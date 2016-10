Mirgor despidió a 18 trabajadores y ASIMRA montó un piquete

El Grupo Mirgor impidió el ingreso de 18 supervisores a los que notificó de sus despidos telefónicamente. Delegados de ASIMRA decidieron montar un piquete frente a la planta y exigen la reincorporación de los trabajadores cesanteados. “Esta es apenas la punta del iceberg”, anticiparon desde el gremio.

RIO GRANDE.- Delegados y trabajadores de la seccional Río Grande de la Asociación de Supervisores Metal Mecánicos de la República Argentina (ASIMRA) mantienen, desde el sábado, un piquete frente a la planta del Grupo Mirgor en el Parque Industrial, a raíz de 18 despidos en el sector.

El secretario de prensa de ASIMRA, Eduardo Santana, confirmó los despidos a El Sureño, anticipando que esta decisión de la empresa “es apenas la punta del iceberg”.

“Si esta injusticia le sale bien al grupo Mirgor, otras empresas no se van a quedar al margen y van a tratar de llevar adelante las mismas maniobras, así que el cuerpo de delegados decidió permanecer en las puertas de ingreso de la empresa hasta el lunes”, afirmó.

El dirigente señaló que, a raíz de la crisis de producción que afecta al sector industrial fueguino, se mantenía una instancia de diálogo con la empresa, analizando alternativas para evitar despidos.

Sin embargo, tras ofrecer la opción del retiro voluntario, a la que adhirieron solamente once supervisores, la empresa le comunicó a los delegados de ASIMRA que el número de interesados no resultaba suficiente y despidió a 18 trabajadores, quienes no recibieron aún el telegrama de despido pero fueron notificados de la medida por vía telefónica.

El viernes, personal de seguridad les impidió el ingreso a la planta ubicada en calle Einstein N° 1111 del Parque Industrial, anulando además sus tarjetas magnéticas con las que pueden acceder a la empresa.

“Se ha llevado adelante una medida muy arbitraria de la empresa, porque veníamos negociando con la empresa”, indicó Santana.

Ante esta situación, delegados de ASIMRA declararon el estado de asamblea permanente y mantienen un piquete frente a la planta, impidiendo la salida de camiones.

“Están despidiendo a trabajadores sin aviso y sin causa, negándose a dialogar”, señaló a El Sureño Facundo Núñez, delegado del gremio en Mirgor: “Estamos firmes acá, no vamos a irnos y queremos que la situación se retrotraiga al día jueves”, señaló.

“Echaron supervisores de planta permanente, algunos con más de 20 años de antigüedad; sin aviso y sin motivo, y a partir de esto se cortó todo el diálogo con la empresa”, agregó.

Núñez sostuvo que los despidos “pueden ser para cualquiera de nosotros”, detallando que existen alrededor de 160 supervisores en el grupo Mirgor.

“Esta injusticia nos puso en esta situación, pero vamos a quedarnos frente a la planta hasta que esto se resuelva”, finalizó.