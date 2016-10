“Que todo el mundo sepa que Tierra del Fuego vive y disfruta del rock”

El 12 y 13 de noviembre llega “Me Río Grande”. El festival de rock más austral del continente. Será la primera vez que bandas como Las Pelotas, Catupecumachu, Carajo y otras se junten en un mismo evento en Tierra del Fuego.

RÍO GRANDE.- El primer festival rockero de Tierra de Fuego ya tiene fecha, lugar y grilla. Serán dos días de música en vivo, con bandas locales y nacionales. El género, rock, con un poco de buen ska y reaggae. Desde la organización aseguran que el ‘Me Río Grande’ viene proyectándose desde hace tiempo.

“Desde el emprendimiento que tenemos nosotros que es Mostaza Rock producciones hace tiempo que venimos generándolo, que vemos la posibilidad de hacerlo, porque vemos que esta es una ciudad, y una provincia extremadamente rockera. Estamos convencidos que se necesitaba un festival así para magnificar toda la historia que hay acá, muchas bandas que son importantísimas a nivel local y que van a tener su espacio”, comentó José Pauletto, uno de los organizadores.

La grilla del sábado, un poco más alternativa comienza con Viejos Tiempos, Killia y Los vende Humo, todas bandas locales que hicieron en el Mostaza bar sus primeras presentaciones. A nivel nacional, las bandas serán Cadena Perpetua, banda conocida en el circuito punk; Eruca Sativa, una de las bandas femeninas más sobresalientes de los últimos años; Carajo, que está celebrando su 15° aniversario, El Bordo, y Catupecumachu que está a cargo del cierre.

El domingo 13 será una jornada más orientada al reggae y el ska. Tres Orillas, de Río Grande abrirá el escenario, seguirán Momento de Ocio y El corte ska, de Ushuaia; Jeites, Bulldog, El Bordo, Dancing Mood, Kapanga, y el cierre a cargo de Las Pelotas.

Pauletto explica por qué muchas de las bandas fueguinas, tienen un lugar especial desde lo afectivo: “Momento, Viejos Tiempos, son parte de la familia nuestra. También los chicos de El corte ska, que si bien ya están haciendo su carrera en otro lugar, son de Río Grande, y son familia. Killia es una banda con unos músicos fantásticos que fueron premiados en el evento que hacemos todos los años para el cumpleaños de Mostaza, para valorar el apoyo de los artistas. Los chicos de Vende Humo, que son compañeros, amistosos, y que están despegando de una forma en que se ven en la necesidad de comenzar a hacer más presentaciones, un video… todas bandas con un nivel de profesionalismo que no tiene nada que envidiarle a las bandas de fuera”.

Es la primera vez que tantas bandas de rock nacional, algunas inclusive de popularidad internacional, convergen en una misma fecha para un recital de dos días, en Río Grande. Pauletto asegura que la negociación, en estos casos fue intensa: “Y…fue muy larga, se trabajó a full por dos meses para tratar de que sean estas las bandas que estén. Obviamente que tenés movimientos que se van generando porque tenés la imposibilidad de algún artista, el recital del otro, uno que directamente no quería tocar, pero al final creo que se conformó una grilla fantástica. Como espectador, rockero, si tengo 800 pesos y vos me decís que tengo para un solo día, yo no sé a qué día ir. Porque los días la verdad que son muy fuertes, extremadamente cargados de profesionalismo”, destaca.

El primer Festival de rock en la ciudad

“Desde hace 10 años que la venimos empujando, a prueba y error. Porque a nosotros nadie nos enseñó cómo hacer esto. Encima con la lejanía que tenés respecto a otros lugares. O la falta de recurso técnico, de voluntades, para tratar de sacar esto adelante. Hay sectores que nos han apoyado muy fuertemente y otros sectores que te ponen el palo en la rueda”, reconoce el organizador.

La venta de entradas comenzó a través de la página Ticketek; con días específicos en los que se hará venta directa en Río Grande, Ushuaia, Tolhuin, y hasta en Río Gallegos: “Las entradas son precios populares –enfatiza Pauletto- no son una locura. Si vos te fijás en las bandas, es un producto de primera calidad a precios muy razonables”.

En cuanto a los lugares disponibles en la ciudad para este tipo de eventos, reconoce: “Lo ideal sería que haya otro tipo de espacios. Pero es lo que hay y tenemos que arreglarnos con lo que hay. Porque este tipo de evento tiene que empezar a suceder, van a suceder, ya es una certeza. Esto en el 2017 se repite, el plan es que se convierta en una fecha fuerte del rock. Nosotros estamos todavía con muchas timideces, porque es la primera vez, pero es una experiencia increíble. Estamos entendiendo y viendo cosas; por ejemplo, una pavada pero, nosotros una de las cosas que estamos planificando es que haya un espacio para discapacitados. Hay que partir de que haya alojamiento, y lugares para comer. Esperamos que esos días venga gente de Gallegos, de Caleta, de Gregores, de Río Turbio, mucha gente nos ha escrito incluso de la Patagonia chilena para ver cómo adquirían las entradas. Entonces creemos que más allá del recital en sí hay un sentido social que no lo podemos desconocer”.