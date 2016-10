La gobernadora Bertone homenajeó a la docente rural Silvia Huichulef, premiada por Nación

Se trata de la directora de la Escuela Rural 37 de Estancia Cullen que recibió, en septiembre, el reconocimiento “Buenos Educadores de Argentina 2016” junto a otros veintitrés maestros de todo el país. La gobernadora Rosana Bertone destacó el compromiso de la maestra rural con la docencia y, sobre todo, con sus alumnos. “Agradezco enormemente este momento que me dan y en el que me acompañan”, dijo Silvia Huichulef.

RIO GRANDE.- Acompañada por sus alumnos, la docente Silvia Huichulef fue homenajeada el viernes por la gobernadora Rosana Bertone y el ministro de Educación, Diego Romero, en una ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio de la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad.

Visiblemente emocionada, Huichulef admitió que “todo esto no me lo esperaba”, señalando que si bien “no estoy acostumbrada a estos momentos, es muy especial y agradezco enormemente este momento que me dan y en el que me acompañan”.

Sobre el reconocimiento obtenido días atrás, la docente dijo que vivió un momento “muy emotivo” en la provincia de San Juan, recordando que por haber crecido en una escuela rural de su Chubut natal “desde que era muy niña quise ser maestra”.

“Amaba la escuela y era para mí un lugar de muchas oportunidades, porque a veces esto suena como una metáfora, pero en muchos lugares es real”, explicó la docente y recordó que su primer maestro rural “estuvo en la misma escuela durante 30 años”.

“Me acuerdo muchísimo de él y de mi abuelo, que tenía un profundo respeto por el maestro, y cuando él iba a la escuela y se encontraba frente al maestro, se sacaba la gorra para saludarlo. Eso era una muestra de gran respeto, y con eso crecí yo, con esa idea del maestro que es respetado, que está de verdad para dar oportunidades a los chicos”, afirmó.

Huichulef dijo estar “profundamente agradecida a la vida por esta profesión que elegí y que amo”, señalando que este reconocimiento lo hacía extensivo a todos los docentes “con los que crecí, trabajé y de quienes aprendí mucho”.

Ejemplo a seguir

Por su parte, la gobernadora Bertone valoró el reconocimiento otorgado a la docente fueguina, asegurando que las palabras de Huichulef “me emocionaron mucho porque realmente pude sentir tu vocación”.

“La vocación es muy importante en una profesión y en lo que uno hace, y el sentir la docencia cuando uno tiene en sus manos la formación de los chicos”, sostuvo la mandataria, revalorizando el rol de las escuelas rurales donde “lo que dice el maestro es tan importante”.

“Queríamos compartir un tiempo con vos, y toda tu experiencia y la energía positiva que tenés, para que se plasme hacia otros docentes que sabemos que hacen cosas muy buenas en todas las escuelas”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Educación, Diego Romero, agradeció a la docente el trabajo conjunto encarado junto al equipo del Ministerio de Educación, haciendo hincapié además en que “con tu colaboración y carisma pudiste ir formando y fortaleciendo” la comunidad educativa de la Escuela Rural 37.

De la ceremonia participaron además el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Miguel Ángel Cusi, así como integrantes del Consejo de Administración; funcionarios provinciales y la concejal María Laura Colazo.