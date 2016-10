Deporte individual: El tiro y el judo sueñan con finales

MAR DEL PLATA (Enviados especiales).- La segunda jornada de estos Juegos Nacionales Evita 2016 arrojaron buenas noticias para los competidores de Tierra del Fuego que volvieron a evidenciar un crecimiento notable en varias disciplinas, algunas que ya son moneda corriente como el judo u otras como el tiro que, lentamente va ganando un lugar de privilegio desde que todo comenzó con Paula Balbo.

Y tras las buenas actuaciones en Sub 16 de Brian Torrez y Guadalupe Sager, quienes hoy vuelven a competir en la segunda serie y no pueden desconcentrarse para llegar a la final; ayer quien tuvo una gran tarea fue Romina Avila en Sub 14 quien con 279 puntos se ubica octava en la clasificación general y mañana, de repetir una actuación así, ingresará en la final por las medallas principales, ya que son diez las que van por el máximo lauro.

En la misma divisional, Evelin Cruz terminó en el puesto 22 con 254 puntos y tiene muy pocas chances de acceder a la definición. Entre los caballeros Sub 14, Francisco Cortés fue 19 con 264, mientras que Tiziano Salinas fue 37 con 221.

Los chicos tienen 30 tiros, los cuales deben realizarlos en quince blancos, es decir deben ejecutar dos disparos por blancos y tienen un tiempo máximo de 45 minutos para completar la serie, un tiempo más que importante pero que a partir de hoy lucharán contra otro factor, la presión de los tiradores que vienen detrás.

El judo está realizando una buena actuación en líneas generales de la mano de Ricardo Costilla y de Maximiliano Cavia, quien es el instructor de la mayoría de los competidores fueguinos que están aquí en Mar del Plata.

En el sector Masculino, Nicolás Ledesma (-44 kg.) es quien mejor performance viene realizando al ganar las tres luchas que disputó y ha sumado hasta el momento 25 puntos; Mateo Gómez (-48 kg.) ganó tres de cuatro y totaliza 15 puntos; Rubén Gómez (-53 kg.) quien ayer salió con la presión de ganar o ganar para aspirar a estar en la definición por medallas, ganó por ippon al representante de Catamarca y quedó con tres ganadas y una perdida y con 21 puntos.

Martín Villada (-58 kg.), el único representante de Ushuaia, perdió las cuatro luchas que disputó; mientras que Aaron Ortega (-64 kgs.) fue quien más luchas realizó y perdió todas.

Entre las damas, Katelina Villalobos (-44 kg.) perdió las dos luchas que realizó, Melanie Oliveira (-48 kg.) ganó dos de las tres que realizó y cuenta con 17 puntos, Micaela Thevenon (-53 kg.) también ganó las tres luchas que realizó con 20 unidades y Valentina Szarapo (-58 kg.) ganó dos de las cuatro luchas que realizó; y ayer en la última presentación de la delegación de Tierra del Fuego tuvo una lucha complicadísima con una chica de Formosa, con quien al término de los dos minutos finalizó igualada -una infracción (shido) por lado- por lo que tuvieron que ir a punto de oro, y casi de inmediato la fueguina la venció con un yuko.

Al cierre de esta edición, la comitiva de Tierra del Fuego se dirigía al complejo de deportes que se encuentra pegado al Casino de la ciudad, en busca de todos los resultados, propios y ajenos, para saber quiénes clasificarán en busca de una medalla.

El ciclismo, tanto de pista como de montaña, no tuvo una buena presentación; en el convencional Julio Cárcamo quedó eliminado de la scratch durante la primera serie de tres que se corrieron en el muy buen circuito callejero montado en Punta Mogotes; en la primera manga donde largaron 17 corredores, el chico de Río Grande -que fue el único representante nuestro en esta especialidad- fue segundo en la primera vuelta de las cuatro pautadas, en la segunda se mantuvo en el pelotón de punta y cuando ingresó al tercer giro, sintió una patada en los cambios que lo sacó de la rueda del grupo de vanguardia y al quedar cortado con otro ciclista que ya había sido sacados del pelotón, no pudo volver a conectarlos y así se le fueron las esperanzas de estar entre los mejores 24 corredores que disputaron una enorme final ganada por un representante de Buenos Aires.

En cuanto a los chicos de Mountain Bike, ayer corrieron la primera de las dos competencias que tienen asignadas, y en la prueba marathon, la labor realidad por el capitalino Nazareno Campos y el riograndenses Israel Ferreyra no fue la deseada y culminaron en los últimos puestos de una carrera dura, pero quizás no tan dura como la que correrán hoy donde será cross country (XCO) la cual es mucho más técnica que la primera.

El circuito, también montado en la bajada al complejo balneario Punta Mogotes, es en toda su extensión, cerca de 2.000 metros la vuelta, pasto, con subidas y bajas de consideración y con muchos tramos playos y largos los cuales serán acortados para la carrera de hoy; Campos fue el mejor de los fueguinos aunque no le pudo escapar a los últimos puestos, aunque de haber sido por una rodada sin consecuencia para él pero sí para su rodado ya que se le salió la cadena y perdió mucho tiempo arreglándola, quizás hubiese ganado algunos puestos más; Ferreyra finalizó último en la primera vuelta y luego se fue recuperando para abandonar ese lugar. De todas maneras, antes de que ellos cumplan la vuelta tres, fueron superados por el grupo de punteros que hicieron los cuatro giros.