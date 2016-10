La faena clandestina atenta contra la salud de las personas

USHUAIA.- A través de la Dirección de Bromatología, la Municipalidad advirtió a la ciudadanía de los riesgos que implica para la salud el consumir carne proveniente de faena clandestina, más allá de tratarse de un hecho delictivo que está penado por ley.

En declaraciones a Radio Provincia, Oscar Salgado, titular del área, indicó que “repudiamos el hecho porque fue aberrante lo que hicieron con este animal, pero además debemos decir que toda faena clandestina, que no ha pasado por ningún tipo de control veterinario, puede llevar a cualquier riesgo para nuestra salud”.

El funcionario expresó que “el lugar y las condiciones que han llevado a faenar a este animal, no son nada adecuadas, sin ningún tipo de control. Fue hurto, pero además la faena en el medio del bosque, que se podría haber contaminado todo con las vísceras del animal, la carne, los riesgos son muy altos”.

Salgado dijo que toda “faena clandestina hay que denunciarlo” para poder erradicar esa práctica ya que el no haber una “inspección veterinaria, uno no sabe en qué estado estuvo esa carne” y recordó que “cuando se faena en un lugar habilitado, tiene un plazo de hasta 24 horas para entregar el animal, pasa una revisión, se determina el rigor mortis, para que la carne no esté dura, se controlan todas las condiciones que tiene que tener para que se consuma adecuadamente”, explicó.