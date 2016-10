“Que la respuesta no sea ‘no estoy de turno’”

RÍO GRANDE.- El jueves 27 a las 9:30 se realizó una jornada interinstitucional sobre marcos normativos vigentes en políticas de género. El lugar fue el Centro Cultural Yaganes. Representantes de áreas políticas, sociales, judiciales y de las fuerzas de seguridad participaron de casi tres horas de capacitación a cargo de la doctora Gabriela Yuba.

Tal como informaba el título, la Jornada Interinstitucional en Materia de Género abordó el tema “Marcos normativos vigentes, hacia la construcción de buenas prácticas” La disertante hizo una síntesis de las leyes, convenciones, y demás legislación existente en cuanto a derechos humanos, derechos de la mujer y del niño. Cómo a lo largo de las últimas décadas el derecho pudo especializarse y hacerse más eficaz en socorrer a los que sufren algún tipo de violencia doméstica, y especialmente de género.

La convocatoria para la jornada fue abierta ya que, desde la organización, esperan que la capacitación y conocimiento de esta normativa llegue a todos los actores sociales a fin que, llegado el momento, puedan intervenir correctamente: “Nosotros creemos que no solamente son las fuerzas de seguridad o la justicia y la salud, sino todos los actores que se involucren de alguna forma en esta cuestión de la violencia doméstica o violencia de género específicamente, son partes necesarias dentro de esta formación, y de esta jornada”, comentó Rosalía Bruno, subsecretaria de Políticas de Genero de la Provincia.

En cuando a la capacitadora en esta jornada, Bruno recalcó: “Ella, (Dra. Yuba) fue jueza de familia por muchos años en Ushuaia y tiene un amplio recorrido en temas de género, como ella ha mostrado en la charla. No son cosas que las ha ido copiando y pegando sino que han sido muchos años de trabajo de investigación en el tema”.

Actualmente la doctora Yuba colabora como asesora con la Secretaría de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo. Además, escribe artículos en distintas revistas especializadas de derecho. Y es coautora junto a la Dra. Graciela Medina y el Dr. Ignacio González Magaña del libro ‘Violencia de Género, Violencia Doméstica, Responsabilidad por Daños’, que aborda la Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujeres, y aspectos del derecho comparado.

La subsecretaria Bruno, además, recalcó que al cerrar el año son cerca de 600 los casos de violencia de género intervenidos por la Subsecretaría, en Río Grande, aunque no lo calificó como algo del todo negativo: “Destacamos lo importante; que a nosotros nos aumente el trabajo no solamente es porque aumente la violencia, sino que por años las mujeres que no se han atrevido ahora se están atreviendo y eso es un dato importante como Subsecretaría. Algunos casos son muy complejos y otros que vienen a lo largo del tiempo, en que las mujeres van siendo acompañadas, van a los grupos, y como que van tratando de fortalecerse”, explicó.

Adelantó además que para el 25 de noviembre el área realizará una nueva actividad en la cual convocarán a los que hayan asistido a este seminario para pensar en una actividad que aliente a las mujeres a atreverse a denunciar aún más, y de expresar con confianza las preocupaciones que tengan en cuanto al tema.

Decisiones políticas a nivel nacional

Hace apenas nueve días, el 19 de octubre, tuvo lugar la manifestación autoconvocada, y huelga de mujeres en contra de la violencia de género. Este mismo día, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio su apoyo a un proyecto que modificaba la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal y omitía por completo a las Unidades Fiscales especializadas que investigan entre otros temas (Causa AMIA, Apropiación ilegal de bebé durante la última dictadura) los casos de violencia de género.

En cuanto a esto, la Dra. Yuba, magister en Minoridad y abogada de UBA, declaró: “Creo que habría que preguntarles a los legisladores, a los parlamentarios si eso fue una omisión involuntaria o no fue tratado. Yo creo que hay que seguir trabajando porque esas unidades fiscales especializadas ya estaban, y creo que hay que apuntar a especialización y creación de organismos. Creación de organismos especializados y especialización de los organismos existentes. Porque esto de perspectiva de género significa pensar y cambiar los modos de intervención”.

Yuba además, aseguró que, a fin de cambiar los modos de intervención y cambios de conducta es necesario capacitar cada vez más, ya que éstos no surgen de un día para el otro: “Es a través de capacitaciones, de talleres. Capacitación con profesionales de distintas áreas. Todo apunta realmente a trabajar en pos de la igualdad, la no discriminación y poner fin a una cultura de violencia por una cultura de paz, y una construcción de una cultura de derechos humanos en donde todos somos los agentes de cambio. Hablo de personas que son funcionarios y los que no. No podemos hacer oídos sordos a lo que pasa a nuestro lado si vemos que hay una situación de violencia, podemos ayudar”, aseguró la abogada.

Al cierre del Seminario, la disertante convocó directamente a las víctimas, a tomar coraje, y buscar ayuda: “Me gustaría hacer llegar un mensaje a todas aquellas mujeres jóvenes que padecen violencia, que sí se puede salir de esto. Que acudan a la persona con la que tengan confianza. La persona que quieran, o aún, la persona que menos piensen que puede ayudarlas. Siempre hay alguien que las va a escuchar”, enfatizó.

A los que participaron de la jornada la exjueza les recalcó: “Es importante que la víctima de violencia, al primer lugar al que llegue, no se vaya sin una respuesta adecuada y eficaz. Con una atención integral. No quiere decir que se trate todo en ese mismo momento, pero no puede irse sin una respuesta. Y que la respuesta no sea ‘no estoy de turno’, ‘no es este el lugar adecuado’. Estemos en una guardia de un hospital, en una escuela, en un gabinete, o en una comisaría”.