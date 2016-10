Melella recorrió la obra de la nueva planta potabilizadora

RIO GRANDE.- El Intendente Gustavo Melella y el representante del Fideicomiso Austral, Héctor Stefani, recorrieron la obra de la nueva Planta Potabilizadora de agua que está en un 68% de avance. Visita de la que también tomó parte el secretario de Obras Públicas de la provincia, Martín Quezada y el titular de la empresa constructora Proalsa, Guillermo Prokopiew.

El Jefe comunal, quien fue acompañado de los secretarios de Promoción Social, Gabriela Castillo y de Coordinación de Gabinete, Agustín Tita, destacó que “no solo es una gran obra desde lo físico, uno aquí comprueba su dimensión, sino que también es una gran obra por los servicios que va a prestar a la sociedad, porque hoy el gran problema de la ciudad de Río Grande es el tema del agua y es por eso que hay que estar cortando y suministrando dentro de la manera que se puede”.

En este sentido comentó que “estamos hablando de unas dimensiones enormes que supera lo que muchos se imaginan, y es bueno que los vecinos conozcan. Al estar alejada de la ciudad la gente no la ve, pero ve los problemas de todos los días que baja la presión, pero no se ve la gran obra que se está haciendo acá con fondos del Fideicomiso Austral”.

Melella agregó que “esta nueva planta es la solución por décadas de todos estos problemas y el hecho de que se haya reactivado la obra es una gran noticia para la ciudad, una gran noticia para todos los vecinos”.

Así, agradeció justamente al Fideicomiso Austral “tanto de la parte de Nación como de Provincia por la reactivación de la obra y también por el hecho de que todos tenemos que trabajar en conjunto para que no haya más demoras en cuanto a los procesos administrativos y los procesos de pago que son fundamentales”.

El Mandatario insistió que “esta es una obra de grandes dimensiones desde el aspecto físico, estructural y técnico, pero sobre todo en la respuesta al vecino que es lo que más nos importa”.

El intendente Melella observó que “esta obra se hace merced al Fideicomiso Austral que lo encuentra en un cambio de gobierno, lo que no es un dato menor. Este fideicomiso ha estado modificando algunos procesos administrativos; nosotros tenemos que mejorar y acelerar procesos administrativos y en esto debo destacar al Concejo Deliberante que viene trabajando muy bien y lo propio el Tribunal de Cuentas Municipal que también tiene que tener la celeridad del caso que la ha tenido y la sigue teniendo porque cada freno, cada demora en la obra, es también una demora en el servicio a los vecinos, así que cuando todas las instituciones nos ponemos de acuerdo, me parece que es mucho más fácil”.

“No teníamos la cabal dimensión de la obra”

Por su parte Héctor Stefani confió que “la verdad es que no teníamos la cabal dimensión de la obra y el ingeniero Prokopiew nos explicaba que esta planta va a duplicar la capacidad de potabilizar agua a Río Grande, van a producir dos mil metros cúbicos por hora y tiene una cisterna de cinco mil metros cúbicos que abastecerá a las otras cisternas”.

Agregó que “la verdad es que es una obra muy importante, nosotros estamos muy contentos y aquí con Martín Quezada y los demás integrantes del Fideicomiso, cuando se destraban estos temas nos pone muy contentos porque es una solución para la gente que vive en Río Grande”.

Stefani resaltó que “hay algo que dice el Presidente todos los días, que el territorio es uno solo si bien hay tres grandes estamentos como el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Es en las ciudades es donde vive la gente a la que le tenemos que dar soluciones y cuando se reactiva una obra como esta que da soluciones a los vecinos, nos pone muy contentos realmente”.

En tanto el ingeniero Ariel Prokopiew detalló que “la obra está en un 68 por ciento de avance aproximadamente y ahora estamos en la parte de hormigón, con los sedimentadores y fluocuradores; tenemos gran parte del cerramiento perimetral de la obra y el sector de la toma, que es una parte culminante de la obra y después de ahí nos quedaría todo lo que son las instalaciones interiores y con eso se concretaría todo”.

El secretario de Obras Públicas de la provincia, Martín Quezada, compartió que “estamos gratamente satisfechos por el trabajo mancomunado con Tito, con los funcionarios del Estado nacional, con el intendente Gustavo Melella y con la empresa –PROALSA- con la que hemos logrado que la obra se reactive, que los certificados avancen y como decía el Intendente en los próximos días se estarán girando al Ministerio de Economía para hacer los libramientos de las órdenes de pago y sin dudas que todos esperamos que esta obra se termine cuanto antes para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos de Río Grande”.

“Nuestro compromiso es terminar la obra lo antes posible”

En tanto el titular de la constructora, Guillermo Prokopiew, destacó que “lo mejor que nos pudo habernos pasado es habernos puesto de acuerdo, tanto con el Gobierno de la provincia, con la Intendencia y el Fideicomiso Austral para reactivar esta obra y la Gobernadora tuvo mucho que ver en esto”.

Agregó que “estamos muy contentos y esperamos acelerar los trabajos para terminar lo antes posible esta planta potabilizadora que tanta falta le hace a la ciudad, no solo en este lugar sino también en la zona de captación del agua puesto que hay que hacer una toma nueva y se está haciendo en estos momentos un estudio como para poder mejorar y que no tengamos inconvenientes como venimos teniendo todos los años durante el invierno con el hielo, así que vamos a tener una nueva toma de agua con la cual la comunidad puede estar tranquila de que no vamos a tener ningún problema”, finalizó.