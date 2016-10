Desde ARAF calificaron de “estrategia burda” los dichos de uno de los acusados

La Presidente de la protectora de animales expresó que “alguien que tiene hambre no anda matando animales por todos lados” y consideró que algunos de los imputados “buscan victimizarse”. “El caballo Shrek era un animal manso e inocente que no había hecho ningún mal para que lo mataran a mazazos”, cuestionó Rosana Vélez. Además denunció que uno de los acusados de matar al caballo “intentó sobornar a la familia dueña del equino para que no le hagan la denuncia a cambio de pagarle más de 10.000 pesos”.

USHUAIA.- La presidenta de la asociación de “Amigos del Reino Animal Fueguino” (ARAF), Rosana Vélez, consideró “una estrategia burda” la declaración indagatoria de uno de los acusados de matar a mazazos a un caballo hace una semana. El sujeto de apellido Domínguez relató en la justicia que está desocupado y que atraviesa una difícil situación económica, motivo por el cual mató para comer carne.

Al haberse difundido las manifestaciones de uno de los cuatro imputados, ARAF emitió un comunicado para reflejar su descontento. “Repudiamos enérgicamente la estrategia burda que utiliza uno de los presuntos culpables del aberrante asesinato a Shrek (un caballo manso, cariñoso, inocente) de quererse poner en el papel de víctima”.

Además, Vélez agregó que “todos hemos visto el sufrimiento que ha tenido que pasar el caballo ante la saña que tuvieron sus verdugos. Hemos visto la mirada del animal ante el terrible comportamiento de los que inapropiadamente llevan el rótulo de “seres humanos””.

Pero ante la situación de vulnerabilidad social que dijo tener Domínguez, Vélez expresó que “este accionar no es compatible de las personas que tienen hambre. No hay justificativo para tal cobardía y tormentoso accionar. Es inadmisible entender tanta maldad ante un ser tan noble como Shrek”.

La Presidenta de ARAF indicó que el animal “tenía derecho a vivir” y consideró “indignante que estas personas quieran utilizar la mala situación económica para hacer semejante atropello a los derechos que tenía Shrek”.

Por último Vélez dijo que las personas que componen la protectora “estamos devastados por todo lo ocurrido, y acusó que se dio “el agravante de que posteriormente uno de los acusados intentó sobornar a la familia dueña del equino para que no le hagan la denuncia a cambio de pagarle más de 10.000 pesos y luego terminar amenazándolo”. Expresó que tales acusaciones ya están en conocimiento de la justicia”.