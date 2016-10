“Raíces de Tierra del Fuego”, una verdadera realidad virtual

Dos trabajadores del departamento de Prensa del Municipio de Río Grande realizaron un documental que inmediatamente tuvo trascendencia nacional. Con realidad virtual, recrearon un día en la vida del pueblo selk’nam. El producto es ahora expuesto de manera permanente en el museo municipal Virginia Choquintel y es experimentado, a diario, por cientos de personas.

RIO GRANDE.- Es sabido que enseñar historia no es tarea fácil para ningún docente. Lograr captar la atención y el interés de un niño sobre un hecho que ocurrió hace mucho tiempo es, quizás, una de las tareas más difíciles de lograr.

Para que el alumno no se distraiga o no se aburra mientras se le trata incorporar un acontecimiento histórico e importante, a lo largo de los años, se han implementado diversos métodos. La ayuda de imágenes primero, y de películas después, fueron herramientas muy importantes en esa lucha pero no siempre dieron el resultado esperado. “Para aprender historia, el alumno, necesariamente, se convierte en una persona pasiva y eso, muchas veces, aburre”, aseguró un reconocido historiador.

Pablo Codina y César González Russo, dos trabajadores de Prensa del Municipio de Río Grande, lograron generar un material inédito que tiró por tierra cientos de métodos para mostrar y enseñar la historia. Ellos utilizaron la realidad virtual, lo que implica que, mediante diversos equipos y programas informáticos, se genere una simulación de la realidad. Esto quiere decir que la persona (en este caso, el alumno) que usa la realidad virtual, siente que está interactuando con elementos reales, aunque no lo sean en sentido físico. Para lograrlo se utiliza un casco con un visor que proyecta las imágenes, lo que permite la generación de entornos de interacción que separen la necesidad de compartir el espacio-tiempo, facilitando, en este caso, nuevos contextos de intercambio y comunicación. Dicho en otras palabras, el alumno se mete adentro de la historia, la ve, la escucha, la percibe y la vive.

En este contexto, Codina y González Russo produjeron el primer documental de este tipo en América Latina, que recrea la cultura de los pueblos originarios de Tierra del Fuego, en especial, el pueblo selk’nam.

El Sureño mantuvo una charla con los hacedores de este documental quienes explicaron que “Raíces de Tierra del Fuego” es un producto que nació con el fin de enseñar y educar a los chicos de una manera más entretenida. “Nuestra idea fue la de llevar este material a algunos chicos a los que les cuesta llegar a la escuela o están impedidos de hacerlo. Sabemos que muchos niños de nuestra ciudad tienen algunos problemas motores y otros están internados en el hospital. Buscamos la manera de llevarles la historia, que se entretengan y, a la vez, que aprendan”, contó González Russo. “Trabajamos mucho y con mucho amor pero nunca nos imaginamos que este material iba a terminar generando tanta repercusión aunque, de cualquier manera, es bienvenido que así sea”, le confió Codina a El Sureño.

Sobre este punto cabe destacar que hoy, la producción “Raíces de mi Tierra”, se expone en forma permanente en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” de Río Grande, y es visto por cientos de personas, cada día.

Ahora, tanto chicos como grandes pueden disfrutar (una vez calzado el casco 3D) de una experiencia que es “incomparable”. “Como le dijimos a otro medio, esto es como viajar en el tiempo y poder ver cómo era una día en la vida del pueblo que habitó Tierra del Fuego”, aseguró Russo.

El trabajo

Los trabajadores de prensa del Municipio de Río Grande le explicaron a El Sureño cómo lograron este material. Ellos contaron que, para producir un documental en realidad virtual, no es necesario ser un gran conocedor de informática ni de cinematografía, es más que nada tener una idea y, sobre esa idea, trabajar.

“Utilizamos tecnología de última generación. Para este caso trabajaron con una cámara 360 Ricoh Theta. Esta cámara tiene la particularidad de grabar con dos lentes que captan videos en 180 grados cada uno en forma simultánea lo que genera una imagen paralela de 360 grados, que es fundamental para lograr la realidad virtual. Esta cámara no está disponible en Argentina ni en Latinoamérica por lo que fue muy difícil lograr acceder a ella. “Además, utilizamos otras que cuentan con prestaciones similares a la Ricoh Theta”, detalló Codina quien agregó que, “una vez que se obtienen las tomas, se trabaja con un software especial a través de plataformas como Facebook o YouTube”.

El Sureño pudo saber que es la primera vez que se utiliza este tipo de tecnología para trabajar con un documental de historia.

Por otra parte, cabe aclarar que la edición, sonido, compaginación, efectos, artística, etc. estuvo a cargo de Codina, González Russo, ambos acompañados de la colaboración de otros integrantes del departamento Prensa del Municipio de Río Grande.

Una vez terminado ese trabajo, se deben utilizar lentes 3D para poder apreciar el documental de manera óptima.

La grabación

Para lograr recrear situaciones cotidianas de la vida selk’nam hubo que trabajar en los lugares donde vivió el pueblo y se debió contar con la colaboración de la familia Maldonado, que es descendiente selk’nam.

Una vez que conocieron el proyecto, esta familia no dudó en colaborar y fueron ellos mismos quienes recrearon la vida de sus ancestros. “Desde ya estamos muy agradecidos a la familia Maldonado, tanto a Margarita, su hermana, sus hijos y a su nieto, que son quienes recrean cada toma de la vida selk’nam. Además, se utilizaron utensilios, herramientas, vestimenta y demás objetos que son genuinos y pertenecen a la familia. Durante la grabación se los ve con ropas originarias y entablando diálogos en idioma selk`nam”, recalcó González Russo.

Las tomas se realizaron en la zona del Corazón de la Isla, más precisamente en el predio que posee la comunidad selk’nam “Rafaela Ishton”.

Tanto Codina como González Russo contaron que “para este documental se trató de mostrar un día cotidiano de una familia originaria y, creo que pudimos lograrlo”.

Un día en 3 minutos

La experiencia “Raíces de Tierra del Fuego” es un documental que contó con la participación de mucha gente y con, al menos, 8 horas de grabación. A estas horas se le sumaron muchas otras horas de edición que se necesitaron para lograr que, en 3 minutos, se pudiese ver un día en la vida de una familia de la comunidad selk’nam.

Lo que se viene

Tanto Codina, González Russo y sus compañeros de tareas, ya se encuentran trabajando en un nuevo documental. Según señalaron a El Sureño, se está trabajando en la grabación de “La ceremonia del Hain”, que es una de las danzas típicas del pueblo selk’nam; “pero también tenemos en mente seguir recreando situaciones cotidianas del pueblo originario fueguino. Queremos mostrar cómo comían, cómo cazaban, cómo pescaban, etc.” y se espera que la nueva experiencia de realidad virtual esté lista para fines de noviembre.