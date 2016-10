Juegan toda la fecha

RIO GRANDE.- Esta tarde se pone en marcha la quinta fecha del Torneo Clausura de Futsal AFA en Primera A con los seis cotejos, algo que jamás había ocurrido hasta el momento y el encuentro más importante de todos será el que protagonizarán Club de Amigos y Club Municipal, mientras que Defensores Futsal va por la recuperación justo ante el puntero e invicto Sportivo.

La acción comenzará en el gimnasio Jorge Muriel desde muy temprano ya que a las 11:00 saldrán al campo de juego Albatros y Unión Río Grande, cotejo éste correspondiente a la Primera B, mientras que el primer partido de la A será a partir de las 20:00 con el choque entre Camioneros y 25 de Noviembre.

El Verde que llega con un cotejo perdido y otro ganado, más la postergación de los encuentros ante Club de Amigos y Metalúrgico, querrá darle un empujoncito más al Naranja que no da pie con bola y se mantiene en el fondo de la tabla de posiciones.

Y cerrando desde las 21:30, se jugará el match más importante de la jornada, Club de Amigos y Club Municipal. El primero llega a este choque con tres victorias en tres cotejos jugados, es el único que puede igualar la posición de Sportivo cuando complete su fecha pendiente ante Camioneros, es más, es el único elenco que se mantiene invicto en los certámenes de Primera, dado que ganó el Apertura sin perder ningún cotejo -empató los primeros tres y después ganó los doce siguientes-, y desde que inicio este Clausura va con el puntaje perfecto. La mala noticia es que aún no podrá contar con los servicios de su líder defensivo; el Zurdo Moreno aún adeuda una fecha y deberá seguirlo desde las tribunas, aunque sí tendrá la presencia de los otros dos jugadores símbolos del equipo, Willy Villarroel y Leo Barrios.

Municipal por su parte, de irregular campaña, tiene muy buenos jugadores y buscará ponerse de pie justamente con el equipo que le dio un cachetazo en el certamen anterior y a partir de allí no solo que perdió la punta de este torneo, sino que también la brújula, y esta será la oportunidad para Sergio Sáenz de poner las cosas en su lugar.

En la Margen Sur, la acción de la A comenzará mucho antes, desde las 17:00, allí se medirán Metalúrgico y Talleres Futsal, dos elencos que tras la primera fecha fallida se han recuperado y han cosechado muchos puntos por lo que puede llegar a ser un cotejo atractivo para ver, y será la antesala de la presentación del puntero del campeonato, Sportivo.

El Albo se enfrentará desde las 18:30 ante Defensores Futsal intentando mantener el gran arranque que han tenido con cuatro cotejos jugadores y todos ganados aunque en ninguno de los cotejos Pablo Cobián ha podido contar con la presencia de todos sus jugadores, es más, Zety Pereyra no ha disputado ningún encuentro hasta el momento y las demás figuras tampoco han estado en todos los cotejos a excepción del arquero Coki Chávez.

Por el lado de Defensores, equipo que tiene buenos jugadores, aún no han podido conseguir los resultados que ellos esperaban y están bastante complicados con el tema de la permanencia en la máxima divisional.

A partir de las 20:00, chocarán Estrella Austral y Amigos FC, dos equipos que vienen teniendo un buen inicio del torneo y los dos necesitan los tres puntos para seguir prendidos cerca de los líderes del Clausura.

Y cerrando la jornada en el barrio Austral, se presentarán Unión Antártida Argentina frente a Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy, dos conjuntos que necesitan la victoria como el agua; ambos han arrancado muy mal este campeonato y no quieren tener más adelante problemas con el tan temido descenso.

La programación

Domingo 2 de octubre – Gimnasio Jorge Muriel

11:00 – Primera B Albatros vs. Unión Río Grande

12:30 – Primera B Escuela Argentina vs. Chacra XIII

14:00 – Primera B Los Troncos vs. Inter FC

15:30 – Primera B Shelknam vs. Nueva Roma

17:00 – Primera B Barcelona RG vs. Rotación

18:30 – Primera B Parque Futsal vs. Intevu FC

20:00 – Primera A Camioneros vs. 25 de Noviembre

21:30 – Primera A Club de Amigos vs. Club Municipal

Domingo 2 de octubre – Gimnasio Margen Sur

13:00 – Primera C Concepción vs. Defensores C

14:20 – Primera C Defensores TCJ vs. Progreso

15:40 – Primera C Deportivo TDF vs. Troncos FC

17:00 – Primera A Metalúrgico vs. Talleres Futsal

18:30 – Primera A Defensores Futsal vs. Sportivo

20:00 – Primera A Estrella Austral vs. Amigos FC

21:30 – Primera A Unión Ant. Arg. vs. Filial GyE Jujuy