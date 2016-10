Los fueguinos completaron el Trasmontaña XXVI

Los pilotos fueguinos pudieron cumplir los objetivos trazados en el desarrollo de lo que fue la XXVI Edición del Enduro Trasmontaña realizado en caminos tucumanos el domingo 9 de octubre. El binomio compuesto por Guillermo Iglesias y Pablo Onyszczuk logró la tercera ubicación en la divisional Master D, mientras que la dupla formada por José Villegas y Germán Núñez alcanzaron la novena ubicación sobre cuarenta binomios en línea de largada. Más de 1200 pilotos marcaron una cifra récord en cuanto a las inscripciones de una de las carreras más importantes de enduro de nuestro país.

TUCUMAN.- Luego de tanta ansiedad, trabajo, entrenamiento e inversión previa, se esfumó una nueva competencia del Enduro Trasmontaña en su recientemente finalizada edición N° 26, para los representantes de Tierra del Fuego. Todo ese tiempo de preparación y de coordinar la presencia en el Jardín de la República tuvo un final feliz para los riders fueguinos, donde hubo podio y un top ten en dos categorías.

Por su parte los ushuaienses Guillermo Iglesias y Pablo Onyszczuk lograron alcanzar el 3er escalón del podio, donde solamente arribando sería un hecho ya que en la divisional Master D, tres duplas pudieron completar el recorrido programado una vez más por el Club Tucumano de Enduro y Rescate (CTER). Un tiempo total de 5h 18m 54s para los representantes de Beta Tierra del Fuego, donde el “Guille” Iglesias mete podio por segundo año consecutivo en uno de los clásicos enduros del NOA. En la general terminaron en el puesto 114.

La dupla tuvo 5 días previos a la carrera en tierras tucumanas, donde pudieron conocer gran parte del recorrido de la competencia. La experiencia de Iglesias y las amistades generadas en la edición anterior les permitió lograr podio ya que los días previos y el conocimiento en parte del recorrido otorga un plus, independientemente de la evolución de Iglesias como piloto, más la vasta experiencia de Pablo Onyszczuk a lo largo de 43 años de trayectoria en el motociclismo.

Sobre un total de 40 binomios estaban José Villegas y Germán Núñez, una dupla netamente fueguina ya que uno es de Ushuaia y el otro de Río Grande. Ambos formaron parte de la divisional Master B en su primera experiencia como equipo, al igual que su debut en el Trasmontaña de enduro. Dos días de reconocimiento bastó para poder familiarizarse con los terrenos tucumanos y tener parámetros de sectores importantes del recorrido.

Recordamos que Pablo Biagioli fue el guía en la jornada del jueves, mientras que, el viernes previo a la competencia, los Master B salieron por su cuenta a recorrer el sector inicial de lo que estaba permitido. Biagioli aportó muchos datos y les dedicó una jornada completa dejando su empresa ubicada en Yerba Buena – Tucumán, para acompañar a los fueguinos. Aparte de funcionar como guía se hicieron trabajos puntuales en las suspensiones de ambas unidades en el taller Biagioli Motos, donde hubo gran concurrencia de pilotos en la previa de la carrera.

En cuanto a la competencia que hicieron Núñez y Villegas, de la cual estuvimos más cerca, los pilotos metieron buen ritmo de entrada donde en principio se viaja en enlace hasta la zona de Vipos. Allí comienzan a trabajar los tiempos netos de carrera hasta la llegada a La Sala. Lamentablemente la unidad de Villegas sufrió inconvenientes con el freno trasero lo cual imposibilitó al ushuaiense mantener el ritmo de los primeros kilómetros. Esta merma fue producto de lo técnico, variado y exigente que es el recorrido donde hay trepadas y bajadas muy pronunciadas y se exige al 100% la máquina y al propio piloto.

Llegaron con ese problema a la zona de Los Planchones, donde la mayoría de los pilotos coordina con sus auxilios el reabastecimiento de combustible ya que prácticamente está en el medio de los 150 km del recorrido. De allí en adelante no tuvieron más chances que mermar un poco el ritmo ya que los frenos no daban opciones, y no olvidemos que el enduro es en equipos. Si no se pasa con el compañero de equipo en los controles que impone la organización, no se puede seguir avanzando.

Finalmente luego de 4h 45m 28s, la dupla de Tierra del Fuego cumplió el objetivo, y no solo eso, sino que metieron un noveno puesto en su categoría y la posición 65 en la clasificación general en su primera experiencia en el NOA.

Las dos duplas fueron muy aplaudidas y ovacionadas a la hora de la largada simbólica, como así también en la finalización de la carrera, destacando los locutores a cargo la distancia recorrida por los apasionados pilotos de Tierra del Fuego ante los presentes en ambos tramos de la competencia.