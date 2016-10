El reencuentro más tierno: Mauricio y Luciano volvieron a jugar juntos

Luciano lo buscaba hace cuatro años y hasta realizó un identikit. Su búsqueda se hizo viral en las redes y finalmente hubo final feliz. Encontró a Mauricio, ayer tomaron la chocolatada juntos y jugaron toda la tarde.

RIO GRANDE.- Chocolatada de por medio, durante la tarde de ayer se concretó el encuentro de dos amiguitos de 9 años, que hace cuatro años dejaron de verse, porque uno de ellos se cambió de barrio y de escuela en Río Grande.

El caso del niño que buscó con un identikit a su amigo, se hizo viral en las redes sociales y hasta llegó a los medios nacionales, hoy se fundieron en un abrazo: “Ay Mauricio, te extrañé”, le dijo Luciano apenas lo vio.

Luciano y Mauricio fueron juntos en las dos últimas salitas del Jardín y parte de primer grado, pero Luciano y su familia se mudaron y perdieron contacto. Luciano nunca dejó de buscar y preguntar por Mauricio pero, como parte del Jardín se prendió fuego, se perdieron papeles y su mamá no pudo dar con el apellido del nene.

Jésica -la mamá de Luciano- contó que fue tanta la insistencia de su hijo, que días pasados le pidió que haga un dibujo para subirlo a Facebook y ver si así lo encontraban. Su caso llegó a los medios nacionales y hoy finalmente se concretó el encuentro.

A las cinco de la tarde, muy puntual, llegó Mauricio con Mariela, su mamá. “Fue hermoso, muy emotivo, se dieron un fuerte abrazo”, contó Jésica a Crítica Sur.

Pasaron cuatro años pero se reconocieron inmediatamente. “Es como si no hubiera pasado el tiempo”, agregó.

“Se encontraron para merendar y enseguida se pusieron a charlar y a jugar. Ahora se fueron todos a la pieza, yo tengo dos varones más así que los cuatro se entusiasmaron enseguida”, dijo Jésica.

La idea ahora que se reencontraron es que sigan siendo amigos. “Luciano es muy amiguero, si bien vivimos en diferentes barrios ahora estamos en contacto y vamos a hacer que se sigan viendo”, aseguró la mamá del pequeño.

Por último, señaló que “nunca me imaginé la repercusión que iba a tener esto, tampoco que se iba a compartir tanto la foto, esperaba que alguien me diga que Mauricio era su vecino pero no que llegue a los medios nacionales”.