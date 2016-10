La importancia de la salud emocional en el embarazo

RIO GRANDE.- Desde el momento que nos enteramos que estamos embarazadas, sentimos -entre muchas otras cosas- que nuestras vidas ya no serán las mismas, que una nueva vida, una pequeña personita dependerá por muchos años de nosotras, que necesitará de nuestro amor, protección, comprensión, cuidado; es lo que nos hace madres. Con aciertos y errores, vamos aprendiendo sobre la marcha a ser cocineras, enfermeras, costureras, peluqueras, entre otras tantas facetas que vamos descubriendo con la llegada de un hijo a nuestras vidas.

Pero qué ocurre durante esos nueve meses que tenemos a nuestro bebé en la panza, si bien sabemos que no todos los embarazos son iguales, todas las mujeres embarazadas atraviesan cambios muy grandes, tanto en el exterior (con el crecimiento de la panza) como en el interior de la mujer, con la “revolución” de las hormonas que producen -entre otras cosas- esas molestas náuseas por la mañana y que pueden durar todo el día en los primeros meses de gestación del bebé; el cansancio permanente, mareos, cambios de humor, entre otras cosas.

A medida que van pasando los meses y el bebé va creciendo en el vientre de la madre, y se sienten las primeras ‘pataditas’, todo va cambiando y se comienza a disfrutar cada vez más el embarazo.

Salud emocional ¿Cuándo consultar con un profesional?

Muchas veces las náuseas, mareos u otras molestias no dejan que la pasemos del todo bien, es posible que nuestro estado de ánimo no sea tan bueno como quisiéramos. Además, los cambios hormonales por los que pasamos, también pueden estar afectando nuestro estado emocional.

Si bien, algunas mujeres sobrellevan estos cambios sin muchos problemas, hay otras a las que se les hace difícil. Por eso, si no te sientes nada bien emocionalmente, debes consultar con tu doctor para descartar la posibilidad de una depresión durante el embarazo.

En cualquier caso, es importante mantener una buena salud emocional y espiritual durante el embarazo, de la misma forma en que cuidamos nuestra salud física. Sentirnos bien tanto por fuera y por dentro nos ayudará a disfrutar más de nuestro embarazo y le estaremos dando al bebé el mejor entorno posible.

Por eso, los profesionales recomiendan a las mamás embarazadas sentirse mentalmente lo mejor que se pueda durante toda la etapa del embarazo. Las tensiones y el estrés no hacen ningún bien.

Por otra parte, “habla con tu pareja, y con los que te rodean, para que entiendan que vas a necesitar ayuda y no te sientas culpable si hay días en los que tienes que dejar cosas sin hacer. Y sobre todo, recuerda que tan importante como no cansarte, es no sentirte culpable por tomar un rato para relajarte. La clave para una buena relajación, es estar relajada mentalmente” destacan los profesionales de la salud.

Además, “si la mamá embarazada siente que durante el embarazo hay ciertas emociones que te están produciendo angustia, o hay alguna situación a tu alrededor que te está desequilibrando, hay que consultar con un profesional”. Por ejemplo, “si hay muchas discusiones con la pareja o si ha perdido a un bebé anteriormente y tiene ahora mucho miedo de que esa situación se repita. Es decir, la salud mental es importante siempre, pero especialmente ahora. Hablar con un psicólogo o médico de cabecera que pueda ayudar a recomendarnos cómo sobrellevar esas situaciones”.