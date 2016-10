Olimpiada Argentina de Filosofía: Claudio Longo representará a la Provincia en la instancia nacional

RIO GRANDE.- Con tan solo 18 años, el alumno Claudio Luongo del Colegio Comandante Luis Piedra Buena de esta ciudad accedió a la instancia final de la Olimpiada Argentina de Filosofía que se llevará adelante en Tucumán durante los primeros días de noviembre.

En este desafío, Luongo contó con el destacado trabajo que realizó la docente Ayelén Marroco y lo acompañaron sus compañeros, Guadalupe Cuellar, Patricio Mieri, Facundo Quiroga, Luis Miranda y Mattias Páez.

Cabe resaltar que la Olimpíada Argentina de Filosofía es una competencia filosófica que se desarrolla entre alumnos de todo el país que cursan 2º o 3º año del Polimodal, o de 4º, 5º y 6º año de escuelas secundarias oficiales, públicas y privadas. La máxima de esta Olimpíada es el dictum kantiano “sapere aude”, que quiere decir: atrévete a pensar por ti mismo.

Los objetivos pedagógicos fundamentales que persigue la Olimpíada Argentina de Filosofía son que los alumnos desarrollen las destrezas cognoscitivas necesarias para realizar una correcta argumentación, que puedan articular el pensamiento reflexivo, lógico y crítico, que desarrollen su capacidad para plantear problemas filosóficos, el respeto y tolerancia por argumentos alternativos, base de todo sistema democrático y la investigación y reflexión sobre problemas éticos como horizonte de realización de lo humano.

Para alcanzar el nivel nacional, todos los alumnos tuvieron que sortear el Certamen Interescolar que se llevó a cabo el viernes 2 de septiembre, que fue obligatorio y eliminatorio para todos los alumnos inscriptos.

Los ganadores pasaron después al Certamen Jurisdiccional que se realizó el viernes 7 de octubre y que también fue obligatorio y eliminatorio para los prefinalistas, que es el que ganaron los chicos del colegio Piedra Buena de Río Grande

El certamen final se llevará a cabo desde el viernes 04 al domingo 06 de noviembre en Tucumán, lugar en el que deberá estar Claudio Luongo acompañado por su docente, la profesora Ayelén Marroco.

El Ministerio de Educación llevó a cabo la instancia provincial en el Colegio Provincial “Kloketén” edificio “Enriqueta Gastelumendi” el 24 de octubre en Ushuaia con jurados de Río Grande y Ushuaia; además, participaron integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes arribaron a la provincia con este objetivo.

En esa oportunidad quedaron tres colegios clasificados para la etapa nacional que tendrá lugar en Tucumán el 3 de noviembre.

Los ensayos seleccionados son “Entre recreos” – John y Ale de Fabricio Martínez y Zoe Furger von Hohenfels del Colegio Nacional de Ushuaia; “Heráclito cambiaría de género”-Kian Jack de Tania Casas Colegio Provincial “Dr. José María Sobral” y “Las Tecnologías seducen los sentidos, cautivan el intelecto y bailan con las pirámides de los sentimientos”-Ovidio del Colegio Provincial “Comandante Luis Piedra Buena”.

Orgullo directivo

Finalmente, la vicedirectora del colegio Piedra Buena, Viviana Palomo, aseguró que el colegio siempre participa de estos certámenes pero este año ha sido muy productivo. Los chicos y los docentes han trabajado mucho desde diferentes lugares, no solo con el formato tradicional del aula sino también con el acceso a estas nuevas herramientas que los motiva y se ha trabajado fuertemente con eso. Realmente este año ha sido muy productivo, y los chicos son muy participativos y receptivos. Estamos seguros de que los alumnos tienen capacidad para dar mucho más, sólo hay que ofrecerles la propuesta. Este año ha sido muy productivo lo que nos tiene muy satisfechos y orgullosos”.

EN PRIMERA PERSONA

Claudio Luongo le contó a El Sureño que eligió este tema porque le pareció que es una problemática a la que hay que prestar atención. “En los momentos en los que vivimos hoy, que es que estamos con muchas necesidades de nuevas tecnologías, es importante prestarle atención a la influencia que tienen esas tecnologías, y el nivel de repercusión que tienen en las relaciones interpersonales”.

Según dijo, “hice mucho hincapié en el tema de los celulares porque parece que, si una persona no tiene celular, no puede estar dentro del sistema y, en realidad, en esta sociedad es muy difícil llevar adelante el día a día si no se cuenta con un celular. En mi ensayo, traté de mostrar cómo juega el celular en los sentimientos de cada persona, en sus necesidades y en las distintas relaciones entre las personas. Me parece que es una problemática en la que hay que poner atención”.

“Yo no sé si eso es bueno o malo pero estoy seguro que es una problemática que creo que se debe analizar como tal. No sé si se podrá contar con un resultado satisfactorio pero instalarlo como problemática, ya es un avance importante”, aseguró el alumno.