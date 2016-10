“Desmiento absolutamente cualquier versión sobre la ley 19.640”

El secretario de Industria de Nación, Martín Etchegoyen, descartó “totalmente” que desde el Gobierno Nacional se encuentre bajo análisis la derogación de la ley de promoción industrial de Tierra del Fuego, tal como se dio a conocer por algunos medios. “Desde mi perspectiva se trata de una versión malintencionada, pero lo descarto oficialmente”, afirmó.

RIO GRANDE.- En diálogo con El Sureño, el secretario de Industria de Nación, Martín Etchegoyen, descartó “totalmente” que desde el Gobierno Nacional se encuentre bajo análisis la derogación de la ley de promoción industrial de Tierra del Fuego, como se difundió por distintos medios de prensa en las últimas horas.

“La eliminación del régimen industrial en 2019, tal como se dio a conocer en algunos medios, lo descarto totalmente y no está bajo análisis en lo absoluto, de modo que cualquier versión contraria a esto, la descarto oficialmente”, dijo en comunicación telefónica.

Etchegoyen aseguró que a través de la Secretaría a su cargo, dependiente del Ministerio de Producción, “todo lo que estamos trabajando se hace como corresponde”, por lo que “desde mis perspectiva se trata de una versión malintencionada y no sé cuál es el origen, pero la realidad es que no hay nada de eso al respecto”.

“En todo lo que tiene que ver con el régimen y el sub régimen de promoción industrial, lo trabajamos en conjunto con la Provincia, y tenemos un contacto permanente con el ministro (de Industria) Ramiro Caballero y con la misma gobernadora Rosana Bertone”, agregó.

El actual funcionario nacional y exdirector Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) recordó que “en particular el sub régimen de promoción industrial tiene fecha de finalización en 2023, y no estamos pensando en nada que tenga que ver con adelantar esa fecha en absoluto”.

“Como mencionaba, todo lo que tenga que ver con el régimen y la estructura productiva de la Provincia y todo lo que podamos hacer desde la Nación, lo hablamos con el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, así como también lo hacemos con los empresarios y los trabajadores, por lo que no hay nada al respecto y lo desmiento absolutamente”, insistió.

Competitividad

Etchegoyen aseguró que, en contraposición a las versiones sobre la caducidad de la ley de promoción, desde el Gobierno Nacional y la Provincia “trabajamos y conversamos con la Provincia en todo lo que tiene que ver sobre cómo lograr mejores condiciones de competitividad para toda la estructura productiva fueguina, tanto la que está incluida en el régimen como la que no”.

En ese sentido, consultado sobre una “reconversión” de la matriz productiva, el funcionario dijo que “nuevamente la palabra reconversión está asociada a algo negativo, porque la reconversión de otras épocas era el cierre de compañías y la pérdida de empleos”.

“Pero nosotros no hablamos de eso sino de buscar una transformación de la estructura productiva, para mejorarla y hacerla más exigente, generando más empleos y no menos empleo; con lo cual en eso obviamente tienen que ver aspectos que hacen a la competitividad: por un lado de la economía en general, y por otro lado en particular de la provincia, dada su ubicación fundamentalmente”, agregó.

Por último, consultado si se encuentra en análisis la prórroga del sub régimen industrial a partir de su caducidad en 2023, el Secretario de Industria reconoció que “todavía no estamos trabajando ese tema”, aunque dijo que “sí hemos hablado con las autoridades de la Provincia que es importante ver la estructura productiva de la Provincia, obviamente tomando en consideración lo que se ha generado a partir del régimen”.

“Lo que no queremos es ceñirnos exclusivamente a lo que tiene que ver con el régimen, porque creemos y entendemos que la potencialidad de la Provincia incluye también otros sectores con los que podemos trabajar, y en ese sentido estamos dispuestos a llevar adelante un trabajo con la Provincia y el sector empresarial”, sostuvo.

Entendiendo la “sensibilidad” que genera cualquier tema vinculado al régimen de promoción, Etchegoyen pidió dejar en claro que “velamos por el trabajo de todos los argentinos, en todo el país, y por supuesto que muy especialmente de Tierra del Fuego”.