Felicito y Vargas sumaron de a cuarenta en La Correntina

Mariano Felicito (Moto Experto) y Exequiel Vargas (ATV Pro A) fueron los ganadores de las divisionales más importantes del campeonato provincial de enduro el pasado domingo en el desarrollo de la 5º fecha. La misma fue organizada por el Club Único de Motociclismo Tolhuin en inmediaciones del Camping de Estancia La Correntina. Se pudo observar el mejor parque en lo que va de la temporada a falta de una competencia para la finalización. Julieta Jerez (Moto Junior), Ricardo Fregosini (Moto Promocional), Daniel Medina (Moto Master), Martín Bleuer (Moto Open), Aaron Pintos (Moto Experto), Alejo Pérez (ATV Mini), Tomás Agnes (ATV Limitada Junior), Mateo Isoba (ATV Limitada 350), Pamela Miranda (ATV Damas), Marcelo Fernández (ATV Master), Matías De Amuchátegui (ATV Pro B), Exequiel Vargas (ATV Pro A) y Carlos Di Natale (4×4) fueron los ganadores de la fecha.

RÍO GRANDE.- Cada vez queda menos para el cierre del campeonato provincial de enduro, el cual ya consagró a cinco divisionales en el desarrollo de la quinta competencia, válida por el certamen de la especialidad. El pasado domingo 23, esos pilotos esperaban los resultados para confirmar lo que matemáticamente venían barajando, pudiéndolo corroborar luego de que la organización tolhuinense confirmara los resultados oficiales en su página de Facebook al finalizar el lunes. Esos campeones son; Guillermo Iglesias en Moto Master, Martín Bleuer en Moto Open, Aaron Pintos en Moto Experto, y dos títulos entre las divisionales de cuatriciclos con Guido Galindo en la Limitada Junior y Leandro Muñoz en Pro A.

Organizativamente la competencia cambió en muchos aspectos en relación a la fecha anterior, y es para destacar porque las dos fueron diagramadas por C.U.Mo.T. El trazado de más de nueve kilómetros de extensión presentaba piso mucho más firme en un alto porcentaje del recorrido, inclusive había calle donde se podía acelerar y tranquilamente poder ejecutar sobrepasos en competencias. En esta oportunidad no cruzaron ríos, cuando en la anterior atravesaban 7 veces por vuelta el río. Otro cambio importante fue la vuelta guiada para los pilotos, el cual se hizo primero para los cuatriciclos y más tarde para las motos, lo cual no se había hecho en la anterior. Básicamente los organizadores pensaron en armar una carrera para los pilotos, y no para el público, lo cual pudieron asimilar producto de las disconformidades que manifestaron los propios pilotos luego de las dos fechas de enduro que habían organizado, las cuales fueron las que dejaron más unidades rotas.

En cuanto a resultados entre las motos, Julieta Jerez volvió al triunfo en la categoría Moto Junior luego de haber ganado las primeras dos del año y luego Ignacio Cuello pudo adjudicarse las dos siguientes, la previa y el posterior al receso obligado de invierno. Julieta volvió al triunfo luego de seis meses donde habrá que estar muy atentos a la definición entre ella y Cuello ya que ambos llegan a la última fecha empatados con 191 puntos.

Otro que volvió a la victoria fue el representante de Tolhuin Ricardo Fregosini en Moto Promocional, hizo una gran carrera teniendo en cuenta que el formato de largada se aplicó de acuerdo al ranking donde Fregosini largó desde la 6º ubicación. En pista fue muy efectivo para llegar la punta la cual por momentos lideró Agustín Ochoa. Solamente en dos oportunidades sumó puntos Fregosini y lo hizo con dos triunfos. El primero de ellos fue antes del receso el 12 de junio, y el domingo sumó otra vez de a cuarenta. En la categoría hay 8 pilotos que matemáticamente pueden llegar a obtener el título, lógicamente que tienen prioridad los que ya han conseguido ganar lo cual es fundamental de acuerdo al reglamento deportivo.

En Moto Open hubo un nuevo triunfo para Martín Bleuer, el cuarto consecutivo, lo que le permite ser el campeón de la divisional mostrando un crecimiento deportivo enorme en los últimos dos años. Excelente trabajo de Facundo Cárdenas que logra subir al segundo escalón del podio.

El piloto oficial Cantera Santa Rita venía mostrando buenos resultados donde en la fecha anterior lograba la 2º ubicación, sumado a ello, en el medio se adjudicó la victoria de una manga en la última de cross, y el domingo pasado confirma este buen momento con su victoria en la categoría Moto Experto. Ahora Mariano Felicito queda posicionado en la tercera ubicación sobre un total de 14 pilotos rankeados en la máxima divisional del motociclismo.

Los cuatriciclos dieron también el espectáculo esperado por el público donde Alejo Pérez Gon obtiene una victoria que lo deja muy cerca del título en la Mini hasta 110 c.c. El piloto de Ushuaia tuvo muy buenos resultados en la temporada y definirá ante Gerónimo Martínez o Felipe Arias, que son los que tienen chances de llegar a la corona.

Limitada Junior tuvo como ganador a Tomás Agnes quien lleva a cabo su segunda participación en su corto historial motociclístico. El podio lo completaron los hermanos Melogno que retornaron a la actividad luego de 7 años y mostraron sus condiciones pese al tiempo inactivos. La cuarta ubicación le alcanza a Guido Galindo para alzarse con la corona en su primer año en la misma.

