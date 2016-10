Huracán de Comodoro y la CAI jugaron para Camioneros

RIO GRANDE.- En la jornada de ayer dio comienzo la segunda ronda de la Zona A Patagónica correspondiente al Torneo Federal B de Fútbol, y en el encuentro adelantado, Huracán y la CAI, ambos de Comodoro Rivadavia, igualaron 1 a 1, resultado que le cayó perfecto a Camioneros de esta ciudad que pese a tener fecha libre no perderá la punta del grupo.

Esta tarde se jugarán dos cotejos; en Caleta Olivia Estrella Norte recibirá a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, conjunto éste que de ganar también llegará al primer puesto de la Zona A Sur; mientras que los locales necesitan vencer para escapar a las últimas colocaciones.

En el restante cotejo, Florentino Ameghino de Comodoro Rivadavia -que ya no le dará tanta importancia a éste certamen como sí al local- recibirá en el estadio Municipal de Kilómetro 3 a Boxing Club de Río Gallegos.

Todas las emociones ayer vividas en el estadio municipal se dieron en el primer cuarto de hora, ya que a los 5 minutos el Globo ganaba 1 a 0 con tanto del artillero Jeremías Asencio; mientras que a los 14 igualó otro goleador, Vladimir Covalschi, para darle cifras definitivas al cotejo que más quería ganar Huracán para arrebatarle la punta a Camioneros de Río Grande.

El Lobo quiere la punta

Jorge Newbery visitará hoy a las 16.00 a Estrella Norte de Caleta Olivia, por la primera fecha de las revanchas correspondiente al Torneo Federal “B”. El entrenador Luis Murúa determinó que Franco Asencio sea de la partida para el juego crucial en la ciudad santacruceña.

El enlace Franco Manuel Asencio tendrá su segunda vez desde el inicio en Caleta Olivia, cuando Jorge Newbery visite a Estrella Norte. El volante ofensivo ingresará por el extremo izquierdo Eric Castro.

Será la única variante del equipo que viene de caer ante Camioneros de Río Grande, el domingo pasado por uno a cero. “Fue un partido que no sólo se pudo empatar, sino también ganar. El segundo tiempo del equipo en ese partido, creo que fue de lo mejor en el torneo. El resultado no gustó, pero también es bueno quedarse con lo positivo de esa tarde”, señaló Luis Murúa, sobre el partido jugado ante el actual líder de la Zona Sur.

“Estrella Norte es un equipo con características similares a casi todos los rivales del grupo. No varía mucho respecto a lo que mostró en la primera rueda. El tema será que nosotros tengamos más efectividad para definir las posibilidades de gol”, opinó Murúa.

Newbery realizará una sesión de fútbol esta tarde, en el Estadio Municipal para ajustar detalles, pero ya está confirmada la inicial con Martín Tula; Leandro Velázquez, Ariel Rubio, Franco Santana y Rodrigo Cárcamo; Marcos Ruiz; Hugo Videla, Cristhian Nieto, Sebastián Benites y Franco Asencio; Mauro Villegas.

Boxing y una fecha clave

Quinto en la tabla de la Zona “A” en la región patagónica, Boxing visitará a Florentino Ameghino en el inicio de las revanchas por la fase de grupos, en la que por ahora tiene que evitar terminar último para no descender.

Con seis partidos jugados, uno ganado, dos empatados y tres perdidos, el Boxing Club no tiene la mejor posición en la Zona “A” de la región sur del Torneo Federal B. Para el plantel de Carlos Padín está la esperanza de tener una segunda ronda mucho mejor y así alcanzar uno de los dos primeros puestos que clasifican a la siguiente fase.

Sin embargo, por el momento la realidad indica que está quinto y a un punto del último, que es justamente Florentino Ameghino, de Comodoro Rivadavia, que será el rival de este domingo. Para eso, los “Albiverdes” deberán viajar hasta Chubut, donde visitarán al último del grupo desde las 16:00, seguramente con un buen marco de público.

Allí, Boxing está obligado a sumar y mucho mejor si es de a tres puntos, porque perder sería casi trágico para los representantes del fútbol de Río Gallegos, que podrían quedar últimos si Estrella Norte también suma, ya que jugará como local ante Jorge Newbery de Comodoro.

En el otro partido de la zona, la CAI de Comodoro recibirá a Huracán, en duelo de conocidos; mientras que libre queda Camioneros de Río Grande, el sorprendente líder de la zona.

Posiciones – Zona A

Pos. Equipos Pts. PJ PG PE PP GF GC DG

1º Camioneros (Río Grande) 12 6 3 3 0 10 7 3

2º Huracán (C. Rivadavia) 12 7 3 3 1 11 6 5

3º CAI (Comodoro Rivadavia) 11 7 3 2 2 11 10 1

4º Jorge Newbery (C. R.) 9 6 2 3 1 5 4 1

5º Boxing Club (Río Gallegos) 5 6 1 2 3 8 7 1

6º Estrella Norte (Caleta Olivia) 5 6 1 2 3 4 11 -7

7º Florentino Ameghino (C. R..) 4 6 1 1 4 5 9 -4

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Jeremías Asencio Huracán 6

Vladimir Covalschi CAI 5

Jonatan Torres Camioneros 4

Sebastián Benites Jorge Newbery 2

Matías Delgado CAI 2

Mariano Matus Boxing Club 2

Jorge Olguín Boxing Club 2

Marcos Rilo CAI 2

Jonatan Salazar Camioneros 2

Marcos Sanabria Boxing Club 2

Esteban Selpa Huracán 2

Brian Vivas Florentino Ameghino 2

Próxima fecha – Octava

Estrella Norte (Caleta Olivia) vs. Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia)

Florentino Ameghino (Comodoro Rivadavia) vs. Boxing Club (Río Gallegos)

Libre: Camioneros de Río Grande.

Novena fecha – 9 de octubre

Huracán (C. Rivadavia) vs. Florentino Ameghino (C. Rivadavia)

Jorge Newbery (C. Rivadavia) vs. CAI (Comodoro Rivadavia)

Camioneros (Río Grande) vs. Estrella Norte (Caleta Olivia)

Libre: Boxing Club de Río Gallegos.