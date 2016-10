Presupuesto 2017: El martes habrá una “Jornada Nacional del INTA en la calle” en todo el país

La jornada será en reclamo al “presupuesto anunciado para 2017 que afectará el normal desarrollo de las líneas de investigación y extensión en vigencia” del organismo nacional. “Los trabajadores del INTA no vamos a ser la variable de ajuste”, sentenció Mario Romero, representante del gremio de los trabajadores del instituto.

RIO GRANDE.- La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), que conduce Mario Romero, realizará el próximo martes, 11 de octubre, una “jornada de concientización” en todo el país que tendrá por objeto dar a conocer la importancia del organismo en materia de “investigación y desarrollo”.

El secretario general de APINTA, Mario Romero, denunció que “el monto presentado por el Poder Ejecutivo recortó en 1140 millones de pesos el presupuesto 2017 del organismo, lo que implica que INTA tendrá 218 millones menos para salarios, amenaza concreta sobre 300 contratos, 330 Plantas no Permanentes y 340 Becarios en formación que no podrán ser incorporados a la institución”.

“Los trabajadores del INTA no vamos a ser la variable de ajuste”, sentenció Romero, quien informó que llevarán adelante la “Jornada Nacional del INTA en la calle” el martes próximo en todas las estaciones experimentales del país.

“En dicha jornada informaremos a la población sobre el impacto que tendrá este ajuste en los trabajadores: pérdida de autarquía para la designación de RRHH de Ciencia y Tecnología; menos recursos humanos que implicará menos presencia en los territorios; esto sin contar las dificultades que generaría en la demora o postergación en distintos proyectos, menor mantenimiento en edificios y parque automotor”, remarcó el nuevo secretario general de APINTA, que anteriormente se desempeñó como Secretario de Administración y Secretario General de la Seccional Trelew del gremio, en la provincia de Chubut.

Desde el gremio destacaron además que este recorte de presupuesto implica menos recursos para mantener en funcionamiento bancos de germoplasma, radares meteorológicos y laboratorios de referencia internacionales en enfermedades y plagas.

En los últimos seis años, el INTA sumó 600 empleados pero desde noviembre pasado entre jubilaciones y retiros se fueron 135 personas, aproximadamente. “Quienes trabajamos en el INTA tenemos una vinculación no solo laboral, sino afectiva, por la real importancia que tiene el organismo para el desarrollo nacional en materia de extensión, investigación y crecimiento. Los argentinos tienen que saber que la planta del INTA no ha tenido un crecimiento desmedido como se quiere instalar, si no que fue de solo un 2.5 % en cinco años, y es un organismo federal”, afirmó Romero, quien conduce el gremio mayoritario del INTA que nuclea a más de 3600 técnicos, científicos y personal de apoyo, distribuidos en las 74 Estaciones Experimentales e Institutos y más de 400 Agencias de Extensión de todo el país.

La jornada de acción y visibilidad que se desarrollará la próxima semana estará acompañada por le entrega de folletos explicativos en lugares públicos, difusión en los medios masivos de comunicación, junto a las otras acciones que ya vienen llevando a cabo los trabajadores del INTA.