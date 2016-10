En menos de una semana vuelve el enduro provincial

El próximo domingo 23 de octubre el provincial de enduro avanzará con el certamen 2016, el cual organizan el Club Único de Motociclismo Tolhuin, la Asociación Motociclística Ushuaia y el Moto Club Río Grande, contando con la fiscalización de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) Delegación Tierra del Fuego. En esta oportunidad nuevamente la dirigencia tolhuinense será la anfitriona y la encargada de diagramar el escenario de la competencia. Extraoficialmente lideran en cuatriciclos; Gerónimo Martínez, Guido Galindo, Luis Vargas, Mabel Baeza, Marcelo Fernández, Matías De Amuchátegui y Leandro Muñoz.

RIO GRANDE.- Semana previa con movimiento administrativo será la que transitaremos, de cara a la continuidad del certamen provincial motociclístico de enduro 2016, el cual afrontará un nuevo capítulo el próximo fin de semana cuando el Club Único de Motociclismo Tolhuin organice una vez más una nueva competencia. Luego de esta carrera a la comisión tolhuinense le quedará el cierre del certamen provincial de motocross el primer domingo de diciembre, como así también las respectivas premiaciones de los dos campeonatos.

Esta semana el Moto Club Río Grande abrirá las puertas de su sede con el objetivo de que los pilotos socios puedan regularizar el pago de sus cuotas sociales. Con el pago realizado y la cuota al día, estarán en condiciones de ser parte de la competencia, de acuerdo a lo que estipula el Reglamento Deportivo que rige para las tres asociaciones. El día miércoles 19 se abrirá la sede ubicada en Arturo Illia 864 del Barrio de Chacra 2 entre las 21:00 y las 22:00; mientras que al día siguiente se realizarán las respectivas inscripciones para la competencia del fin de semana. El lugar será la sede del MCRG desde las 20:00 a las 21:30.

Esta competencia será la última oportunidad para aquellos pilotos que desean hacer su primera competencia si el objetivo para el mismo es la Vuelta 2017. Vale recordar que el Reglamento Deportivo indica que ningún piloto puede debutar en la última fecha del certamen cuando está en zona de definiciones. Tampoco podrán sumarse pilotos con experiencia que no hayan participado en ninguna fecha del año en curso. Eso es para tener muy en cuenta ya que la última competencia se realizará el 27 de noviembre y será la finalización del campeonato.

Seguramente mañana o en el transcurso de la semana, se sabrá fehacientemente el lugar donde se realizará la competencia válida por el campeonato provincial, al igual que se conocerán los datos del Reglamento Particular de la prueba con horarios de inscripciones, como así también el cronograma de la carrera. Ni bien finalizó la 4ta. fecha en las inmediaciones de la Estancia La Correntina, la dirigencia de Tolhuin había anunciado a través del programa de motociclismo Al Corte que se utilizaría el mismo escenario, donde se modificaría el paso de los ríos tratando de buscar un poco de suelo más firme. Esto se confirmará en las próximas horas cuando tengamos al alcance el RPP, a lo cual habrá que estar atentos al Facebook oficial de CUMOT.

En cuanto a las cifras del certamen, lo que hoy le presentamos en el Sureño son datos extraoficiales de las categorías de cuatriciclos, los cuales deberán ser oficializados por los clubes organizadores del motociclismo provincial. De todas maneras la intención es poder presentarles a los pilotos un panorama de cómo marchan luego de las cuatro competencias disputadas.

La modificación más relevante ocurrió en la Categoría ATV Damas, donde hay cambio en la punta. Mabel Baeza se apoderó de la misma ya que Pamela Miranda tuvo inconvenientes en La Correntina y no pudo sumar ningún punto, cuando venía de ganar las tres fechas consecutivas. La carrera en definitiva la ganó Mara Fontes que subió unos puestos en el clasificador y solamente dos mujeres ganaron en lo que va del campeonato. Reglamentariamente para obtener el título en el campeonato es obligatorio ganar por lo menos una carrera, lo cual aún no cumplió Mabel Baeza que tiene un poco más de presión más allá de que está en la cima con 22 unidades de ventaja.

