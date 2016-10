Un grupo de vecinos intentó tomar un predio sobre la calle Kau

Ante la pérdida repentina de fuentes laborales, el aumento de los precios de los alquileres y, a veces, la mala especulación; son cada vez más frecuentes los intentos de toma de terrenos. La zona de la margen sur de Río Grande, es el lugar en que estos conflictos se dan con mayor frecuencia.

RÍO GRANDE.- Ayer por la tarde, en la Margen Sur, un grupo de vecinos, se acercó a un predio ubicado en la calle Kauh, para intentar tomar el terreno. Cerca de las 17:00, estos vecinos comenzaron a dividir el espacio en lotes más pequeños, y asignarlos por familia. Enseguida, se se acercó el personal policial de la comisaría 4ta, de la margen sur.

A las 19:00 aproximadamente, los vecinos comenzaron a dispersarse, luego que se acercaran, además de los oficiales de Policía de la Provincia, representantes del Instituto Provincial de Viviendas y de Gobierno Provincial. En el lugar, se improvisó una reunión en la que les explicaron a las familias que, si no se retiraban, se les iniciaría un proceso judicial, y las consecuencias que esto tendrá al momento de anotarse en el IPV o solicitar sus antecedentes para buscar empleo.

Varios de los vecinos, plantearon que la intención del grupo no era perjudicar a otros, y que se encuentran desempleados, con familias numerosas, algunos en situación de calle.

Hacia las 20:00 todas las familias se habían retirado, y el intento de toma estaba finalizado.

Datos no oficiales, confirmaron que se les tomaron los datos a los adultos, para iniciar procesos judiciales en caso que se rehusaran a salir del lugar. Además, desde el IPV, les explicaron que la regulación indica que para poder anotarse e iniciar cualquier trámite, deben indefectiblemente tener un mínimo de tres años de residencia en la ciudad, y esperar a ser llamados. Ambas instituciones, asistieron en las últimas semanas, a varios intentos de tomas de terrenos, especialmente en la zoma de Margen Sur. Sin embargo, no precisaron datos sobre el tema.

Gonzalo y Claudia, vecinos que estaban el lugar hablaron con El Sureño: “Vimos que había movimiento, y vinimos, a ver qué pasaba -aclaró Gonzalo- Yo me acerqué porque quería ver si alguno de los que está en el gobierno, que vengan a conversar. Yo hace 3 años que estoy en la isla. Tenemos siete hijos, y estamos tratando de ver si encontrábamos una solución. Ahora estamos viviendo de prestado pero, en cualquier momento, tenemos que irnos. Ahora según dicen nos van a censar, nos van a tomar los datos, para ver qué solución nos pueden llegar a dar. Yo hace nueve meses me quedé sin trabajo en una fábrica, en noviembre me quedé sin trabajo. Ahora estoy haciendo changas, pero nada fijo. Estamos mal. Ahora estoy en reemplazo de una persona, estoy trabajando, pero este mes se me termina. Buscamos una solución, nosotros tampoco queremos que nos regalen nada. Si nos dan una tierra que la podemos pagar, sé que lo que estamos haciendo está mal, pero necesitamos una solución”.

Claudia agregó: “La entrada que tenemos en casa es la asignación familiar, y ahora la changuita que agarró él, pero con siete chicos no alcanza”.