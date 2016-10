Estudiante fueguino ganó la medalla de bronce en las Olimpíadas de Geografía

Rony Rebelo es alumno del 6º del Colegio Comandante Luis Piedra Buena de Río Grande, y el flamante ganador de una medalla de bronce, tras su participación en las Olimpíadas Nacionales de Geografía en la provincia de Santa Fe.

RIO GRANDE.- Rony Rebelo regresa a Tierra del Fuego, tras haber participado en Santa Fe de las Olimpíadas Nacionales de Geografía. Vuelve con su medalla en el cuello y la satisfacción de haber compartido una experiencia enriquecedora con alumnos de todo el país.

Con sus 17 años, representa a los jóvenes apasionados por lo que hacen. En su caso, no solo por la geografía, en su vida también hay lugar para el amor a la danza, a sus amigos y la familia.

El estudiante contó a este medio que antes de llegar al momento del examen “no me tenía fe para nada, porque estuvimos dos días para conocernos antes y los chicos son súper inteligentes, saben y están súper comprometidos”. Y en ese contexto esperaba que los nervios no le jueguen en contra: “Solo decía… espero no salir último”.

“Cuando dijeron mi nombre me emocioné, porque no lo esperaba, y estoy súper feliz de llevar una medalla para mi escuela y la provincia”, dijo.

¿Qué le gusta de la geografía? “Me gusta lo amplio que es, uno generalmente relaciona a la geografía con mapas, capitales y relieve. Pero al meterme en olimpíadas pude ver que la geografía está en cada cosa o en la mayoría. Geografía poblacional, cultural, de riesgo y amenaza, de las religiones, de la percepción, política y tantas cosas más que incluyen a la geografía como un todo que es genial”.

Rony asegura que “la parte más linda, aparte de haber ganado, es haber conocido a toda la gente. Te hacés amigo y sabés que te vas a enfrentar a ellos pero no hay rivalidad, es súper interesante y es hermoso”.

La directora del Colegio Comandante Luis Piedra Buena, María Julia Plou, señaló en FM Aire Libre que “este logro es fruto de mucho estudio, mucho esfuerzo y estamos muy contentos porque ganó esta medalla”.

También viajó a la instancia nacional Tatiana Ramírez, que superó la etapa local y provincial. Ambos viajaron con dos de sus docentes, gracias al apoyo que recibieron del Gobierno a través del Ministerio de Educación, que este año aportó pasajes y viáticos en tiempo y forma.

Plou remarcó que “las escuelas trabajamos mucho en este tipo de estudio porque es una forma más de acercar el conocimiento a los alumnos y con muchos profesores comprometidos en esto, porque hay que preparar una instancia colegial”.

La directora, que también es docente de geografía, asegura que la materia con los años ha cambiado su mirada. “Ya no estudiamos lo que estudiábamos antes, ahora es toda la realidad social, y en esa realidad social se involucra todo, desde la ciudad, la provincia, la nación, los cambios políticos, sociales y económicos”.

Y remarcó que “ya no es solo es el paisaje, el relieve, el clima y la hidrografía como era antes. Todo esto para nosotros es un compromiso importante de que los chicos comprendan que la realidad social tiene un contexto, un tiempo y un espacio, que hay que estudiarla, trabajarla y comprometerse en función de eso”.