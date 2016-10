Cristina relanzó la convocatoria a un “frente ciudadano”

La exjefa de Estado definió como “lo más importante” que le queda en su vida es contribuir a la integración de una gran alianza social y política que permita recuperar el Gobierno para el “movimiento nacional y popular”.

BUENOS AIRES (NA).- La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró, al cerrar un acto del radicalismo K, que “lo más importante” que le “resta hacer” en su vida es trabajar en la construcción de un “frente ciudadano” que le permita al campo popular retornar al poder, a la vez que insistió en la necesidad de elaborar “una nueva Constitución”.

“Mi compromiso frente a todos ustedes y los argentinos es la conformación de un frente ciudadano para la construcción de nuevas mayorías”, aseguró la exmandataria en un mitín político colmado de militantes en el microestadio de Atlanta, en el barrio porteño de Villa Crespo, que tuvo como excusa la conmemoración de los 100 años de la asunción presidencial de Hipólito Yrigoyen.

La exjefa de Estado definió como “lo más importante” que le queda en su vida contribuir a la integración de una gran alianza social y política que permita recuperar el Gobierno para el “movimiento nacional y popular”, pero mantuvo el misterio acerca de si intentará ponerse a la cabeza de ese frente o si dará un paso al costado para que emerjan nuevos liderazgos.

“Quiero decirle también como un compromiso de honor frente a todos ustedes que no voy a tener una sola actitud, una sola decisión que obstaculice la construcción de ese frente que para mí es lo mas importante que me resta hacer en toda mi vida”, enfatizó enigmática en un pasaje de su mensaje, durante el acto organizado por la corriente radical liderada por Leopoldo Moreau.

En tanto, la líder del Frente para la Victoria volvió a impulsar su propuesta de reformar la Constitución Nacional, pero esta vez aclaró que no sólo hay que modificar “la parte operativa de la segunda parte sino establecer nuevas reglas de juego”, al evaluar que la actual carta magna “ha quedado absolutamente desbalanceada” en lo que refiere a la “correlación de fuerzas” entre la “ciudadanía y las corporaciones”.