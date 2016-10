“Que hayan pasado desapercibidas significa que el trabajo fue bueno”

Así lo sostuvo el gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes, Diego Lasalle, tras el cierre –el viernes por la noche- de las serenatas que durante cinco noches organizaron los sextos años de las escuelas secundarias de la ciudad. “No hubo ningún tipo de incidente y eso era lo esencial”, afirmó el funcionario. Dijo además que elevarán un informe con lo realizado a las escuelas, el Juzgado de Minoridad y Familia, y a los medios de prensa.

RIO GRANDE.- Tras cinco noches de actividades en la pista de patinaje del Cono de Sombra, anoche concluyó la serenata organizada por estudiantes de los sextos años de las escuelas secundarias de nuestra ciudad, actividad a la que se sumó el Municipio a través de la Agencia de Deportes y la Dirección de Juventud.

“No hubo ningún tipo de incidente y eso era lo esencial”, dijo a este medio el gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes, Diego Lasalle.

“El objetivo primario era que no haya destrozos y que los chicos estuvieran cuidados, para que no se lastimaran ni se agredieran entre ellos; pero sobre todo, para que no los lastimen terceros, que era lo que pasaba en serenatas anteriores”, remarcó.

En ese sentido, el funcionario recordó que “gente que no tenía nada que ver con el festejo se metía en las serenatas y provocaba disturbios y la reacción de los chicos”, aunque este año “no hubo ningún tipo de incidente en las cinco noches”.

Lasalle agradeció a la Policía Provincial por el acompañamiento, entendiendo que “hicieron un trabajo excepcional y cuando los necesitamos porque algún pícaro se quería meter donde no podía, el personal policial actuó para invitarlos a retirarse”.

“El mérito es de los chicos, y desde el Municipio acompañamos la propuesta que surgió de ellos, aunque tampoco fue de la noche a la mañana porque la Dirección de Juventud estuvo todo el año en contacto con los chicos y los delegados de los terceros años de todos los colegios”, agregó.

Recordando las olimpíadas realizadas a comienzos de este año, Lasalle sostuvo que ese trabajo permitió “generar un contacto con los chicos y eso nos ayudó mucho para saber qué tenían previsto hacer este año, en qué fecha y en qué podíamos sumarnos desde el Municipio para el cuidado de ellos”.

Informe a las autoridades

Lasalle adelantó que en el transcurso de la semana entrante se elevará un informe a las escuelas; a la Justicia y a los medios de comunicación para detallar el trabajo realizado, entendiendo que el hecho de que las serenatas “hayan pasado desapercibidas significa que el trabajo fue bueno”.

“Uno habla con los taxistas o recibe mensajes de los padres que estaban preocupados por este tema y están muy agradecidos con el Municipio por el trabajo que se hizo, pero también es muy importante en la parte formal el enviarle una nota y un informe a todos aquellos que, de alguna manera, fueron partícipes, como las escuelas secundarias, la Jueza de Minoridad y Familia, que a través de un exhorto dirigido al Municipio nos obligó a actuar de esta manera, y a los medios de comunicación porque es bueno resaltar el comportamiento de los chicos, más allá del trabajo del personal que estuvo durante cinco noches acompañándolos, pero informar a la comunidad tiene que hacerse para que se conozca cómo se desarrolló todo”, enfatizó.

Ausencia de padres

Por último, Lasalle sostuvo que “el Municipio va a estar presente siempre, pero los padres tienen que estar a la par”, haciendo hincapié en que “lamentablemente no hemos visto padres que se acerquen para ver cómo se estaba realizando todo. Ninguno se acercó”.

“Es cierto que todos tenemos que trabajar temprano, y que además deben confiar en sus hijos, pero no dejan de ser menores y habría sido importante que se involucren de otro modo”, finalizó.