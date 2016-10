El Municipio apunta a Sciurano por la causa penal que tramita el Juez Federal Ariel Lijo

“No sé cual es la intencionalidad de la denuncia, es absolutamente llamativo que planteen la falsificación de una firma casi un año después, en un contexto que todas las actuaciones anteriores están documentadas y dan cuenta de la voluntad de las autoridades salientes de firmar el convenios”, dijo la secretaria Legal y Técnica del Municipio, Victoria Vuoto.

USHUAIA.- La doctora Victoria Vuoto, cuestionó al exintendente Federico Sciurano, por la denuncia que radicó ante el Juzgado Federal, desconociendo el origen de fondos públicos que están siendo investigados y aseguró que “montado a un capricho político, Sciurano intenta salpicar a la actual administración municipal sin importarle que pone en riesgo la institucionalidad y deja públicamente en ridículo a sus ex funcionarios”.

La secretaria Legal y Técnica indicó que funcionarios de esa cartera se presentaron el miércoles en el Juzgado del juez Ariel Lijo para poder tener acceso a la causa y ponerse a disposición de todo lo que se requiera “con el fin de transparentar una situación que evidentemente tiene un trasfondo político”.

La doctora Vuoto explicó, luego de conocer el contenido de la denuncia de Sciurano ante la Justicia Federal, que “más allá de la denuncia por presunta falsificación de su firma, que también deberá ser investigada, el ex intendente afirma que ingresaron durante su mandato 10.621.000 pesos y que no sabía a que correspondían, cuestión que se enteró luego de dejar la función pública”.

La funcionaria indicó que “no hay otra manera de calificar esto que no sea como bochornoso para una figura pública que fue intendente durante 8 años de la ciudad. Podría usar otro calificativo, pero no quiero que después se declare inimputable. Es el propio Sciurano el que le explicó antes de irse a todos los vecinos en conferencia de prensa y en una carpeta para los medios de comunicación que esos fondos correspondían al Convenio Único de obras en el barrio Obrero”.

Y agregó: “incluso su ex funcionario (Jorge) Cófreces, explica en el expediente a la Tesorería del Municipio que los 10.621.000 millones de pesos recibidos es la plata que gestionó Sciurano ante el ex funcionario nacional Rubén Pascolini”.

Los pone en ridículo

Vuoto señaló que “en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y en ámbitos como el Concejo Deliberante de Ushuaia sus ex funcionarios se apropiaron políticamente de esa gestión ante el Gobierno Nacional y nueve meses después Sciurano los pone en ridículo diciendo que desconocía de dónde provenían los fondos porque no recordaba hasta tiempo después de haber dejado la función haber suscripto un Convenio con la ex Secretaría de Hábitat y Acceso a la Tierra”.

Si bien la letrada se mostró sorprendida por el procedimiento judicial, porque “en general, cuando se requiere información a reparticiones públicas, se remiten oficios, pidiendo la información que se necesita”, adelantó que la totalidad de los fondos estuvieron siempre en la cuenta a la que fueron girados hasta fines de julio cuando se comenzó la obra en el barrio Obrero.

La titular del área Legal y Técnica aseguró que por primera vez, durante la gestión del intendente Walter Vuoto, se solicitó garantía en el contrato de las obras que realizaban: “en los anteriores convenios no se les pedía una garantía de ejecución a las cooperativas. Nosotros, para que el Estado no pierda un peso, por primera vez le pusimos la condición de garantía en el contrato, por indicación de esta Secretaría Legal y Técnica, resguardando los fondos municipales”.