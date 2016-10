El “Diente” Pérez se declaró inocente y deslizó que a Omar Prada lo mataron narcos rosarinos

El acusado de ser autor intelectual del asesinato de Claudio Omar Prada declaró ante el Tribunal y dijo no “ser autor intelectual de nada” y que conocía desde hacía varios años a los ya condenados, hermanos Farías. Indicó que los conoció por ser consumidor de cocaína y porque los alojaba en un albergue que él tenía. Además deslizó que Prada tuvo problemas con narcotraficantes rosarinos y que su muerte puede haber sido producto de haberse quedado con cosas que no le pertenecían.

USHUAIA.- El principal sospechoso de haber sido el autor intelectual del crimen de Claudio Omar Prada en junio de 2009, Diego “Diente” Pérez, prestó declaración en la primera jornada de juicio en su contra, y negó tajantemente haber encargado su asesinato a los ya condenados hermanos Gustavo y Maximiliano Farías.

Pérez dijo ayer “no entender nada de por qué me acusan” y le reclamó explicaciones al Fiscal para que detallara “cuál es la prueba que hay en mi contra”. Luego avanzó negando rotundamente haber encargado el crimen de su amigo.

“Yo soy absolutamente inocente, yo no mandé a matar a nadie; yo no organicé ningún homicidio; Yo no mandé a los hermanos Farías y a Omar Caraffa a matar a Claudio Prada. Jamás tuve una deuda con Claudio por venta de estupefaciente”, enfatizó el acusado.

“Creo que hay cuestiones que tienen relación con todo esto y que creo que son las que hacen que hoy yo esté aquí sentado”, indicó Pérez. Y agregó: “Yo le pido perdón a mi familia por lo que voy a contar: durante muchos años de mi vida fui muy desordenado y a pesar de tener mi actividad comercial, estuve muchos años metido en el mundo de las drogas”.

Dijo que entre las actividades él tenía un hospedaje y que ahí conoció a los hermanos Farías, quienes, según declaró él mismo, traían droga a Ushuaia para venderla en la capital fueguina. Que los conocía desde hacía varios años y que entabló una amistad con los mismos.

“Primero fui consumidor y después vendedor y eso me llevó a tener relación con muchas personas. Como consumidor compartí con Claudio (Prada) durante muchos años lo que hacíamos. Los hermanos Farías eran vendedores de droga y los conocí en ese ambiente”, precisó el enjuiciado.

Pero además explicó detalladamente porqué estuvo en Brasil. Señaló que desde muy chico conoció Brasil, que le gustó y que desde el año 1986 que conoció, comenzó a viajar a dicho país hasta dos veces por año.

Dijo que estando en Brasil se enteró por un tercero que Prada estaba en dicho país y que andaba contando la historia del velero con cocaína. Además sostuvo que le contaron que Prada había recibido 80 mil pesos de narcos rosarinos para comprar cocaína en ese país.

A partir de ahí lo encontró casualmente a Prada en una posada y le hizo el comentario de que había entablado una relación con un conocido narcotraficante de Rosario para vender estupefaciente.

Pero sobre la droga y el velero, Pérez dijo: “Claudio fue una persona siempre de inventar historias” pero igualmente cuando “me contaron sí sabía que Claudio se estaba metiendo en un problema”. “Si se había metido con esta gente de Rosario y la merca no estaba, sabía que iba a tener problemas”, sostuvo el acusado.

Igualmente deslizó que efectivamente sus asesinos fueron rosarinos a los cuales habría traicionado por un negocio de estupefacientes.

Tras la declaración el Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, y los jueces subrogantes doctores Alejandro Fernández y Gustavo González, pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy que se continuará con los 30 testigos que hay citados para los próximos días.