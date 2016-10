La programación para los fueguinos

RIO GRANDE.- El domingo 13 de noviembre, en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, de Concepción (Chile), se producirá la inauguración de los 25tos Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “Bío Bío 2016”, con la participación de las representaciones de las seis regiones más australes de Chile y de las seis provincias patagónicas de Argentina.

En ese mismo escenario, Tierra del Fuego jugará sus tres encuentros de fútbol. En los cuadros adjuntos aparece la programación para cada uno de los elencos fueguinos, con la novedad de que en las restantes disciplinas de conjunto se vuelven a armar 2 zonas (en Neuquén 2015 fueron 4). La jornada final del certamen es el viernes 18.

Básquetbol femenino (Zona A)

P Día Hora Gimnasio Rival

1 Lunes 14/11 16:00 Kingston College (Con) Río Negro

2 Martes 15/11 09:00 Kingston College (Con) Bío Bío

3 Martes 15/11 16:00 Kingston College (Con) Araucanía

4 Miércoles 16/11 09:00 Colegio Concepción Neuquén

5 Miércoles 16/11 16:00 Colegio Concepción Aysén

Zona B: Los Lagos, Magallanes, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Los Ríos.

Básquetbol masculino (Zona A)

P Día Hora Gimnasio Rival

1 Lunes 14/11 16:00 Club Huachipato (Tal) Chubut

2 Martes 15/11 09:00 Club Huachipato (Tal) Bío Bío

3 Martes 15/11 16:00 Club Huachipato (Tal) Los Ríos

4 Miércoles 16/11 09:00 Municipal (Concep.) Neuquén

5 Miércoles 16/11 16:00 Municipal (Concep.) Araucanía

Zona B: Los Lagos, Aysén, Magallanes, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.

Fútbol (Zona A)

P Día Hora Gimnasio Rival

1 Lunes 14/11 16:00 Ester Roa (Concep.) Los Lagos

2 Martes 15/11 10:00 Ester Roa (Concep.) Chubut*

3 Miércoles 16/11 12:00 Ester Roa (Concep.) Bío Bío

Nota: * partido interzonal A-B. Zona B: Magallanes, La Pampa y Chubut. Zona C: Araucanía, Río Negro y Los Ríos. Zona D: Aysén, Neuquén y Santa Cruz.

Tierra del Fuego 2015

Básquetbol femenino (Sub 19) (12º): 41-71 vs. Santa Cruz, 31-66 vs. Los Ríos, 40-67 vs. Bío Bío, 49-81 vs. Magallanes y 36-42 vs. Aysén. Resumen: 0 partidos ganados y 5 perdidos, 197 tantos a favor (promedio: 39,4) y 327 en contra (65,4). Básquetbol masculino (Sub 17) (12º): 23-93 vs. Los Lagos, 52-78 vs. Araucanía, 26-71 vs. Río Negro, 50-102 vs. Magallanes y 35-85 vs. Bío Bío. Resumen: 0 partidos ganados y 5 perdidos, 186 tantos a favor (promedio: 37,2) y 429 en contra (85,8). Fútbol (Sub 17) (11º): 1-3 vs. Bío Bío, 0-3 vs. Río Negro, 5-0 vs. Los Ríos, 1-1 (penales: 4-5) vs. Magallanes y 1-1 (penales: 4-3) vs. Aysén. Resumen: 1 partido ganado, 2 empatados y 2 perdidos, 8 goles a favor y 8 en contra. Vóleibol femenino (Sub 18) (4º): 3-0 vs. Aysén, 0-3 vs. Araucanía, 3-0 vs. Santa Cruz, 2-3 vs. Río Negro y 0-3 vs. Neuquén. Resumen: 2 victorias y 3 derrotas, 8 sets a favor y 9 en contra (coeficiente: 0,888). Vóleibol masculino (Sub 18) (11º): 0-3 vs. Bío Bío, 0-3 vs. Río Negro, 0-3 vs. Chubut, 2-3 vs. Aysén y 3-2 vs. Los Ríos. Resumen: 1 victoria y 4 derrotas, 5 sets a favor y 14 en contra (coeficiente: 0,357).

Voleibol femenino (Zona A)

P Día Hora Gimnasio Rival

1 Lunes 14/11 16:30 Club Alemán (S.Pedro) Santa Cruz

2 Martes 15/11 09:00 Col.Almondale (Con) Los Lagos

3 Martes 15/11 16:00 Col.Almondale (Con) Neuquén

4 Miércoles 16/11 09:00 Club Alemán (S.Pedro) Magallanes

5 Miércoles 16/11 18:30 Club Alemán (S.Pedro) Bío Bío

Zona B: Araucanía, Aysén, La Pampa, Río Negro, Chubut y Los Ríos.

Vóleibol masculino (Zona B)

P Día Hora Gimnasio Rival

1 Lunes 14/11 18:00 Coliseo Municipal (Tal) Araucanía

2 Martes 15/11 09:00 Coliseo Municipal (Tal) Neuquén

3 Martes 15/11 18:00 Coliseo Municipal (Tal) Los Lagos

4 Miércoles 16/11 11:00 Pque.Tumbes (Tal) Río Negro

5 Miércoles 15/11 18:00 Pque.Tumbes (Tal) Aysén

Zona A: Bío Bío, Magallanes, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Los Ríos.