Líquidos cloacales se vuelcan sin tratamiento en el río Grande

RIO GRANDE.- Desde hace más de un mes, desde la dirección de Obras Sanitarias del Municipio se arrojan los efluentes cloacales de los barrios Aeropuerto, Bishop, San Martín casco viejo y Parque Industrial, directamente al río Grande. Ayer tomó intervención la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.

Según se pudo conocer, la contaminación se produce a través de la cañería de desborde de la estación elevadora de líquidos cloacales ubicada en las calles Juan José Paso y Sarmiento, del Parque Industrial.

A través de las imágenes se puede verificar que, en un sector ubicado a escasos metros del río Grande, un caño que sale directamente desde la planta de bombeo hacia un zanjón -cuya tierra fue removida recientemente-vierte durante todo el día, en forma intermitente, los líquidos cloacales hacia el río.

El problema no se originó del otro lado de la Ruta Nacional. Ante la rotura de un caño cloacal ubicado al costado de la Ruta 3, en inmediaciones al barrio Chacra XIII, en lugar de arreglarlo, desde el Municipio se resolvió que la mejor opción era tapar el problema y enviar los líquidos cloacales al río Grande, a solo 10 kilómetros de donde se encuentra la toma de agua que luego se potabiliza para distribuir en los hogares de la ciudad. La decisión fue parar las bombas de la estación elevadora y enviar los líquidos cloacales directo al río.

Sumario

Personal técnico de Recursos Hídricos y de la dirección de Gestión Ambiental del gobierno de la Provincia se presentó ayer en la zona del Parque Industrial.“Vamos a arrancar la instrucción de un nuevo sumario en el marco de la Ley 55, por descargar sin tratamiento líquidos cloacales al río”, confirmó el director General de Gestión Ambiental, Juan Cejas, luego de recorrer la zona.

La información del vertido de efluentes cloacales de la zona del Parque Industrial y barrios aledaños fue corroborado por los profesionales técnicos de la provincia, que vienen trabajando hace varios meses en los que respecta al entramado de redes cloacales en la ciudad cuyo sistema se encuentra prácticamente colapsado.

Cejas aseguró que “ya deberíamos estar poniéndonos serios en estas cuestiones, y para nosotros ponernos serios es hacer cumplir la ley, para nosotros el sumario es la primera herramienta de derecho a defensa que tiene el que es acusado de una violación administrativa como la contaminación en este caso”.

Los profesionales de recursos hídricos indicaron que “no existe riesgo para la salud” debido a la distancia desde el lugar donde se realizan las descargas: son más de diez kilómetros hasta la toma de agua. “Es prácticamente imposible que llegue el reflujo del mar a la zona de la toma, pero además colaboran las ondulaciones del río”, señalaron.

Si bien destacaron que no hay riesgo para la salud “esto no quita que no sea sumamente grave desde el punto de vista ambiental, económico y turístico, no se pueden tomas este tipo de determinaciones”, explicaron.

Cejas manifestó que “la Secretaría viene haciendo una serie de acciones sistemáticas desde hace un tiempo porque diversos requerimientos hechos formalmente al Municipio de cómo son las estructuras de las redes pluvio cloacales del Parque Industrial no han sido contestadas, razón por la cual nosotros tenemos que tratar de determinar con nuestros equipos técnicos cómo es la circulación de los fluidos y las derivaciones que ya las tenemos casi claras para poder tomar acciones”.