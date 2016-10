“Ser padres implica postergaciones y mucho trabajo, en aras de objetivos maravillosos”

Maritchu Seintú es licenciada en psicología, especialista en la orientación a padres.

Columnista frecuente del diario La Nación y ávida conferencista. Autora de tres libros sobre diferentes aspectos de la crianza de niños, en diversas edades y situaciones: ‘Criar hijos confiados, motivados y seguros’; ’Capacitación emocional para la familia’ y ‘Latentes’.

Maritchu, como le gusta que la llamen, asegura: “Una paternidad feliz es aquella que nos permite llegar a la noche con ganas de seguir en casa y con nuestros hijos, y de estar allí la mañana siguiente. Esto se logra con expectativas adecuadas a cada uno de nuestros hijos y a la etapa que estamos viviendo, logrando establecer con ellos un vínculo confiado y seguro de modo que nos escuchen y confíen que lo que les pedimos es bueno para ellos.

La psicóloga, además recomienda usar la empatía, pero sin descartar los límites adecuados y con la confianza para poner en práctica un modelo de crianza que educa, sin la necesidad de utilizar demasiadas palabras o retos.

En cuanto a los adultos, la licenciada hace una lectura reflexiva y hasta crítica hacia quienes tienen el deber de, en conjunto, como adultos, educar a la generación de niños.

Cosa que a veces parece no estar del todo presente, o la cual no se le da el lugar de importancia que debiera: “La sociedad se ha puesto muy egocéntrica y a todos nos cuesta

mucho renunciar a “todo ya” y al “puro placer”. Y ser padres implica inevitables postergaciones y mucho trabajo, en aras de objetivos maravillosos que tardan en llegar.

Además, se fue postergando la maternidad, hombres y mujeres se “realizan” a través de sus trabajos, y a veces les cuesta renunciar a esa libertad para tener hijos.

Seintú reconoce, que entre los factores que influyen en la mirada del mundo adulto hacia la crianza de una familia están a la pos modernidad, en la que hombres y mujeres deciden a veces postergar el formar una familia: “Cuando teníamos los hijos siendo más jóvenes, ni nos planteábamos lo que nos perdíamos al dedicar unos años a la crianza, era lo que todos hacíamos y no lo cuestionábamos. Ocurre a veces, que en estos años de no perderse nada (carrera profesional, viajes, etc.) después no es tan sencillo llegar a la maternidad cuando finalmente deciden hacerlo (por cuestiones de la naturaleza, por ejemplo), y esto trae mucho dolor y sufrimiento a adultos que están muy acostumbrados a ponerse objetivos y alcanzarlos con facilidad”, reflexiona.

Sobre la charla que brindará en la ciudad de Ushuaia, explicó: “Hablo de crianza en general y para todas las edades y hablo también de la etapa específica de los niños de primaria. Son chicos fáciles que dan poco trabajo y podemos olvidar que es un momento muy importante para educarlos en nuestra cosmovisión y en nuestros valores morales.

Temas, que hasta hace unos años venían implícitos en la crianza, no era necesario explicitarlos”.

Hoy, en cambio, la psicóloga, recalca: “La sociedad y la cultura entran en nuestras casas y alcanzan a nuestros hijos con muchos mensajes que no nos gustan, o no nos parecen

correctos. No podemos dejar esos temas en manos de ésa sociedad, y ésa cultura”.

La etapa de escolaridad en los niños, es una de las edades, para tener especial cuidado.

Sin embargo, Seintú invita a todos a participar de este encuentro: “Están en un momento ideal y muy permeables para escucharnos, para formarse e informarse de modo de llegar a la adolescencia con mejores recursos, especialmente con los recursos que nosotros consideramos adecuados… pero yo apunto a padres de bebés, niños y adolescentes. Van a volver a sus casas con buenas estrategias que les van a facilitar la crianza y la vida con

sus hijos”.