En la Limitada hasta 350 c.c., sobre 29 pilotos rankeados, solamente tres pudieron adjudicarse triunfos, uno de ellos ya no está más en la divisional ya que ahora está focalizado en Moto Promocional, tratándose de Agustín Ochoa. Mateo Isoba se quedó con dos victorias y sigue peleando el campeonato, mientras que Luis Vargas sentenció con su triunfo en La Correntina el objetivo de alcanzar el título a falta de dos fechas.

Por su parte Marcelo Fernández domina con cierta comodidad la divisional Master, producto de tres victorias y un 2º puesto que lo tiene en la cima, aunque no le pierde pisada el experimentado Armín Baeza que está solamente a 15 unidades. Una lástima que el único piloto riograndense presente en la divisional se haya bajado por inconvenientes de salud, cuando venía dejando la vida en cada una de las carreras que disputó, se trata de Abel Testa, un tipo de muchísima experiencia en competencias de cuatriciclos.

El que posee la mayor diferencia a su favor luego de las cuatro fechas es Leandro Muñoz quien consolidó su objetivo en el exigente enduro. Ahora tiene 55 puntos de ventaja sobre quien ahora es el nuevo 2º Matías Del Barco, piloto que sumó muy bien en La Correntina y le permitió subir en el clasificador de la divisional Pro A, la de mayor jerarquía en el provincial.

Matías De Amuchátegui, pese a no tener una buena posición en la fecha anterior, pudo sostener la punta del campeonato en Pro B, donde fue favorecido por la victoria de Eduardo Retamar quien no venía participando en el campeonato. En esta categoría solo 4 pilotos pudieron ganar sobre un total de 26 que tienen puntos. Se trata Matías De Amuchátegui, Tomás Barría que ganó dos, y la última quedó en manos del ushuaiense Retamar. Los escoltas de Matías hasta el cuarto puesto no han podido cumplir con lo que estipula el Reglamento, con lo que le da cierta tranquilidad al rider de la máquina 112.

