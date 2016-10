Kiki Vaporaki: “Esto es una locura, algo inexplicable”

CALI, COLOMBIA.- A un día de haberse coronado Argentina Campeón del Mundo en éste país, la alegría de todo el plantel nacional no merma, sobre todo la de los dos fueguinos que fueron parte del título más importante que tiene esta disciplina.

A minutos de tomar el avión que traiga de regreso al país al seleccionado nacional, El Sureño tuvo la oportunidad de dialogar con Kiki Vaporaki, el menor de la dinastía, quien nos expresó sus sensaciones a horas de haber tocado el cielo con las manos.

– ¿Cómo fue el día después de coronarse campeones del mundo?

– Todavía no encuentro palabras para describir lo que estamos viviendo, no puedo describir lo que siento, todavía no tomo dimensión del logro que alcanzamos. Es una locura lo que estamos viviendo desde que terminó el partido.

– Cuando sonó la chicharra qué pasó por tu cabeza.

– Algo inexplicable, no lo podía creer, con los compañeros nos pellizcábamos para saber si era cierto o estábamos viviendo un sueño, la verdad que el momento que vivimos el sábado a la tarde en Cali fue único.

– ¿Ustedes sabían que podían ser campeones?

– Nosotros llegamos a Colombia con toda la ilusión y con todas las ganas de hacer un buen campeonato, sabíamos que iba a ser sumamente difícil, pero a medida que fueron pasando los partidos creíamos que podíamos ser campeones, y lo que a la noche nos parecía que era un sueño, ayer (por el domingo) nos despertamos, vimos que teníamos la medalla de oro colgada al cuello nos dimos cuenta que era verdad lo que habíamos conseguido, y además tenemos una copa hermosa que llevamos para Argentina; es un momento único lo que me tocó vivir y la verdad que no tengo muchas más palabras para decir.

– ¿Y qué pasó en el momento que marcaste el último gol de Argentina?

– Se me vinieron mil cosas a la cabeza, pero como vieron fui derecho a la cámara y con un gesto marqué la T por mi amigo Mauro Tafarel que no pudo estar aquí en el Mundial, quedó afuera de la lista a último momento y era uno de los que más se merecía estar aquí, por ser un excelente jugador y una mejor persona, por suerte me pude sacar la mufa de anotar un gol en el Mundial, más en la final y feliz de poder dedicárselo a él.

– Felicitaciones campeón, acá toda Tierra del Fuego está orgulloso de ustedes.

– Muchas gracias, tanto yo como Alamiro estamos muy contentos de poder compartir esta alegría con toda la gente de Tierra del Fuego y de Argentina, la verdad que recibimos muchísimo mensajes de aliento y esta Copa es para todos ellos que nos apoyaron desde un primer momento, muy agradecido con todos.

Maradona felicitó a campeones

El astro Diego Maradona celebró el título logrado por el seleccionado albiceleste de futsal en el Mundial de Colombia.

“Les agradezco a estos muchachos por defender la camiseta que yo tanto amo!!!”, escribió Maradona en su cuenta de Facebook.

El excapitán del seleccionado argentino de fútbol dijo que gritó los cinco goles que marcó el equipo de fútbol sala desde Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, donde reside actualmente.

Argentina rompió este sábado la hegemonía de Brasil y España en los Mundiales de futsal y, con una victoria por 5-4 sobre Rusia en la final, se llevó el título puesto en juego en la ciudad colombiana de Cali.

Los campeones traerán la copa al Kempes

El secretario de selecciones nacionales de AFA, Jorge Miadosqui, adelantó a Cadena 3 que traerán a los jugadores argentinos que se consagraron campeones del Mundo de Futsal en Colombia al estadio Kempes de Córdoba, para que presencien el partido entre Argentina y Paraguay por Eliminatorias y reciban el cariño del público.

“Es una cosa increíble, mérito de un gran trabajo de jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. Será un antes y un después, ojalá que podamos todos capitalizar lo mejor. Es un deporte que está en auge y hoy decir que somos los mejores del mundo en Futsal es muy bueno”, sostuvo.

“Seguramente las formas se van a capitalizar de formas distintas, hablamos de hasta a lo mejor derechos de televisión. Hay que crear infraestructura y aprovechar esta situación. Estos jugadores y el cuerpo técnico hicieron todo, con trabajo en silencio. Agradezco a la Comisión Normalizadora el apoyo que le dieron al Futsal”, añadió.

El dirigente aseguró que “estos chicos han sellado su nombre en la historia del Futsal, hay que felicitarlos y agradecerles”, y remarcó que “son jugadores con sentido de pertenencia por la camiseta” y que para el Futsal argentino “es muy importante” el logro que consiguieron.

“Vamos a llevar a los jugadores a Córdoba para el partido contra Paraguay, para que festejen el título y muestren la Copa del Mundo y para que reciban el saludo de todos. Me parece que es un buen momento”, afirmó.

El mejor jugador y el mejor arquero

“No lo puedo creer”, simple y contundente fue Fernando Wilhelm con su definición post triunfo sobre Rusia. Es que Argentina hizo historia no sólo en el fútbol sala, sino también en el deporte nacional.

Campeonato del mundo adquirido a base de esfuerzo y trabajo, que derivó en la emoción del eterno capitán: “No se puede describir con palabras, ¡nos van a dar la Copa del Mundo!”. Como si fuera poco, el defensor albiceleste fue galardonado con el premio al Mejor Jugador del Mundial.

Y Nicolás Sarmiento, arquero del Palma Futsal y ex River, recibió el premio como Mejor Arquero de la competencia. ¿Quieren saber su edad? 23 años… ¡Felicitaciones, ídolo!