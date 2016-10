Ejercicios militares: Río Grande denunciará al Reino Unido ante la ONU

A raíz del anuncio del Reino Unido sobre ejercicios militares con misiles en las islas Malvinas, el Municipio formalizará una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Elevaremos a nuestra representación diplomática ante Naciones Unidas la queja formal para que la misma sea presentada ante el Secretario General de las Naciones Unidas”, adelantó el intendente Melella.

RIO GRANDE.- El intendente Gustavo Melella anunció que ante la nueva violación por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a diversos tratados internacionales producto de los ejercicios militares que se llevaran a cabo desde 19 al 28 de octubre próximo, en la zona de nuestras usurpadas Islas Malvinas, Georgias de Sur y Sandwich de Sur, ha instruido a los equipos técnicos del Municipio de Río Grande a formalizar una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas.

De igual modo, encomendó hacer lo propio ante la coalición de Alcaldes por la Paz (Mayors of Peace), la red global de ciudades que actualmente cuenta con más de 7146 ciudades miembro en 162 países.

“Debemos construir el máximo consenso posible en la comunidad internacional condenando estas acciones unilaterales que violentan el normal equilibrio de paz que caracteriza a la región y expone a nuestra ciudad a los riesgos de la militarización y la proliferación”, sostuvo el Intendente al respecto.

“En la jornada de este lunes elevaremos a nuestra representación diplomática ante Naciones Unidas la queja formal para que la misma sea presentada ante el Secretario General de las Naciones Unidas para que a su vez introduzca la cuestión para que sea tratada en el seno de la Asamblea General”, adelantó Melella.

Río Grande ha demostrado hace años su vocación de ciudad de paz y diálogo, y ante esta nueva agresión, debemos creer en las instituciones, en el derecho internacional y lo que está ocurriendo en nuestro Atlántico Sur debe ser condenado demostrando el sistema internacional funciona.

Esta determinación del Reino Unido es violatoria del artículo 3 de la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que creara la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, en la cual se “exhorta a todos los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos”.

Al conocerse la determinación del Reino Unido, el Intendente había sostenido que en esta nueva situación y el riesgo potencial que implica esto para Río Grande, por ser la ciudad más próxima a nuestra Islas, agotaremos nuestros recursos y esfuerzo en pos de visibilizar esta transgresión al derecho internacional”.

Además reiteró que, como pueblo de paz “y a pesar de la provocación, esto debe fortalecernos en esta tarea que llevamos adelante permanentemente con el diálogo como bandera, con hechos concretos como la Maratón por Malvinas o los Diálogos de Río Grande, todas acciones que versan en una solución pacífica”.

Asimismo el Jefe Comunal adelantó que el Municipio de Río Grande utilizará todas las herramientas disponibles para hacer que la comunidad participe y acompañe estas iniciativas de rechazo, como por ejemplo el Facebook de la institución para que desde todas partes del mundo se sumen.