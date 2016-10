Copa de la Lealtad

RIO GRANDE.- Con cuatro partidos a jugarse en el gimnasio municipal de la Margen Sur continuará hoy la Copa Día de la Lealtad, certamen de handball que es organizado por el club Sergio Andrade, y que reúne a otros tres elencos de la categoría mayores, en ambas ramas: Municipal y Universitario, de esta ciudad; y Handball Austral Club, de Punta Arenas (Chile).

Esta es la programación: abren la jornada Municipal-Austral (9:00, femenino; 10:20, masculino), y la cierran Andrade-Uni (11:40, mujeres; 13:00, varones). Quedarán pendientes de disputa los cruces entre Uni y Municipal, en ambas ramas.

El certamen comenzó el viernes, con retraso por la llegada tardía de la delegación extranjera. Universitario venció por 27-11 a Handball Austral, mientras que el organizador derrotó por 18-14 a Municipal, en los casos en femenino. Andrade-Muni iba a última hora, y en la víspera recuperaban Uni-Austral, ambos en masculino. También ayer, en el mismo recinto sureño, la visita se medía con Sergio Andrade.

Los primeros

Uni fue contundente ante Austral, con las destacadas actuaciones de Macarena Herrera (8 goles) y Lucía López (5) en cada extremo, más el manejo de Estefanía Medina (5 asistencias) y Micaela Arias (4). Además, la arquera Layla Seleme tuvo un 68 % de atajadas (paró 15 de los 22 tiros que fueron al arco). En el rival, María José Burgos fue su máxima anotadora (4).

Más apretada -pero no menos justa- fue la victoria de Sergio Andrade, con la ofensiva de Carolina Igor (6) y Eugenia Vargas (5), y un 44 % de la arquera Lorena Pérez. Salgues (4) y González (3) encabezaron el goleo de Muni.

Universitario 27 – 11 Handball Austral

Nº/Jugador G A D As Nº/Jugador G A D As

1.L.Seleme -7 -15 -3 0 28.J.Alvarez -27 -16 -10 0

11.M.Herrera 8 5 1 2 16.B.Toro 1 2 1 2

13.E.Medina 1 2 0 5 2.F.Hernández 0 2 1 0

18.M.Alonso 2 0 2 0 10.M.Burgos 4 6 0 0

7.M.Arias 2 4 0 4 6.Retamales 1 3 0 1

4.Villordo 3 1 1 3 5.C.Vera 1 1 0 2

14.L.López 5 2 1 1 9.C.Ramírez 2 2 1 0

93.M.Vázquez -4 -3 – 1 0 8.Y.Díaz 0 1 0 0

10.M.Ponce 2 0 3 0 14.M.Salinas 0 0 0 0

3.C.Medina 1 0 0 2 4.Aguilar 2 1 1 0

17.C.Oliveri 1 1 0 1

9.D.Avendaño 1 0 2 0

15.F.Barrientos 0 0 0 0

6.C.Almonacid 1 1 0 0

E: F.Murúa 27 16 10 18 E: B.Cárdenas 11 18 4 5

Parciales (c/5′): PT: 3-0//6-1/8-3/12-4/14-5. ST: 15-7/17-7/19-10/24-10. Penales: Uni 7 (3 goles:Alonso, Ponce, Herrera; 2 desviados: Alonso, Avendaño; 2 atajados: a López y Oliveri), Austral 3 (Burgos: 2 goles y 1 atajado -por Seleme-). % ataque (goles/remates): Uni 51 % (27/53), Austral 33 % (11/33). % arqueras (atajados/remates efectivos al arco): Uni 62 % (18/29): Seleme 68 % (15/22), Vázquez 43 % (3/7); Austral 37 % (16/43). Recuperos: Uni 8, Austral 1. Pérdidas: Uni 18, Austral 31. Amonestaciones: Uni 2 (Arias, E.Medina), Austral 2 (Hernández, Burgos). Exclusiones (2′): Uni 2 (Ponce, Barrientos), Austral 6 (Hernández, 2, Burgos 2, Vera, Aguilar). Descalificaciones: no hubo. Arbitros: Marco Brunetti y Fernando Cobián. Gimnasio: Municipal de la Margen Sur (14/10). Rama: femenina (partido 1). Nota: G (goles); A (atajados), D (desviados) y As (asistencias); en negativo aparecen los valores de las arqueras.

Sergio Andrade 18 – 14 Municipal

Nº/Jugador G A D As Nº/Jugador G A D As

81.L.Pérez -14 -11 -17 0 85.G.Vélez -7 -3 -3 0

3.C.Navarro 1 4 0 1 19.Igarzábal 1 0 2 0

8.M.Curti 1 0 1 2 6.J.Luna 0 1 2 1

14.L.Andrade 0 0 1 0 11.M.Salgues 4 0 0 1

7.A.Toledo 0 0 0 0 14.T.Barrios 1 2 5 0

4.E.Vargas 5 1 1 2 6.González 3 3 3 1

15.M.Moreno 3 0 0 0 3.S.Vera 0 1 1 0

13.N.Cejas 1 0 0 0 12.B.Guerra -11 -4 -1 0

22.A.Vukasovic 1 0 0 1 17.N.Gatica 2 1 1 2

10.C.Igor 6 2 1 0 10.Acosta 1 1 1 0

12.J.Benítez 0 0 1 0

16.C.Cárdenas 1 1 1 0

2.L.Arellano 1 1 0 0

E: E.Solaiman 18 7 4 6 E: F.Cobián 14 11 17 6

También jugaron: 9.M.Romero, 11.V.Caballero y 18.T.Vidal (SA). No ingresó: 1.G.Otero (M). Parciales (c/5′): PT: 1-1/2-1/4-2/6-3/7-5. ST: 9-5/11-8/13-9/14-10. Penales: S.Andrade 2 (goles de Igor y Vukasovic), Municipal 6 (3 goles: González 2, Salgues; 1 desviado: Cárdenas; 2 atajados: González, Cárdenas). % ataque (goles/remates): Andrade 62 % (18/29), Municipal 33 % (14/42). % arqueras (atajados/remates efectivos al arco): Andrade 44 % (11/25), Municipal 28 % (7/25): Vélez 30 % (3/10), Guerra 27 % (4/15). Recuperos: Andrade 2, Municipal 4. Pérdidas: Andrade 18, Municipal 8. Amonestaciones: Andrade 2 (Curti, Cejas), Municipal 1 (Salgues). Exclusiones (2′): Andrade 6 (Vargas 2, Navarro, Vukasovic, Igor, Romero), Municipal 5 (Salgues 2, Barrios 2, Benítez). Descalificaciones: no hubo. Arbitros: Gastón Reyes y Diego Cossio. Gimnasio: Municipal de la Margen Sur (14/10). Rama: femenina (partido 2). Nota: G (goles); A (atajados), D (desviados) y As (asistencias); en negativo aparecen los valores de las arqueras.