Damas

Pos./N° Piloto 1° 2° 3° 4° Total

1° 707 Mabel Baeza 37 34 34 37 142

2° 706 Pamela Miranda 40 40 40 0 120

3° 727 Mara Fontes 0 37 0 40 77

4° 713 Mariela Hernández 0 0 37 34 71

5° 709 Agostina Miskulin 34 0 0 0 34

6° 711 Claudia Sosa 0 31 0 0 31

7° 710 Daiana Romero 0 0 31 0 31

Pro A

Pos./N°/Piloto 1° 2° 3° 4° Total

1° 12 Leandro Muñoz 34 40 31 40 145

2° 24 Matías Del Barco 27 29 0 34 90

3° 21 Exequiel Vargas 37 0 37 0 74

4° 26 Manuel Barrientos 0 0 34 37 71

5° 97 Santiago Zentner 31 31 0 0 62

6° 3 Arturo Forestello 25 34 0 0 59

7° 11 Tomás Zentner 40 0 0 0 40

8° 22 Lucas Zorjan 0 0 40 0 40

9° 23 Agustín Pi 29 0 0 0 29

10° 1 Sergio Antilef 23 0 0 0 23

Pro B

Pos./N°/ Piloto 1° 2° 3° 4° Total

1° 112 Matías De Amuchátegui 40 37 34 23 134

2° 103 Gonzalo Forestello 29 23 29 31 112

3° 181 Juan Calixto 34 0 31 37 102

4° 128 Diego Montero 27 27 17 27 98

5° 180 Andrés Gómez 21 25 25 25 96

6° 146 Tomás Barría 0 40 40 0 80

7° 130 Matías Davies 0 29 20 29 78

8° 159 Matías Locker 31 0 0 34 65

9° 125 Sebastián Tossen 37 0 27 0 64

10° 166 Exequiel Feruglio 0 0 37 18 55

11° 117 Simón Fernández 20 34 0 0 54

12° 113 Rodrigo Bayo 0 31 19 0 50

13° 127 Iván Vargas 25 21 0 0 46

14° 121 Lucas Faure 0 20 23 0 43

15° 105 Eduardo Retamar 0 0 0 40 40

16° 109 Germán Ruiz 20 0 15 0 35

17° 179 Roberto Bogarin 17 0 0 17 34

18° 129 Lucas Pérez 23 0 0 0 23

19° 190 Eric Jerez 0 0 21 0 21

20° 132 Gastón Labrone 0 0 0 21 21

21° 134 Alberto Fernández 0 0 0 20 20

22° 119 Agustín Bleuer 0 0 0 19 19

23° 188 Carlos Henke 18 0 0 0 18

24° 199 Martín Ortega 18 0 0 0 18

25° 186 José Ayaquintui 0 0 18 0 18

26° 102 Jorge Zamorano 0 0 16 0 16

Master

Pos./N°/Piloto 1° 2° 3° 4° Total

1° 213 Marcelo Fernández 40 37 40 40 157

2° 202 Armín Baeza 34 40 31 37 142

3° 272 Abel Testa 37 34 37 0 108

4° 249 José Imaray 27 29 34 0 90

5° 229 Gustavo Pérez 31 0 27 0 58

6° 288 Carlos Tornabene 29 0 29 0 58

7° 227 Enzo Casino 0 0 0 34 34

8° 203 Franco Brigando 0 31 0 0 31

9° 214 Alexis Feruglio 25 0 0 0 25

10° 282 Daniel Elizondo 0 0 25 0 25

11° 254 José Luis Isoba 23 0 0 0 23

Limitada 350 c.c.

Pos./N°/Piloto 1° 2° 3° 4° Total

1° 402 Luis Vargas 37 34 34 40 145

2° 403 Mateo Isoba 40 0 40 37 117

3° 430 Héctor Gallardo 25 20 27 25 97

4° 494 Herman Gauna 20 27 37 0 84

5° 427 Trevor Austin 31 0 23 29 83

6° 426 Oscar Gallardo 29 21 31 0 81

7° 422 Roberto Romero 34 23 0 19 76

8° 456 Valentín Cuesta 0 37 29 0 66

9° 488 Ricardo Garea 0 29 25 0 54

10° 486 Sebastián Lemui 0 0 17 27 44

11° 445 Agustín Albo 21 19 0 0 40

12° 482 Agustín Ochoa 0 40 0 0 40

13° 472 Juan P. Tejada 0 0 15 20 35

14° 413 Facundo V. Mundhart 0 0 0 34 34

15° 458 Marcelo Maslov 0 31 0 0 31

16° 446 Brandon Bernatene 0 0 0 31 31

17° 477 Sebastián Vidal 27 0 0 0 27

18° 483 Carlo Moreschi 0 25 0 0 25

19° 467 Leandro Miranda 23 0 0 0 23

20° 491 Lautaro González 0 0 0 23 23

21° 484 Alejo Behm 0 0 21 0 21

22° 437 Darío Andrade 0 0 0 21 21

23° 423 Mauricio Alvarez 0 0 20 0 20

24° 433 Nicolás Chiavero 19 0 0 0 19

25° 470 Cristian Mansilla 0 0 19 0 19

26° 428 Cristian Gauna 18 0 0 0 18

27° 424 Jorge Verón 0 0 18 0 18

28° 487 Agustín Ulloa 0 0 0 18 18

29° 480 Nicolás Moglie 0 0 16 0 16

Mini 110 c.c.

Pos./N°/Piloto 1° 2° 3° 4° Total

1 868 Gerónimo Martínez 0 40 37 40 117

2° 822 Alejo Pérez Gon 0 37 40 34 111

3° 812 Felipe Arias 40 34 0 37 111

4° 806 Powhatan Melogno 0 16 34 31 81

5° 829 Elías Córdoba 37 0 0 29 66

6° 866 Lautaro Cancino 0 31 31 0 62

7° 821 Facundo Godoy 0 15 0 0 15

Limitada Junior

Pos./N°/Piloto 1° 2° 3° 4° Total

1° 506 Guido Galindo 18.5 20 34 20 92.5

2° 544 Lautaro Barrionuevo 20 0 40 0 60

3° 508 Tomás Agnes 0 0 37 0 37