Un portero le pegó un cachetazo a un alumno de 4to año del Colegio Soberanía Nacional

RÍO GRANDE.- El lunes 25, cerca de las 18:00, un portero del Cens 28, agredió a un estudiante de 4to año del Colegio Provincial Soberanía Nacional. Ambas instituciones comparten edificio, y desde las 18:00, mientras los chicos siguen todavía cursando, los porteros del turno noche comienzan a preparar los cursos para el siguiente turno. En ese momento, a raíz de unas mesas que estaban fuera de lugar el portero increpó al alumno, y luego le dio una bofetada que lo tiró al piso.

Hasta las 18:40 los estudiantes del CPSN utilizan las aulas. El personal POMY del Cens 28, que funciona en el mismo edificio prepara, cerca de esa hora, las aulas para el turno noche. Desde hace unas semanas, los estudiantes del secundario tienen permitido armar un bufette en el patio, en el que venden golosinas y otros alimentos durante el recreo, para juntar dinero.

El portero del Cens, venía manifestando hacía días que le molestaba tener que trasladar, diariamente, las mesas del patio hacia las aulas. Justo el martes, uno de los estudiantes de 4to año no se sentía bien, por lo que su profesora le autorizó salir del aula, a esperar a sus padres que lo iban a retirar.

“A mí me llaman porque mi hijo estaba descompuesto. Estaba teniendo temperatura. Yo estaba en fútbol con minen más chiquito, llamo a su hermana mayor, que tiene autorización para retirarlo. Cuando llega ella a la escuela ve que está la policía y todo. Me llama y me dice ‘mamá vení que a mi hermano le pegaron, está acá la policía venite urgente’. Yo estaba en la otra punta de la ciudad así que va mi hermano, y mi hija me viene a buscar a mí y cuando llego, me encuentro con toda esta situación”, cuenta la mamá del alumno.

El conflicto empezó debido a que este alumno estaba en el patio del colegio sentado en una de las mesas donde, horas antes, los chicos habían armado el bufette. Es ahí que el portero se le acerca y le pregunta si era él, el que dejaba las mesas fuera de lugar todos los días. A lo que el adolescente contesta que no tiene nada que ver. Según el relato de la madre del joven, la respuesta del POMY fue: “Bueno, entonces, movete de acá, levantate y andate”. A lo que su hijo respondió que él tenía indicaciones de esperar ahí a sus padres. “Mi hijo, se movió -continúa relatando la mamá- y entonces el hombre empezó a tirar las mesas contra el piso. Entonces él le dice, ‘maestro, usted no es nadie para andar haciendo eso’ , y el hombre le contestó ‘Vos a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer’ y ahí le pegó, no sé si un cachetazo o una piña. Esto lo vio el jefe de preceptores que ya venía caminando y vio desde lejos como el hombre empezó a revolear las sillas, y ve en el momento en que se está acercando cuando levanta la mano y le paga a mi hijo”, relató la madre del alumno.

Esta versión fue confirmada por varios de los compañeros, y otros porteros y docentes que se acercaron en ese momento, para ver qué sucedía, y de dónde provenían los ruidos de sillas y mesas que se arrastraban.

Entre los compañeros ayudaron al alumno, que estaba en el piso, mientras el jefe de preceptores, contenía al portero, que seguía muy enojado con intención de agredir al estudiante. Los separan y uno de los adultos presentes llamó a la policía. Una vez que llegan los oficiales al establecimiento, se llevan detenido al portero, y recomiendan a la mamá que lleve a su hijo al hospital.

“Yo estaba ahí, nos quedamos en la escuela. La policía se llevó al señor en calidad de detenido. Yo fui al hospital, a mi hijo le verificaron la lesiones, porque quedó con el pómulo inflamado. Después volvimos a la policía. Le tomaron declaración a él, a algunos de los testigos y le hicieron una causa penal al señor”, relata la mamá.

Desde el colegio, informaron, que el martes por la mañana, las autoridades del colegio tuvieron una reunión con los adultos que intervinieron. Se separó del cargo al portero, y se le inició desde el Ministerio un Sumario Administrativo.

“Yo sé que mi hijo es extrovertido, contestador, pero yo sé también nunca le no va a ir a pegar a una persona, ni te va a ir a insultar; encima se sentía mal, estaba con fiebre, y estuvo vomitando hasta que salimos de la comisaría. A mí sí me dijeron que ya saben quién es el hombre. Que ya tiene antecedentes de cosas que habían pasado”, recalcó la madre.