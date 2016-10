Melella reclamó claridad sobre la 19.640 y se anunció la reunión de la Comisión de Industria de Diputados

La caída del consumo y el sobre stock de productos fabricados en Tierra del Fuego, más la apertura de la importación, representan un cóctel que atenta contra el empleo en las electrónicas. El intendente Gustavo Melella expresó su preocupación por lo que se viene.

RIO GRANDE.- El intendente Gustavo Melella recibió en su despacho a diputados Nacionales y concejales para analizar la situación del empleo en la Provincia, reclamando que exista claridad por parte de autoridades del Gobierno nacional sobre la 19.640. En la reunión se confirmó que el 10 de noviembre sesionará en Ushuaia la Comisión de Industria de Diputados de la Nación.

Melella recibió a los diputados nacionales Analuz Carol, Oscar Martínez y Martín Pérez; y a los concejales Verónica González, Miriam Mora, María Eugenia Duré y Laura Colazo. También estuvo Marcos Linares, integrante de la Unión Obrera Metalúrgica.

Al brindar una conferencia de prensa, Melella dijo que en Río Grande “el panorama es de mucha preocupación porque no se reactiva el consumo a nivel nacional y al no reactivarse el consumo, hoy las empresas locales que tienen un stock muy grande frenan la producción, lo que se traduce en una caída del empleo”.

El Intendente indicó que la caída de la producción, “más la apertura de la importación para algunos de los productos que se fabrican en Tierra del Fuego, hace que la situación se complique más, con lo cual caen los contratos laborales, no se vuelven a renovar y el desempleo crece”.

El titular del Ejecutivo municipal observó que “estar desempleado en nuestra ciudad es doblemente duro. En esta situación, como Municipio tenemos que estar trabajando con el resto de las instituciones y las organizaciones porque el vecino nos viene a golpear las puertas cuando no tiene para comer, cuando no tiene para pagar un alquiler, cuando no tiene para comprar medicamentos”.

Comisión de Industria

Durante la reunión que se realizó en la Municipalidad de Río Grande, el intendente Gustavo Melella y los diputados presentes confirmaron que el 10 de noviembre sesionará en Ushuaia la Comisión de Industria de la Cámara Baja.

“El hecho de que sesione en la provincia esta Comisión para trabajar con las distintas instituciones que conformamos la provincia en una mesa de trabajo, dejando de lado cualquier cuestión política, sino como hicimos en aquel momento cuando trabajamos con la ley de sustitución de importaciones, ahora también trabajar sobre el régimen para que se prolongue más allá del 2023”, dijo Melella.

El Intendente remarcó la importancia de “trabajar con el Gobierno nacional y provincial, porque esto no es una pelea de unos contra otros, tenemos la obligación de defender el empleo, la producción y la provincia, en ese camino estamos más allá de las diferencias ideológicas”.

El profesor Melella agregó que “seguramente vamos a propiciar algún encuentro con el Gobierno nacional y el provincial también, plantear nuestra mirada y la preocupación, sin crear falsa alarma ni decir que esto es un caos pero sí siendo muy realistas con la situación y viendo las herramientas para mejorar”.