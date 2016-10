Denuncian más de un mes de demora en el envío de muestras de una paciente con cáncer

Una urgencia que fue desatendida por el Ipauss: Pablo reclama que las muestras de médula ósea de su madre con cáncer, nunca viajaron a Buenos Aires, donde debían ser analizadas en el Hospital Británico. Pasó más de un mes y la mujer no tiene diagnóstico ni tratamiento.

RIO GRANDE.- Pablo Tureo se encuentra furioso, y no es para menos, la salud de su madre pende de un hilo y el Ipauss, lejos de ayudarlos, ha demorado un posible tratamiento que -al menos- mejore su calidad de vida.

En Fm Aire Libre, Pablo contó que “el 13 de septiembre se realizó la extracción de la muestra de médula a través de anatomía patológica, y no se sabe por qué motivo, esa muestra comenzó a dar vueltas: fue a Ushuaia, luego regresó a Río Grande y nunca fue enviado al Hospital Británico para su análisis”.

El hombre recordó que “ese día a las nueve de la mañana entregué una muestra al Ipauss a la señora Baigorria, se trataba de una muestra patológica bajo un rastro de médula ósea de mi mamá que está con cáncer terminal, pero no está diagnosticada porque dependía de los resultados de las muestras que se enviaron al Británico”.

Sin embargo, debido a la demora en la respuesta, hace pocos días se enteraron que las muestras nunca salieron de las oficinas del Ipauss. “Nos enteramos el viernes 20 de octubre que la muestra seguía en Río Grande, fue a Ushuaia, volvió y seguía guardada en Río Grande, nunca se fue la muestra, hace más de un mes que está en la provincia dando vueltas”, reprochó.

En este sentido dijo que “en 20 días la muestra podría haber estado y mi mamá ya debería estar diagnosticada sobre el tipo de cáncer que tiene, y tratada bajo esa enfermedad, tratar los derivados de esa enfermedad (metástasis), o tranquilamente podría haber sido derivada a Buenos Aires”.

“Ellos nos dicen que reciben las muestras, las pasan a informes donde hay una mesa de entrada, un encargado de enviarla a otro lado, y que ellos la única responsabilidad que tienen es recibir la muestra, pero lo ponen en un bolsín y lo envían. No entiendo que sea así cuando es un pedazo de médula ósea lo que les di, no una tarjeta”, indicó Pablo.

Y agregó: “Ellos me dicen que van a hacer un informe certificando el procedimiento, yo quiero que me digan la responsabilidad de todas las personas que intervinieron, porque esto no es responsabilidad de uno solo”.

La salud es Elba es muy delicada. “Mamá está muy mal, hace dos semanas que está internada en el Hospital, tendría que haber tenido ya un diagnóstico donde se le de nombre y apellido al cáncer que tiene, y poder haberla tratado, no para una cura pero para un cuidado paliativo. Ahora en el Hospital, que nos atienden muy bien, lo que hacen es parchar lo que sale en el momento, pero mi mamá está sufriendo y todavía no hay un diagnóstico. Si no iba a insistir, la muestra seguía paseando”.