades para la venta a $ 1200, y en cualquier comercio sale $ 2400”, agregó.

La dirigente señaló que “vimos en muy poco tiempo que se daba una especie de éxodo provincial, porque había gente que viajaba de Río Grande a Ushuaia por un microondas y lo mismo pasaba con Tolhuin”.

La venta al público local se realizó durante lunes y martes de esta semana en la sede del SUTEF y también confirmaron su participación en la expo de la Misión Salesiana el próximo sábado 15 de octubre.

“Necesitamos previsibilidad”

La cooperativa Renacer que realiza sus tareas en Ushuaia, actualmente cuenta con 180 familias, distribuidas en tres líneas de producción: Una de microondas, otra de aspiradoras y la de televisores LED. “Este año ha sido uno de los que paradojalmente más trabajo tuvo la cooperativa producto de todos los acuerdos comerciales que cerró para esta altura del año y el año pasado. Habíamos cerrado cinco grandes contratos que nos dieron lugar como primeros productores de todas esas firmas en concepto de microondas”, señaló Acosta sobre la actualidad de la firma.

En números llevan producidos este año 80 mil equipos propios y otros 60 mil para la firma New San. Sin embargo el panorama no es el más alentador: “Lo más grave de la situación es que como la actividad nuestra tiene que tener una previsibilidad no menor a los seis meses para poder elaborar nuestras compras al exterior en concepto de insumos ya que vienen de china, las políticas nacionales no ayudan en lo absoluto, hay un fuerte rumor de más aperturas de importaciones y eso hace que conspire con el trabajo ya existente”, explicó.

Y agregó que “por nuestra especificidad de fábrica recuperada no nos podemos reconvertir en cualquier cosa o cualquier industria. Es lo que nuestra capacidad instalada nos ha permitido producir y es por eso que defendemos mucho que la Ley 19640 sea previsible en el tiempo, y que no haya apertura indiscriminada de importaciones”.