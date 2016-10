El doctor Dieguez dijo que la denuncia por abuso de autoridad fue una imputación que no correspondía

El elegido juez de Ejecución de Río Grande, Sergio Dieguez, habló de la causa por la cual fue cuestionado en su desempeño como director del Servicio Penitenciario en la demora que existió en otorgarle la libertad a una detenida. “Imputarme una responsabilidad directamente a mí, dolosa, de algo que yo no tenía conocimiento, me parece que era algo que estaba por encima de lo que entiendo que no correspondía”, sostuvo.

USHUAIA.- El doctor Sergio Dieguez, elegido juez de Ejecución del Distrito Judicial Norte, se refirió a la denuncia que efectuaron en su contra y en contra de un funcionario policial del servicio penitenciario por la demora en la liberación de una detenida. “El tema lo vivo con mucha tranquilidad, porque cuando se dio el hecho, que fue grave, no hubo un ánimo deliberado”, explicó .

“La libertad se debió haber dado de manera inmediata como corresponde, o sea, fue un error y fue grave. Lo que no se puede decir que hubo un actuar doloso por parte del funcionario que archivó el oficio”, explicó el doctor Dieguez.

Por otra parte señaló que si bien “a mí me cuestionan, cuando está certificado en el expediente que a mí me notificaron cinco días más tarde, y yo, a la hora y media estaba haciendo efectiva la libertad”. Explicó que “en ese momento no lo hablé porque me parecía que por una cuestión de respeto, cuando estaba la justicia sin expedirse y un Consejo de la Magistratura que tenía que resolver”.

“Estaba claro que si yo en una hora y media di respuesta a lo que se había requerido, en realidad podría haber tenido una responsabilidad política desde el punto de vista del personal dependiente mío. Pero imputarme una responsabilidad directamente a mí, dolosa, de algo que yo no tenía conocimiento, me parece que era algo que estaba por encima de lo que entiendo que correspondía”.

El flamante designado Juez, que tendrá a su cargo la ejecución de los condenados en Río Grande, dijo estar “tranquilo”, sobre todo porque “nunca me llamaron a declarar y nunca me notificaron de derechos y garantías”. A pesar de ello admitió que no deja de generar “una situación de incomodidad porque uno trabaja todos los días, con compromiso, con convicción; lo mismo que el personal, y me parece que en los últimos tiempos hubo una serie de opiniones que no se condecían con la realidad”.

“En muchos casos se reflejó que ni siquiera se conocía qué actuaciones había dentro del expediente” sostuvo, para agregar que “yo obviamente soy respetuoso de la justicia, en unos días me va tocar ser parte de ella, y creo que todos debemos ser respetuosos de las instituciones”, señaló el Magistrado.

Por último Dieguez dijo que “si todo lo que se resuelve o todo lo que se hace se pone en dudas, la verdad que no es el camino correcto”.