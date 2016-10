Facundo D’Elía: “Nunca me pidieron el título, me echan porque soy hijo de D’Elía”

El hijo de Luis D’Elía admitió que no tiene el secundario completo y que cobraba más de $ 60 mil. Fue desvinculado de la Anses por no poseer título secundario y denunció que el hecho es un “atropello político y una total barrabasada jurídica”.

RIO GRANDE.- Facundo D’Elía habló en Radio del Plata, donde admitió ayer que no tiene el secundario completo y que cobraba más de $ 60 mil en la Anses. Sin embargo, el hijo del dirigente de Miles aseguró que el título secundario “no es un requisito para ingresar al organismo. La Anses nunca me pidió esa documentación”, y agregó que “jamás fui notificado en forma fehaciente para presentar mis estudios”.

Consultado sobre si había terminado el colegio, Facundo indicó: “No, pero yo nunca lo negué. Presenté mi título como estaba. Nunca mentí”. “Soy delegado gremial y me están echando sin hacer los desafueros correspondientes”, añadió D’Elía.

Para Facundo, quien trabajaba en la Anses en Tolhuin, Tierra del Fuego, aseguró que el despido fue “por ser el hijo de D’Elía. Quieren marcar un antecedente para después atacar a tres mil compañeros que están en la misma situación. Vamos a tomar las medidas necesarias porque esto es arbitrario e injusto“.

“Me siento muy mal. Mi familia está pasando por esto también. Hay un hostigamiento permanente, una persecución ideológica en todo sentido, una presión social muy injusta porque prestamos servicios y trabajamos. Estuvimos siempre en los puestos de trabajo”, agregó D’Elía.

Asambleas

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Anses (SECASFPI) y de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), junto a trabajadores de la UDAI en Río Grande, realizaron ayer una nueva asamblea tras el despido de Facundo D’Elía en Tolhuin, coincidiendo en que se trata de un caso de “persecución ideológica”.

Sin embargo, advirtieron que esta situación representa además un “preaviso” sobre la continuidad laboral de los trabajadores contratados.

“Llevo 30 años en ANSES y nunca se despidió a ningún compañero por una razón como esta, entonces entendemos que se trata de un caso de persecución ideológica pero que, de alguna forma, nos pone en preaviso sobre la continuidad de los trabajadores cuyos contratos vencen a fin de año”, remarcó el dirigente de SECASFPI, José Barretta.

En ese sentido, remarcó que “lo preocupante de la resolución de su despido es la causa, que es simplemente porque no tiene su título secundario, y esto es grave”, confirmando que en la misma situación se encuentran alrededor de 3 mil trabajadores de Anses en todo el país.

“Hoy realizamos una asamblea permanente en simultáneo con nuestros compañeros de Tolhuin, en principio como muestra de solidaridad de los trabajadores de Anses con Facundo, a quien conocemos y lamentablemente es portador de apellido, pero es una muy buena persona y un excelente trabajador que está siendo estigmatizado por los medios”, dijo Barretta.

El dirigente de SECASFPI ratificó que en los próximos días llevarán adelante asambleas sorpresivas “porque en esto también está en juego el profesionalismo de los compañeros de Anses”, mencionando que, tras el cambio de gobierno nacional, la actual gestión no pudo designar jefes de UDAI durante ocho o nueve meses, entonces todo siguió funcionando gracias al personal de Anses”.

“Eso muestra la capacidad que tienen los trabajadores y su profesionalismo en la seguridad social”, aseguró Barretta, que criticó la medida adoptada por las autoridades nacionales: “Evidentemente esto nos deja una preocupación generalizada, porque asumieron con promesas de realizar una buena gestión, pero no respetan a los trabajadores”, agregó.

Barretta adelantó que “las medidas van a continuar porque también sabemos que en diciembre vencen contratos y el personal va a estar de vacaciones”, por lo que “esperamos sentarnos a dialogar con la patronal, pero de una forma seria”.

“La verdad es que han dañado la confianza que habíamos generado en este tiempo”, señaló.

Por su parte, el delegado de SECASFPI Roberto Ituarte cuestionó “el mecanismo para desvincular a Facundo D’Elía, a quien consideró “un laburante como todos nosotros, y que hoy se ganó claramente el respaldo de sus compañeros que se están manifestando en su apoyo”.

“Se trata de un despido injusto, pero que deja la puerta abierta para despedir a otros compañeros que actualmente no han podido completar sus estudios secundarios”, remarcó.

Finalmente, en representación de APOPS, Ramón Ramírez aseguró la continuidad de las medidas de protesta sorpresivas, coincidiendo en la preocupación por los motivos del despido de D’Elía y la incertidumbre respecto a la continuidad laboral de los trabajadores contratados en la Provincia.