La fortaleza y lucha diaria de las madres solteras

RIO GRANDE.- Muchas mujeres -ya sea por elección o por alguna situación en particular- tienen que hacerse cargo de sus hijos solas. Hay muchas madres solteras que a diario tienen que enfrentar diversas circunstancias, pero deciden no bajar los brazos y seguir adelante buscando soluciones a los problemas que se les presentan, ya sea falta de trabajo, no encontrar alguien confiable que cuide a sus niños (algo que preocupa a todas las mamás), no tener movilidad propia, soportar el clima frío en la provincia; entre otras situaciones.

‘El Sureño’ quiso compartir la historia de Andrea Jazmín Vargas, de 23 años, que vive en la ciudad de Ushuaia y tiene tres pequeños:, Amy de 7 años, Benjamín de 4 y Mía de 2 años. Ella nos contó cuando tuvo a su primera hija, a los 15 años de edad. “Se me complicó mucho porque estaba estudiando, porque tenía que trabajar también; en ese momento fui a trabajar en un centro invernal en la parte de gastronomía, estaba más de 12 horas trabajando, y por eso tuve que dejar el colegio”.

Andrea expresó que “tuve mucha suerte en cuanto a trabajo, pero también se me complicaba en conseguir niñera, además no me gustaba dejar a mis hijos solos, por eso siempre busqué trabajos donde pudiera pasar más tiempo con ellos; por eso también me dediqué a vender tartas, pastelitos, y esas cosas, además de vender productos por catálogo”.

Luego en el 2012, cuando Andrea tenía 18 años, llegó Benjamín; “ahí ya estaba trabando también, así que dentro de todo estaba bien; hace dos años llegó Mía; ya en otra situación; y seguí trabajando, y fue cuando comencé a vender ropa, cosméticos y todo lo que podía”.

“Salimos adelante los cuatro juntos”

Andrea confió que “por suerte tuve trabajo y siempre me pude arreglar, hay mucha gente buena que conozco que me ayuda mucho comprándome los productos, y la ropa que vendo”; agregando que “ahora estoy haciendo un pequeño espacio en mi casa donde puedo vender la ropa y puedo estar con mis hijos”.

Asimismo, la joven madre comentó que “si bien con el frío también se nos complica mucho, porque no tengo movilidad propia, siempre nos van a ver a mis hijos y a mi caminando, yendo para todos lados; la verdad que a pesar de todo, pudimos salir adelante los cuatro juntos”.

Andrea tiene muchos proyectos a futuro, el primero “es terminar de estudiar para poder cursar una carrera; me gusta mucho lo que es Administración de Empresas, así que el año que viene voy a retomar mis estudios”; después de eso “quiero seguir con mi local y seguir creciendo; tener mis cosas y poder irme de vacaciones con mis tres hijos, que hace varios años que no nos vamos a ningún lado”.

La historia de Andrea es una de las muchas de tantas madres solteras que existen en esta ciudad y en toda la provincia; por eso la joven comentó que “por suerte yo puedo siempre arreglármelas bien económicamente, pero hay muchas otras madres que no pueden por diferentes motivos; pero tienen que saber y entender que no hay que bajar los brazos y hay que ponerle el pecho a cualquier situación que se presente, todo por el bienestar de los hijos”.