Por su parte Mateo Isoba obtuvo el triunfo en la Limitada hasta 350 c.c., donde siguen vivas las ilusiones en la lucha por el título frente a Luis Vargas. La cuarta ubicación le permite a Vargas mantener la punta con 176 puntos, sobre 157 para Isoba donde la diferencia es de 19 unidades. En la teoría a Vargas le alcanza con sumar un 10º puesto para conquistar su objetivo que viene buscando hace muchísimo tiempo. Héctor Gallardo mantiene la tercera colocación, mientras que el “Profe Beto”, subió al cuarto lugar por apenas 5 unidades sobre Oscar Gallardo. Más allá de los números, solo Isoba y Vargas van por la corona el próximo 27 de noviembre.

Entre las Damas Pamela Miranda retornó al triunfo luego del percance en la fecha anterior cuando una cruzada de río con una mala elección la dejó con las manos vacías cuando marchaba como líder. El triunfo le permite achicar la diferencia sobre quien pasó a comandar las acciones desde la fecha pasada, tratándose de Mabel Baeza. Son 16 unidades que tiene Baeza a su favor, pero lo más difícil será para ella poder subir a lo más alto del podio para poder conquistar reglamentariamente la corona.

Entre los Master de cuatriciclos hay dos pilotos que no se dan tregua, el líder Marcelo Fernández quien con su victoria se fue a 197 y Armin Baeza que sumó podio y suma 176. Son los únicos con chances matemáticas de pelear por la corona donde además ambos son los que cumplieron con ganar al menos una carrera.

En Pro B Matías De Amuchátegui consolidó la punta con su victoria y estiró la diferencia sobre su escolta Gonzalo Forestello con 33 unidades de ventaja. Será cuestión de inteligencia para que De Amuchátegui alcance a coronarse en la divisional.

Por su parte Leandro Muñoz ya sentenció el campeonato a su favor con la segunda ubicación en la carrera. Exequiel Vargas fue el ganador y ahora en la definición buscará el subcampeonato frente a Matías Del Barco donde ambos completan su primer año en la categoría top de los ATV’S.



Moto Junior

Pos. Piloto Puntos

1° Julieta Jerez 40

2° Ignacio Cuello 37

3° Matías Jerez 34

4° Agustín Gutiérrez 31

5° Nadir Lera 29

6° Valentino Eujenio 27

7° Sofía Ulloa 25

8° Julieta Brizuela 23

Moto Promocional

Pos. Piloto Puntos

1° Ricardo Fregosini 40

2° Gustavo Palleres 37

3° Agustín Ochoa 34

4° Kevin Orellana 31

5° Maximiliano Seveca 29

6° Guillermo Gelves 27

7° Lucas Valinotti 25

8° Martín Ruiz 23

9° Rodrigo Medina 21

10° Federico Echeverría 20

Moto Master

Pos. Piloto Puntos

1° Daniel Medina 40

2° Raúl Andrade 37

3° Pablo Onyszczuk 34

4° Iván Calisto 31

5° Carlos Orozco 29

6° Guillermo Iglesias 27

7° Walter Suárez 25

8° Carlos Escudero 23

9° Leandro Del Giudice 21

Moto Open

Pos. Piloto Puntos

1° Martín Bleuer 40

2° Facundo Cárdenas 37

3° Esteban Lewis 34

4° Maximiliano Aguilar 31

5° Julio Sarmiento 29

6° Néstor Osores 27

7° Sebastián Agüero 25

8° Diego Villarroel 23

9° Alejandro Velázquez 21

Moto Experto

Pos. Piloto Puntos

1° Mariano Felicito 40

2° Gastón Martínez 37

3° Aaron Pintos 34

4° Diego Jerez 31

5° Federico Velázquez 29

6° Javier Velázquez 27

7° Ariel Lenti 25

8° Ignacio Pavlov 23

9° Fernando Lorenzoni 21

10° Luis Arralde 20

ATV Limitada 350

Pos. Piloto Puntos

1° Mateo Isoba 40

2° Roberto Romero 37

3° Agustín Ulloa 34

4° Luis Vargas 31

5° Héctor Gallardo 29

6° Oscar Gallardo 27

7° Jorge Miranda 24

8° Omar Torres 23

9° Lautaro González 21

10° Jorge Verón 20

ATV Damas

Pos. Piloto Puntos

1° Pamela Miranda 40

2° Mariela Hernández 37

3° Mabel Baeza 34

4° Mara Fontes 31

5° Lucila Dubarry 29

ATV Master

Pos. Piloto Puntos

1° Marcelo Fernández 40

2° Enzo Cassino 37

3° Armin Baeza 34

4° Cristian Morales 31

5° José Imaray 29

6° Carlos Tornabene 27

7° José Luis Isoba 25

8° Diego Bargas 23

ATV Pro B

Pos. Piloto Puntos

1° Matías De Amuchátegui 40

2° Andrés Gómez 37

3° Exequiel Feruglio 34

4° Juan Calixto 31

5° Gonzalo Forestello 29

6° Matías Locker 27

7° Eduardo Retamar 25

8° Juan C. Gutiérrez 23

9° Claudio Soto 21

10° Norberto Fernández 20

ATV Pro A

Pos. Piloto Puntos

1° Exequiel Vargas 40

2° Leandro Muñoz 37

3° Matías Del Barco 34

4° Francisco Danna 31

ATV 4×4 (participativa): 1) Carlos Di Natale, 2) Enrique Solchman, 3) Yamil D’Addona.